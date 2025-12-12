Real Madrid’deki krizin sebebini açıkladı: Mbappe, Vinicius hakkında olay sözler! ‘Bir şey yapmıyor, Bellingham bunun kurbanı’

Bellingham'ın tavrı, son zamanlarda medyanın bazı kesimleri tarafından birkaç kez eleştirildi; bunların başında, eski Borussia Dortmund orta saha oyuncusunun davranışını "iğrenç" olarak nitelendiren ve daha sonra özür dileyen ancak sakatlıktan dönmesine rağmen Bellingham'ı Ekim ayındaki milli maçlar kadrosuna almayan Thomas Tuchel ile ilgili İngiltere tartışması geliyor.

Şimdi yeniden kadroda yer alan ve gelecek yaz Dünya Kupası kadrosunda yerini sağlamlaştırmayı hedefleyen Bellingham, AC Milan ile iki kez Avrupa Kupası kazanan Gullit tarafından savunuldu. Gullit, Birmingham doğumlu küresel yıldızın Madrid'in "en iyi oyuncusu" olduğunu ve gelecek yaz ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda kesinlikle kadroda olması gerektiğini savundu. Gullit'in yorumları ESPN tarafından aktarıldı .

Eski Hollandalı milli futbolcu ve 1987 Ballon d'Or sahibi oyuncunun yorumları, Real Madrid'in teknik direktör Xabi Alonso'ya yönelik artan taraftar memnuniyetsizliği ve Vinicius Jr. gibi isimlerle yaşanan üst düzey anlaşmazlıklar arasında giderek daha da kaosa sürüklendiği bir dönemde şaşkınlık yaratacak.