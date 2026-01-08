Real Madrid'de Xabi Alonso'yu kahreden haber!

Xabi Alonso, Bernabeu'da zorlu bir başlangıç yaptıktan sonra Real Madrid'in kaderini değiştirmek için şimdiden büyük baskı altında. Los Blancos, 2026'nın ilk maçında Real Betis'i 5-1 mağlup etse de, form düşüşü ve Barcelona'nın formdaki yükselişi, Real Madrid'in yılı rakibinin dört puan gerisinde bitirmesine neden oldu.

Real Madrid, Perşembe akşamı Cidde'de Madrid'in diğer takımıyla ikinci Supercopa yarı final maçında çok daha zorlu bir sınava çıkacak. Los Colchoneros, Eylül ayında Wanda Metropolitano'da oynanan maçta Real Madrid'e sezonun ilk lig yenilgisini tattırmıştı.

Robin Le Normand, Alexander Sorloth, Julian Alvarez (iki gol) ve Antoine Griezmann'ın golleriyle Atletico, Alonso'nun takımını 5-2 mağlup etti ve eski Bayer Leverkusen teknik direktörü, sezonun ilk ulusal kupası için tarih tekerrür etmesinden çekiniyor.