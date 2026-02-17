Getty/GOAL
Real Madrid'den kiralık olarak Lyon'da forma giyen Endrick, Lyon'da gösterdiği zihinsel gücüyle 'çok özel' bir Man Utd transferini garantilemek üzere
Endrick, Lyon'a kiralık olarak transfer olduktan sonra beş gol attı.
Endrick, 18 yaşına bastığı 2024 yılında Real Madrid'e katıldı ve dünya futbolunun en umut verici genç oyuncularından biri olarak görülüyordu. İspanya'nın başkentinde ilk 11'de yer bulmak zordu ve tüm turnuvalarda 40 maçta sadece 7 gol attı.
Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Rodrygo, La Liga devlerinin hücum hattında ilk tercih edilen isimlerdi ve Endrick destek rolüne razı olmak zorunda kaldı. Blancos'ta yedek kulübesinde oturmaktan çabucak bıktı.
19 yaşındaki forvet, Lyon'da yeteneklerini sergiliyor. Fransa'daki kariyerine Metz'e karşı attığı hat-trick de dahil olmak üzere beş golle muhteşem bir başlangıç yaptı, ancak Nantes ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartla gölgelendi.
Bu kırmızı kart, genç oyuncunun olgunlaşmaya devam ederken hala öğrenmesi gereken çok şey olduğunu gösteriyor, ancak kısa vadeli geleceğinin bir parçası olarak bir başka yüksek profilli transfer de söz konusu olabilir. İngiltere'deki takımların bu oyuncuya ilgi duyduğu biliniyor.
Endrick, Man Utd için faydalı bir takviye olur mu?
Eski Manchester United forveti Louis Saha, CasinoHawks'a Güney Amerikalı oyuncunun Old Trafford'a akıllıca bir takviye olup olmayacağı sorulduğunda şöyle cevap verdi: "Endrick çok heyecan verici bir oyuncu, çok genç ama muazzam bir kapasite sergileyebiliyor, zihinsel olarak çok güçlü ve kendine çok güveniyor.
"O size hemen birçok garanti verecektir. 20, 25 metreden şutlar atarak kendi fırsatlarını yarattığı için, bu fırsatların olacağını biliyorsunuz. Çok hızlı ve aynı zamanda çok güçlü. Bu yüzden Real Madrid'e çok erken imza attığını düşünüyorum, ancak Kylian Mbappe'nin takıma katılmasıyla bunun çok zor bir görev olduğunu görebilirsiniz.
“O bir yıldız ve onu Man Utd'da görmek çok özel olurdu, ama ne olacağını görelim. Birçok kulüp onunla ilgilenecektir.”
Endrick'in menajeri Real Madrid'in zorluklarını açıklıyor
Endrick'in menajeri Tiago Freitas, müşterisinin geleceği konusunda çok az bilgi veriyor ve tüm dikkatini Lyon'da geçireceği süreye odaklanmış durumda. Real Madrid'in yaz aylarında yeni bir kalıcı teknik direktör atamaya hazırlanmasıyla birlikte, Madrid'de yeni bir başlangıç yapılabilir.
Freitas, Win Win'e şunları söyledi: "Endrick, altı aylığına Lyon'a kiralandı. Karar çoktan verildi ve Endrick sezon sonunda Real Madrid'e geri dönecek. Bu konuda hiçbir belirsizlik ve gizlilik yok. Anlaşma sadece kiralama olup, satın alma opsiyonu bulunmuyor, bu yüzden Endrick geri dönecek.
"Gelecek sezon ne olacak? Bunu tahmin edemem, ancak bu sezonun sonunda Endrick'in yeniden Real Madrid oyuncusu olacağını söyleyebilirim."
“Endrick'in uyum sorunu yaşamadı. İlk Şampiyonlar Ligi maçında, ilk lig maçında ve ilk kupa maçında gol attı.
“Endrick, Real Madrid'de sadece birkaç dakika oynadı çünkü kulübe geldiğinde, orada oynayan hücum oyuncularına bakarsanız, dünyanın en iyi 10 oyuncusundan 8'inin Real Madrid'de olduğunu görürsünüz. FIFA'nın The Best ödülünü kazanan Vinicius Junior, inanılmaz ve olağanüstü bir oyuncu olan Mbappe. Dünyanın en iyi oyuncusu ödülünü kazanabilecek harika bir oyuncu olan Jude Bellingham. Birçok önemli Şampiyonlar Ligi maçının kaderini belirleyen bir oyuncu olan Rodrygo... 18 yaşındaki genç bir oyuncunun böyle bir kulübe gelip sınırlı sürelerde oynaması tamamen normaldir.
"Endrick'in sezonu diğer oyuncularla birlikte başlamadığını da belirtmek önemlidir. Kulüp Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmedi ve sakatlandı. Real Madrid gibi bir kulüpte, üç veya dört ay takımdan uzak kaldığınızda, tekrar oynamakta zorluk çekmeniz çok normaldir."
Brezilyalı genç yetenek Endrick, Dünya Kupası hayalinin peşinde
Endrick, ülkesinin milli takımında 14 kez forma giydikten sonra, 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya kadrosunda yer almayı umuyor. Fransa'da verimli bir dönem geçirmesi bu hedefe ulaşmasına yardımcı olabilirken, genç oyuncu sporun en büyük sahnesinde parlarsa Manchester United gibi kulüplerin ilgisi de artacaktır.
