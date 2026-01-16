Real Madrid’den ayrılan Endrick sesizliğini bozdu! Olay Xabi Alonso sözleri

19 yaşındaki oyuncu, 2024'te Palmeiras'tan transfer olduktan sonra Madrid'de umut verici bir ilk sezon geçirdi. Genç oyuncu, eski Los Blancos teknik direktörü Carlo Ancelotti yönetiminde 37 maçta yedi gol attı, ancak halefi Alonso genç oyuncuyu çok az kullandı. Bu sezon sadece üç kez oynadıktan sonra Lyon'a kiralandı ve burada gol atarak rüya gibi bir ilk sezon geçirdi. Bunun ardından Endrick, "gülümsemesini geri kazandığını" itiraf etti.

Lyon'daki ilk maçının ardından şunları söyledi: "Çok mutluyum, bu benim ilk maçımdı. En önemlisi bu eleme turuydu. Zor bir maçtı; zorlu bir rakip olduklarını biliyorduk. Gol atma fırsatları için Tanrı'ya şükrediyorum. Sahaya geri döndüğüm ve gülümsememin geri geldiği için çok mutluyum. Harika, hayal ettiğimden çok daha iyi. Tüm takımla şakalaşabiliyorum; herkesi iyi tanıdım, İspanyolca ve İngilizce konuşuyorum. Kendimi evimde gibi hissediyorum, çok mutluyum, personele teşekkür ediyorum, gerçekten harika, herkese teşekkür ederim."

"Oyun tarzı. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bana Palmeiras'ta sahte dokuz numara olarak oynadığım zamanları hatırlatıyor. Hem savunmada hem de hücumda takıma yardımcı olmayı seviyorum. Çok özgürlüğüm var. Her pozisyonda oynamak istiyorum, bunu teknik direktöre de söyledim. Elimden gelenin en iyisini yaparak yardımcı olmak istiyorum. Takıma yardımcı olmak istiyorum ve umarım gelecekte daha da fazlasını yaparım. Bence bu gece bunu başardım. Hedefler mi? Hayır. Kazanmak ve zafer kazanmak istiyorum; goller kendiliğinden gelir. En önemlisi takımın kazanması. Takıma her şekilde yardımcı olmak istiyorum. Elimden gelen her şekilde katkıda bulunmak istiyorum. Her şeyi kazanmak istiyoruz."