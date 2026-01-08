Getty Images Sport
Real Madrid'de Xabi Alonso'yu kahreden haber!
Xabi Alonso büyük baskı altında
Xabi Alonso, Bernabeu'da zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra Real Madrid'in kaderini değiştirmek için şimdiden büyük baskı altında. Los Blancos, 2026'nın ilk maçında Real Betis'i 5-1 mağlup etse de, form düşüşü ve Barcelona'nın formdaki yükselişi, Real Madrid'in yılı rakibinin dört puan gerisinde bitirmesine neden oldu.
Real Madrid, Perşembe akşamı Cidde'de Madrid'in diğer takımıyla ikinci Supercopa yarı final maçında çok daha zorlu bir sınava çıkacak. Los Colchoneros, Eylül ayında Wanda Metropolitano'da oynanan maçta Real Madrid'e sezonun ilk lig yenilgisini tattırmıştı.
Robin Le Normand, Alexander Sorloth, Julian Alvarez (iki gol) ve Antoine Griezmann'ın golleriyle Atletico, Alonso'nun takımını 5-2 mağlup etti ve eski Bayer Leverkusen teknik direktörü, sezonun ilk ulusal kupası için tarih tekerrür etmesinden çekiniyor.
Alonso kovulma tehlikesiyle karşı karşıya
2020'de Süper Kupa formatının değişmesinden bu yana, bu turnuvanın önemi önemli ölçüde artmıştır. Real Madrid, geçen sezonun ortasında Barcelona'nın önünde yer alıyordu, ancak 2025 Süper Kupa finalinde Barça'ya 5-2 yenildi.
Barcelona, Hansi Flick'in Spotify Camp Nou'da ilk sezonunda Real Madrid'i geçerek şampiyonluğu kazandı ve Copa Del Rey'i de kazanarak ulusal üçlü kupayı elde etti. Carlo Ancelotti, Süper Kupa finalindeki hezimete rağmen sezonun sonuna kadar başkentte kaldı, ancak İtalyan teknik adam sezon sonunda Los Blancos'tan ayrıldı.
Ancak Alonso, Ancelotti kadar rahat olmayacak, çünkü İspanyol teknik adam, yaz aylarında eski Bayern ve AC Milan teknik direktörünün yerine geçmesine rağmen şimdiden kovulma tehlikesiyle karşı karşıya.
Atletico ile oynanacak yarı final maçı öncesinde Alonso, Real Madrid takımının Perşembe günkü maça hazırlanırken "zihinsel olarak hazırlıklı" olması gerektiğini belirtti.
Alonso, Supercopa'nın "en önemli kupa" olduğunu iddia ediyor
Perşembe günkü maç öncesinde konuşan Alonso, "Bu bir yarı final ve zihinsel olarak hazırlıklı olmalı, rekabet etmeli ve detaylara dikkat etmeliyiz.
Atletico her zaman zorlu bir rakiptir, ancak bu maça büyük bir enerji ve istekle çıkmak için her türlü nedenimiz var. Bu sezonun ilk kupası ve bu yüzden en önemlisi." dedi.
44 yaşındaki teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Lig maçında gösterdiğimiz performanstan daha iyisini yapmak istiyoruz, ancak o gün eksikliklerimizi ve bizim için açık olan şeyleri unutmamalıyız. Aynı hataları tekrarlamak istemiyoruz ve oynadığımız maçtan daha iyi bir maç çıkarmak istiyoruz.
"Bunun farklı bir şey olacağına ve takımın farklı bir yönünü, farklı bir seviyeyi göstereceğine ve zorlu bir mücadele olacağına inanıyorum. Tüm yenilgilerden olumlu dersler çıkarılabilir ve o maçta tekrarlamak istemediğimiz şeyler var ve bunları kendimize saklayacağız. İyi gitmeyen şeyleri unutmamalıyız."
