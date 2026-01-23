Getty Images Sport
Real Madrid'de Vinicius Junior krizi!
Arbeloa, sözleşme anlaşmazlığının çözülmesini umuyor
Real Madrid'in teknik direktörü, kendisini Avrupa futbolunun en hassas hikâyelerinden birinin tam ortasında buldu. Vinicius'un sözleşme yenileme görüşmeleri geçen yazdan beri askıda ve bu durum sezonun üzerine uzun bir gölge düşürdü. Eski teknik direktör Xabi Alonso'nun ayrılmasının ardından Brezilyalı oyuncunun tavrının yumuşadığına dair haberler olsa da, resmi bir ilerleme kaydedilmedi ve Suudi Pro Ligi'nin ilgisiyle ilgili spekülasyonların yeniden ortaya çıkması için kapı aralık kaldı.
Menajer, akademi sözüyle transfer spekülasyonlarını sonlandırdı
Arbeloa, yıldız forvetinin geleceğinin ötesinde, daha geniş kadro için olası takviyelerle ilgili sorulara da maruz kaldı. Real Madrid'in Alonso'nun ayrılmasına yol açan çalkantılı bir sezon geçirmesiyle, birçok kişi kadro derinliğinin eksikliğini kritik bir sorun olarak gösterdi. Ancak Arbeloa, yeni transferler talep etmekten kararlı bir şekilde kaçındı ve bunun yerine kulübün iç kaynaklarına büyük ölçüde güvenen bir yaklaşım benimsedi.
Takımın transfer piyasasında güçlendirilmeye ihtiyacı olup olmadığı sorulduğunda Arbeloa, ünlü "La Fabrica" akademisine işaret ederek soruyu geçiştirdi. "Olağanüstü bir kadrom var" diye ısrar etti. "Eğer bir eksiklik varsa, Real Madrid tarihinin her zaman olduğu gibi, harika bir gençlik akademimiz var."
Yönetim kurulundan destek talep edip etmediği konusunda ikinci kez sorulduğunda, Arbeloa soruyu tamamen reddetti. "Bence bu benimle ilgili bir soru değil, ama tekrar ediyorum, olağanüstü bir kadroya sahip olduğumu düşünüyorum." Bu, yeni teknik direktörün dış çözümler aramak yerine elindeki araçlarla çalışmayı planladığının açık bir işaretiydi.
Şampiyonlar Ligi kupasını savunma anı
Arbeloa'nın sıcak koltukta geçirdiği ilk birkaç gün, sadece taktiksel sorularla değil, sosyal medyanın merceği altında da geçti. Menajerin Bernabeu'daki ilk maçına gelirken, kulübün Şampiyonlar Ligi kupalarının bulunduğu vitrin önünde saygıyla durduğu anın görüntüleri viral oldu. Bu an, rakip taraftarlar tarafından alay konusu oldu ve İspanyol basını tarafından meme malzemesi olarak nitelendirildi. Eleştirmenler ise bunun gösteriş amaçlı bir jest olduğunu öne sürdü.
Ancak Arbeloa, kulübün mirasının ağırlığını gerekçe göstererek ve efsanevi bir menajerle karşılaştırma yaparak, davranışını güçlü bir şekilde savundu.
"O anda Real Madrid'in tarihini hissettim" diye açıkladı. "Geçen gün [Carlo] Ancelotti'nin de aynı bölgeden bir fotoğraf paylaştığını gördüm. O orada duruyorsa, benim de durmamam imkansız."
Alaycı tepkileri reddeden Arbeloa, "Eleştirilere gelince, ben yapmam gereken işe, işime ve oyunculara yardım etmeye odaklanıyorum" diye ekledi.
İyileşen havaya rağmen belirsizlik devam ediyor
Arbeloa elindeki işe odaklanmışken, Vinicius'u çevreleyen söylentiler Valdebebas'ta arka planda gürültü yaratmaya devam ediyor. Alonso'nun ayrılmasıyla Vinicius'un sözleşmesini yenilemeye yeniden açık olduğu yönündeki haberler Madrid için bir umut ışığı oluyor.
Ancak, sözleşme imzalanana kadar, müzakerelerden gelen sessizlik sadece söylentileri körüklemektedir. Suudi Arabistan kulüplerinin Avrupa'nın elit yıldızlarının durumunu takip ettiği bilindiğinden, Real Madrid en değerli varlığını korumak için baskı altındadır.
