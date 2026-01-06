Getty Images Sport
"Real Madrid'den ayrılmamı Ancelotti istedi" Endrick'ten şaşırtan itiraf
Ancelotti ile sohbet
19 yaşındaki forvet, pazartesi günü Lyon tarafından resmen tanıtıldı ve yakın geleceğine dair haftalardır süren spekülasyonlar sona erdi.
Bu sezon yeni teknik sorumlu Xabi Alonso yönetiminde Şampiyonlar Ligi ve La Liga’da yalnızca birer maçta forma giyebilen Endrick için geçici bir ayrılığa onay verilmesi kararlaştırıldı.
Ancak en belirleyici tavsiye, kulüp yöneticilerinden değil; eski hocası ve şu anda Brezilya Milli Takımı’nın başında bulunan Ancelotti’den geldi.
Fransa’daki imza töreninde basının karşısına çıkan Endrick, Avrupa şampiyonu kulüpten ayrılma kararını yaşının ötesinde bir olgunlukla değerlendirdi. Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası’na hazırlanan Brezilya'nın başındaki Ancelotti’nin bu süreçte kilit bir rol oynadığını doğruladı.
“Evet, Carlo ile bu konuyu konuştum. Bana neler yapabileceğimi, gelişmek için nelere ihtiyaç duyduğumu anlattı ve bu beni gerçekten etkiledi,” dedi Endrick, pazartesi günü Lyon’daki tanıtımında.
2026 turnuvası için Brezilya kadrosunda yer almak isteyen bir oyuncu açısından, o kadroyu belirleyecek isimden gelen bu tavsiyenin göz ardı edilmesi mümkün değildi.
Ancelotti’nin yönlendirmesi, bu kiralık transferi bir başarısızlık değil, uzun vadeli hazırlık adına gerekli bir taktik adım olarak çerçeveledi.
“Onun tavsiyesi, [Real Madrid’den] ayrılıp oynamam, futbolumu geliştirmem, forma giyebileceğim ve mutlu olabileceğim bir yere gitmem yönündeydi,” diye açıkladı Endrick.
“Bu karar elbette bana ait, ama Carlo’nun bunda payı var; çünkü o çok büyük bir hoca.”
Sahanın dışında huzur bulmak
Bu sezon çok az süre almış bir oyuncu için şaşırtıcı sayılabilecek şekilde Endrick, İspanya’da yeterince forma giyememiş olmasına dair herhangi bir kırgınlık taşımadığını vurguladı. Hatta 19 yaşındaki futbolcu, ilk takımın kıyısında geçen bu dönemin kariyerinin şimdiye kadarki en iyi ayları olduğunu söyledi.
“Hayır, gerçekten söylüyorum; sevdiklerime de hep bunu anlatıyorum, bunlar kariyerimin en güzel aylarıydı,” dedi Endrick, tercüman aracılığıyla konuşurken, yeterince şans bulamadığı yönündeki hayal kırıklığı iddialarını reddederek. “Çünkü eşimle vakit geçirme, evimi ve hayatımı kurma fırsatı buldum.”
Portekiz bağlantısı
Yeni adresini belirlerken Endrick’in talipleri hiç de az değildi. Premier League ve Serie A’dan kulüplerin durumunu yakından takip ettiği bildirilse de yarışı kazanan Lyon oldu. Oyuncuya göre bu tercihteki en belirleyici unsur, takımın başındaki Paulo Fonseca’nın varlığıydı. Endrick, Portekizli çalıştırıcı yönetiminde çıkışa geçen ve Ligue 1’de şu anda beşinci sırada yer alan Lyon’a katıldı. Üçüncülük ve Şampiyonlar Ligi biletiyle aralarındaki puan farkı yalnızca iki. Kendi dilini konuşan ve futbol kültürünü yakından tanıyan bir teknik sorumlu ile çalışma fırsatı, bu kararda belirleyici oldu.
“Teknik ekibin Portekizli olması benim için çok olumlu, çünkü Palmeiras’ta Abel Ferreira gibi Portekizli bir hocayla çalışmıştım,” dedi Endrick.
“Nasıl çalıştıklarını biliyorum. Bu benim için artı bir faktördü.” Endrick, Brezilya’da parlayışını Ferreira yönetiminde yaşamıştı ve Fonseca’nın yoğun, taktik ağırlıklı yaklaşımıyla da benzerlikler görüyor. Yeni bir ligde hızlı bir başlangıç yapmayı hedefleyen genç oyuncu için iletişim konusundaki bu aşinalık büyük önem taşıyor; özellikle de Ancelotti’nin uzaktan her anını takip edeceğini bilirken.
Uyuyan dev
Bu transfer, son yıllarda inişli çıkışlı bir dönem geçiren ve Avrupa’nın elitleri arasına geri dönmeyi hedefleyen Lyon adına önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor. Endrick’in kadroya katılması, ilk üç yarışı için Fonseca’nın eline etkili bir koz veriyor. Yavaş başlayan sezondan sonra toparlanarak Fransa’nın formda ekiplerinden biri hâline gelen kulüp, bu yüksek profilli takviyeyle taraftarlarını da yeniden heyecanlandırdı. Real Madrid cephesinde ise beklenti, Endrick’in daha önce başarılı kiralık dönemler geçiren oyuncuların izinden giderek Bernabéu’ya tecrübe ve gollerle dönmesi. Endrick içinse hedef net: iyi oynamak, goller atmak ve haziran ayında Dünya Kupası başladığında Ancelotti’nin kadro listesinde yer almak.
