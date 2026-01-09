AFP
Real Madrid’de Xabi Alonso sinirlerine hakim olamadı: Simeone’ye sert tepki!
Vini Jr & Simeone arasındaki tartışma
Real Madrid'in 2-1'lik galibiyetinde Vinicius maçın sonlarında oyundan çıktı ve sahadan ayrılırken Atletico Madrid teknik direktörü Simeone ile tekrar tartıştı. Brezilyalı kanat oyuncusu, Simeone'nin "Florentino [Perez] seni kovacak, bunu unutma" dediği yönündeki yorumlar nedeniyle hakeme şikayette bulundu. Alonso, Arjantinli teknik direktörle saha kenarında yüzleşmeye çalıştı ve İspanyol basını, Atletico Madrid patronuna "Lanet olsun, kendi takımına odaklan" dediğini iddia etti.
Alonso ne söyledi?
Maç sonrası basın toplantısında Alonso, Simeone'nin Vinicius'u kışkırtmaya çalışmasından duyduğu öfkeyi dile getirdi. "O anı beğenmedim. Cholo ona bir şeyler söyledi ve bu tür şeyler takım arkadaşlarınıza karşı sahip olmanız gereken ruha aykırı. Takım arkadaşlarına böyle konuşulmasından hoşlanmıyorum. Her şey kabul edilebilir değil... Vinicius ile konuştum ve bu aramızda kalacak."
"Rakip takım oyuncularına saygılı olmaya çalışıyorum ve genellikle onlarla konuşmuyorum. Onun söylediklerini görünce daha da az beğendim. Bu iyi bir sportmenlik örneği değil. Her şey serbest değil; rakibinize saygı duymanız gerekiyor. Sahada olan her şeyin bir sınırı var."
"Böyle konuşamazsın. Bazı şeyler sınırları aşıyor."
Alonso takımının performansından memnun
Vinicius, Real Madrid ve Brezilya formasıyla üst üste 18. maçında da gol atamadı; ancak bu durum, Real Madrid için bu maçta pek bir önem taşımadı çünkü sezonun başlarında Estadio Metropolitano'da aldıkları 5-2'lik yenilginin intikamını şehir rakiplerinden almayı başardılar. Alonso, özellikle Valverde'nin muhteşem serbest vuruşundan çok etkilendi; Valverde'nin golü maçın kilidini açtı.
"Çok çekişmeli bir maçtı," diye düşündü Alonso. "Fede'nin erken golü bize avantaj sağladı ve yaklaşımımızı değiştirmemizi gerektirdi. İlk yarıda çok fazla zorlanmadık. Yarı final olduğu için her şey oldu ama bu takım nasıl mücadele edeceğini biliyor. Çok yoğun, çekişmeli bir maçtı. 1-2 gerideyken yaklaşımımızı değiştirmek zorunda kaldık, sakinleştik ve zorlandık. Pazar günü şampiyonluğa giden yol buydu ve finaldeyiz. Hedefimiz çok iyi bir rakibe karşı finale ulaşmaktı. İlk lig maçını unutmamıştık. İhtiyacımız olan şeyler: enerji, ikili mücadeleler, meydan okumalar."
"Evet, [erken gelen gol] oyunu etkiledi. Amaç, her an ne yapılması gerektiğini anlamaktı. Önemli olan maç ve finalde olmak."
"Fede harika bir maç çıkardı. Golü, asisti, takıma kattıkları, takım arkadaşlarıyla kurduğu bağlantı, savunmadaki yoğunluğu... O rekabetçi ruha sahip. Goller onun için en önemli şey değil ama ona enerji veriyor. Klasik bir Fede golüydü, etkileyici bir vuruşla."
Real Madrid ile Barcelona El Clasico'da karşılaşacak
Real Madrid, Pazar akşamı Kral Abdullah Spor Şehri'nde oynanacak İspanya Süper Kupası finalinde El Clasico'daki rakibi Barcelona ile karşılaşmaya hazırlanacak. Barcelona,
geçen sezon aynı aşamada oynanan maçta 5-2'lik galibiyet elde etmişti, ancak Hansi Flick'in takımı bu sezon Alonso'nun ekibine mağlup oldu; eleştirilerin hedefi olan Real Madrid teknik direktörü, Ekim ayında Bernabeu'da oynanan maçta 2-1'lik galibiyete tanık oldu.
Barcelona,
Çarşamba günü yarı finalde Athletic Club'ı 5-0'lık skorla mağlup ederek finale yükseldi. Real Madrid, sakatlığının ardından Kylian Mbappe'yi kadrosuna geri almaya hazırlanırken, Barca ise sakatlık endişeleri yaşayan Lamine Yamal'ı kadroya dahil etmeyi umuyor.
