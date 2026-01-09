Real Madrid’de Xabi Alonso sinirlerine hakim olamadı: Simeone’ye sert tepki!

Maç sonrası basın toplantısında Alonso, Simeone'nin Vinicius'u kışkırtmaya çalışmasından duyduğu öfkeyi dile getirdi. "O anı beğenmedim. Cholo ona bir şeyler söyledi ve bu tür şeyler takım arkadaşlarınıza karşı sahip olmanız gereken ruha aykırı. Takım arkadaşlarına böyle konuşulmasından hoşlanmıyorum. Her şey kabul edilebilir değil... Vinicius ile konuştum ve bu aramızda kalacak."

"Rakip takım oyuncularına saygılı olmaya çalışıyorum ve genellikle onlarla konuşmuyorum. Onun söylediklerini görünce daha da az beğendim. Bu iyi bir sportmenlik örneği değil. Her şey serbest değil; rakibinize saygı duymanız gerekiyor. Sahada olan her şeyin bir sınırı var."

"Böyle konuşamazsın. Bazı şeyler sınırları aşıyor."