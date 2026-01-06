"Real Madrid'den ayrılmamı Ancelotti istedi" Endrick'ten şaşırtan itiraf

19 yaşındaki forvet, pazartesi günü Lyon tarafından resmen tanıtıldı ve yakın geleceğine dair haftalardır süren spekülasyonlar sona erdi.

Bu sezon yeni teknik sorumlu Xabi Alonso yönetiminde Şampiyonlar Ligi ve La Liga’da yalnızca birer maçta forma giyebilen Endrick için geçici bir ayrılığa onay verilmesi kararlaştırıldı.

Ancak en belirleyici tavsiye, kulüp yöneticilerinden değil; eski hocası ve şu anda Brezilya Milli Takımı’nın başında bulunan Ancelotti’den geldi.

Fransa’daki imza töreninde basının karşısına çıkan Endrick, Avrupa şampiyonu kulüpten ayrılma kararını yaşının ötesinde bir olgunlukla değerlendirdi. Kuzey Amerika’da düzenlenecek Dünya Kupası’na hazırlanan Brezilya'nın başındaki Ancelotti’nin bu süreçte kilit bir rol oynadığını doğruladı.

“Evet, Carlo ile bu konuyu konuştum. Bana neler yapabileceğimi, gelişmek için nelere ihtiyaç duyduğumu anlattı ve bu beni gerçekten etkiledi,” dedi Endrick, pazartesi günü Lyon’daki tanıtımında.

2026 turnuvası için Brezilya kadrosunda yer almak isteyen bir oyuncu açısından, o kadroyu belirleyecek isimden gelen bu tavsiyenin göz ardı edilmesi mümkün değildi.

Ancelotti’nin yönlendirmesi, bu kiralık transferi bir başarısızlık değil, uzun vadeli hazırlık adına gerekli bir taktik adım olarak çerçeveledi.

“Onun tavsiyesi, [Real Madrid’den] ayrılıp oynamam, futbolumu geliştirmem, forma giyebileceğim ve mutlu olabileceğim bir yere gitmem yönündeydi,” diye açıkladı Endrick.

“Bu karar elbette bana ait, ama Carlo’nun bunda payı var; çünkü o çok büyük bir hoca.”