Real Madrid'de Vinicius Junior krizi!

Arbeloa, yıldız forvetinin geleceğinin ötesinde, daha geniş kadro için olası takviyelerle ilgili sorulara da maruz kaldı. Real Madrid'in Alonso'nun ayrılmasına yol açan çalkantılı bir sezon geçirmesiyle, birçok kişi kadro derinliğinin eksikliğini kritik bir sorun olarak gösterdi. Ancak Arbeloa, yeni transferler talep etmekten kararlı bir şekilde kaçındı ve bunun yerine kulübün iç kaynaklarına büyük ölçüde güvenen bir yaklaşım benimsedi.

Takımın transfer piyasasında güçlendirilmeye ihtiyacı olup olmadığı sorulduğunda Arbeloa, ünlü "La Fabrica" akademisine işaret ederek soruyu geçiştirdi. "Olağanüstü bir kadrom var" diye ısrar etti. "Eğer bir eksiklik varsa, Real Madrid tarihinin her zaman olduğu gibi, harika bir gençlik akademimiz var."

Yönetim kurulundan destek talep edip etmediği konusunda ikinci kez sorulduğunda, Arbeloa soruyu tamamen reddetti. "Bence bu benimle ilgili bir soru değil, ama tekrar ediyorum, olağanüstü bir kadroya sahip olduğumu düşünüyorum." Bu, yeni teknik direktörün dış çözümler aramak yerine elindeki araçlarla çalışmayı planladığının açık bir işaretiydi.