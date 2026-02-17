Real Madrid'den kiralık olarak Lyon'da forma giyen Endrick, Lyon'da gösterdiği zihinsel gücüyle 'çok özel' bir Man Utd transferini garantilemek üzere

Endrick, 18 yaşına bastığı 2024 yılında Real Madrid'e katıldı ve dünya futbolunun en umut verici genç oyuncularından biri olarak görülüyordu. İspanya'nın başkentinde ilk 11'de yer bulmak zordu ve tüm turnuvalarda 40 maçta sadece 7 gol attı.

Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Rodrygo, La Liga devlerinin hücum hattında ilk tercih edilen isimlerdi ve Endrick destek rolüne razı olmak zorunda kaldı. Blancos'ta yedek kulübesinde oturmaktan çabucak bıktı.

19 yaşındaki forvet, Lyon'da yeteneklerini sergiliyor. Fransa'daki kariyerine Metz'e karşı attığı hat-trick de dahil olmak üzere beş golle muhteşem bir başlangıç yaptı, ancak Nantes ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartla gölgelendi.

Bu kırmızı kart, genç oyuncunun olgunlaşmaya devam ederken hala öğrenmesi gereken çok şey olduğunu gösteriyor, ancak kısa vadeli geleceğinin bir parçası olarak bir başka yüksek profilli transfer de söz konusu olabilir. İngiltere'deki takımların bu oyuncuya ilgi duyduğu biliniyor.