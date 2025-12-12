Getty Images Sport
Real Madrid’deki krizin sebebini açıkladı: Mbappe, Vinicius hakkında olay sözler! ‘Bir şey yapmıyor, Bellingham bunun kurbanı’
Bellingham eleştiri altında
Bellingham'ın tavrı, son zamanlarda medyanın bazı kesimleri tarafından birkaç kez eleştirildi; bunların başında, eski Borussia Dortmund orta saha oyuncusunun davranışını "iğrenç" olarak nitelendiren ve daha sonra özür dileyen ancak sakatlıktan dönmesine rağmen Bellingham'ı Ekim ayındaki milli maçlar kadrosuna almayan Thomas Tuchel ile ilgili İngiltere tartışması geliyor.
Şimdi yeniden kadroda yer alan ve gelecek yaz Dünya Kupası kadrosunda yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen Bellingham, AC Milan ile iki kez Avrupa Kupası kazanan Gullit tarafından savunuldu. Gullit, Birmingham doğumlu küresel yıldızın Madrid'in "en iyi oyuncusu" olduğunu ve gelecek yaz ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda kesinlikle kadroda olması gerektiğini savundu. Gullit'in yorumları ESPN tarafından aktarıldı .
Eski Hollandalı milli futbolcu ve 1987 Ballon d'Or sahibi oyuncunun yorumları, Real Madrid'in teknik direktör Xabi Alonso'ya yönelik artan taraftar memnuniyetsizliği ve Vinicius Jr. gibi isimlerle yaşanan üst düzey anlaşmazlıklar arasında giderek daha da kaosa sürüklendiği bir dönemde şaşkınlık yaratacak.
Gullit'ten olay Bellingham sözleri!
Gullit, Real Madrid'in City'ye yenilmesinin ardından Bellingham hakkında BeIN Sports'a şunları söyledi: "Mbappe topa sahip olmadığında pek bir şey yapmıyor. Vinicius Junior da pek bir şey yapmıyor, Rodrygo da pek bir şey yapmıyor ve diğer birçok oyuncu da iki kat fazla çalışmak zorunda kalıyor. Bellingham bunun kurbanı."
"Kroos oradayken oynadığı gibi oynayamaz. Kroos oradayken... Bir dengeleri vardı."
"Onların sahip olduğu en iyi oyuncu o," diye ekledi.
Gullit, İngiltere'deki geleceği hakkında şunları söyledi: "Bellingham'ın milli takımda yeri kesin ve eğer [Tuchel] onu seçmezse, bu benim için yanlış bir karar olur."
Bellingham ne söyledi?
Bellingham maçın bitiş düdüğünün ardından yaptığı açıklamada, "Soyunma odasında hâlâ durumu çözmeye çalışıyoruz." dedi.
"Durumu tersine çevirmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz," dedi TNT Sports'a. "Kötü bir dönemden geçiyor olmamız, bu sezonun bittiği anlamına gelmiyor, buna tamamen inanıyorum."
Eleştirilerin hedefi olan Xabi Alonso'yu hâlâ destekleyip desteklemediği sorulduğunda Bellingham şu yanıtı verdi: "Yüzde 100. Teknik direktör harika, onunla harika bir ilişkim var."
"Biraz darbe yiyeceğiz ama savaşmaya ve ileriye doğru sıçramaya devam etmeliyiz."
Maçın açılış golünde Bellingham'ın asistini alan Rodrygo şunları söyledi: "Burada büyük bir baskı olduğunu biliyoruz. Sahada işler istediğiniz gibi gitmediğinde bu normal. Golümden sonra, takımın birliğini göstermek için Xabi'ye sarılmaya gittim. O anın önemli olduğunu biliyordum."
Rodrygo sözlerine şöyle devam etti: "Zor bir dönemden geçiyoruz. Hem bizim için hem de onun [Alonso] için zor. İşler yolunda gitmiyor ve insanlara teknik direktörümüzle birlik içinde olduğumuzu göstermek istedim. Her zaman birçok şey söylendiğini biliyorum. Sık sık birçok şey yaratmaya çalışıyorlar ve ben sadece birlik içinde olduğumuzu ve hedefimize ulaşmak için bu birliğe ihtiyacımız olduğunu söylemek istedim."
Sırada ne var?
Şu anki durum, Bellingham, Alonso ve Real Madrid kadrosunun geri kalanı için birçok soruyu cevapsız bırakıyor. Gullit'in sözleri, Los Blancos'un şu anda karşılaştığı sorunların sadece bir kişiden kaynaklanmadığını, kadrodaki birçok önemli oyuncuyu etkileyen bir dizi sorundan kaynaklandığını yansıtıyor.
Alonso'nun takımı üst üste iki iç saha maçını kaybetti; geçen hafta sonu Celta Vigo'ya karşı alınan La Liga mağlubiyeti ise en büyük darbeyi vurdu. 4 Kasım'dan bu yana oynadığı sekiz maçta sadece iki galibiyet alan Madrid devleri, La Liga'da zirvedeki Barcelona'nın dört puan gerisinde ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk sekiz sıraya zar zor tutunarak yedinci sırada yer alıyor. Sonuçlar hızla iyileşmezse, Alonso üzerindeki baskı daha da artabilir.
