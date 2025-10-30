Getty/GOAL
Real Madrid'den UEFA'ya şok dava! Dudak uçuklatan tazminat talebi...
Real Madrid'in UEFA'ya karşı 4,5 milyar euro'luk tazminat talebi
Futbol tarihinin en tartışmalı projesi olarak nitelendirilen Avrupa Süper Ligi yeniden gündeme geldi ve bu kez riskler daha da yüksek. Madrid ve talihsiz ayrılıkçı turnuvayı destekleyen şirket A22 Sports Management, UEFA'ya 4,5 milyar avroluk tazminat davası açmayı planladıklarını açıkladı.
AS'a göre, bu rakam UEFA'nın iddia edilen tekelinin yol açtığı kar kaybı, itibar zedelenmesi ve rekabet zararı anlamına geliyor. Madrid ve A22'nin avukatları, stratejide belirleyici bir değişiklik yaparak dava dilekçesini hazırlamaya başladı bile. Aylarca süren başarısız görüşmeler ve neredeyse bir düzine verimsiz toplantının ardından, taraflar saldırıya geçmeye karar verdi.
Bu karar, Los Blancos ve A22'nin lehine olan ve UEFA'nın temyizini reddeden ve yönetim organının "Avrupa Birliği serbest rekabet kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini" teyit eden Madrid mahkemesinin kararının ardından geldi. Kulüp başkanı Florentino Perez için bu, uzun zamandır beklediği yeşil ışık oldu. Kulüp, Madrid'in lehine verdiği karar ile adalet arayabileceklerini ve UEFA'nın yasadışı engellemesi nedeniyle kaybettiklerini düşündükleri milyarlarca avroyu geri alabileceklerini düşünüyor.
UEFA vs Süper Lig
Bu hukuki savaşın kökleri, Madrid, Barcelona, Manchester United ve Juventus dahil olmak üzere Avrupa'nın 12 elit kulübünün Süper Lig'in kurulduğunu duyurduğu Nisan 2021'e kadar uzanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne rakip olarak tasarlanan bu lig, hem erkekler hem de kadınlar için daha yüksek gelirler ve elit rekabet için yeni bir model vaat ediyordu.
Ancak 48 saat içinde, proje büyük bir kamuoyu baskısı altında çöktü. Taraftarlar sokaklarda protesto etti, hükümetler planı kınadı ve FIFA'nın desteğiyle UEFA sert yaptırımlar uygulayacağı tehdidinde bulundu. İngiltere'nin "Büyük Altı" kulübü hızla çekildi ve Madrid ile Barcelona tek başına mücadele etmek zorunda kaldı.
Perez, yılmadan UEFA'nın yapısının "yeniliği ve adil rekabeti öldüren bir tekel" olduğunu savunmaya devam etti. A22'nin CEO'su Bernd Reichart'ın desteğiyle kulüpler yasal işlem başlattı. Aralık 2023'te CJEU, UEFA'nın yeni yarışmalar için onay şartlarının AB hukukunu ihlal ettiğine karar vererek kulüplerin ısrarının karşılığını verdi.
CJEU'nun kararı daha sonra İspanya'nın Audiencia Provincial tarafından da desteklendi ve UEFA'nın Süper Lig'i engelleyerek hakim konumunu kötüye kullandığına hükmedildi. Bu karar, Real Madrid'in uzun süredir savunduğu argümanları doğrulamakla kalmadı, aynı zamanda futbol tarihinin en pahalı davasına da kapı açtı.
Başarısız olan müzakerelerin iç yüzü
Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın (CJEU) kararının ardından, UEFA ve A22 ortak bir zemin bulmaya çalıştı. A22'den Bernd Reichart, UEFA'dan Teodoro Teodoridis ve hem Madrid (Anas Laghrari) hem de Barcelona (Fernando Ledesma) temsilcileri arasında toplantılar düzenlendi. İlk başta, yayın hakları ve gelecekteki müsabakaların yönetim yapısı konusunda görüşmelerin ilerlediği bildirildiğinden, ilerleme kaydedilmesi mümkün görünüyordu.
Ancak taraflar format konusunda anlaşmaya varamadıkları için görüşmeler sonuçsuz kaldı. İçeriden gelen bilgilere göre, UEFA "zaman kazanmak için oyalamakla" suçlandı ve bir anlaşmaya varmak konusunda gerçek bir niyeti olmadığı iddia edildi. Bu çıkmaz durum Madrid ve A22'yi hayal kırıklığına uğrattı ve taraflar tek çıkış yolu olarak dava açmayı düşünmeye başladı.
Barcelona başkanı Joan Laporta tutumunu yumuşatarak UEFA'nın Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (EFC, eski adıyla Avrupa Kulüpler Birliği) ile daha uyumlu bir tavır sergilerken, Perez kararlılığını sürdürdü. Son haftalarda Laporta, UEFA ile ilişkileri düzeltmek ve "köprüler kurmak" konusunda ısrarcı davrandı ve Paris Saint-Germain başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin Roma'da düzenlediği ve UEFA başkanı Aleksander Ceferin'in de katıldığı bir toplantıya katıldı. Laporta toplantıya katılırken, "Buraya gelerek, iyi ilişkiler kurmak ve bu anlaşmaya varmak istiyoruz" dedi.
Ancak Perez, kararı bir haklılık kanıtı ve UEFA'nın Avrupa futbolu üzerindeki kontrolüne meydan okuma fırsatı olarak gördü. Birkaç yargı bölgesini kapsama potansiyeli olan yaklaşan dava, yıllardır süren perde arkası çatışmaların doruk noktasıdır ve futbolun finansal ve yönetişim modellerinin işleyişini yeniden tanımlayabilir.
Futbolun geleceği için bir savaş
Madrid'in 4,5 milyar avroluk talebi sadece parayla ilgili değil, ilke ve güçle de ilgili. Kulüp, UEFA'nın hakimiyetinin kulüplerin yenilik yapma, gelirlerini artırma ve kendi geleceklerini şekillendirme özgürlüğünü kısıtladığını savunuyor. Talep edilen tazminat, 2021'den bu yana UEFA'nın eylemlerinin neden olduğu ticari fırsatların kaybı, yayın hakları ve marka zararının tazminini içeriyor.
Bu arada UEFA, son mahkeme kararlarının Süper Lig konseptini geçerli kılmadığını vurgulayarak karşı koymaya söz verdi. Örgüt yaptığı açıklamada, "2022'de kabul edilen ve 2024'te güncellenen mevcut yetkilendirme kurallarının tamamen yürürlükte olduğunu" vurguladı. UEFA, ECA aracılığıyla yönetişim modelini güçlendirmeye çalışırken yeni temyiz başvuruları da değerlendiriyor.
Dava başarılı olursa, diğer kulüpler ve kuruluşların da benzer davalar açmasının önü açılabilir ve bu da UEFA'ya milyarlarca euro daha maliyet getirebilir ve Avrupa müsabakaları üzerindeki kontrolünü zayıflatabilir.
