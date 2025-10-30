Real Madrid'den UEFA'ya şok dava! Dudak uçuklatan tazminat talebi...

Futbol tarihinin en tartışmalı projesi olarak nitelendirilen Avrupa Süper Ligi yeniden gündeme geldi ve bu kez riskler daha da yüksek. Madrid ve talihsiz ayrılıkçı turnuvayı destekleyen şirket A22 Sports Management, UEFA'ya 4,5 milyar avroluk tazminat davası açmayı planladıklarını açıkladı.

AS'a göre, bu rakam UEFA'nın iddia edilen tekelinin yol açtığı kar kaybı, itibar zedelenmesi ve rekabet zararı anlamına geliyor. Madrid ve A22'nin avukatları, stratejide belirleyici bir değişiklik yaparak dava dilekçesini hazırlamaya başladı bile. Aylarca süren başarısız görüşmeler ve neredeyse bir düzine verimsiz toplantının ardından, taraflar saldırıya geçmeye karar verdi.

Bu karar, Los Blancos ve A22'nin lehine olan ve UEFA'nın temyizini reddeden ve yönetim organının "Avrupa Birliği serbest rekabet kurallarını ciddi şekilde ihlal ettiğini" teyit eden Madrid mahkemesinin kararının ardından geldi. Kulüp başkanı Florentino Perez için bu, uzun zamandır beklediği yeşil ışık oldu. Kulüp, Madrid'in lehine verdiği karar ile adalet arayabileceklerini ve UEFA'nın yasadışı engellemesi nedeniyle kaybettiklerini düşündükleri milyarlarca avroyu geri alabileceklerini düşünüyor.