Real Madrid'de Rodrygo şoku!
Real Madrid yıldızına iki maçlık ceza
Madrid, Estadio da Luz'da Benfica'ya 4-2 yenildikleri kaotik maçın ardından disiplin cezalarının tüm boyutunu öğrendi. Marca'ya göre UEFA, Rodrygo'ya iki maçlık ceza verdi ve onu Şampiyonlar Ligi eleme turunun her iki ayağından da men etti. Avrupa futbolunun yönetim organı, cezanın artırılmasının nedeni olarak maç hakemlerine yönelik "hakaret ve küfürlü dil" kullanımını gösterdi.
Bu ceza, teknik direktör Arbeloa için büyük bir baş ağrısı yaratıyor, özellikle de Madrid'in 17 Şubat ve 25 Şubat tarihlerinde Benfica ile iki maçlı play-off turunda tekrar karşılaşacağı düşünülürse. İlk maç Lizbon'da, rövanş maçı ise Madrid'de oynanacak, ancak 15 kez şampiyon olan takım, en tehlikeli hücum oyuncularından birini kaybetmiş olarak bu iki maçı da geçmek zorunda kalacak. Rodrygo'nun yokluğu, hata yapma lüksünün olmadığı eleme turlarının yüksek riskli olması nedeniyle özellikle acı verici.
Rodrygo neden UEFA tarafından yasaklandı?
Olay, Lizbon'da yaşanan çılgın finalde, sahada gerginliklerin tırmanmasıyla meydana geldi. Rodrygo, uzatma dakikalarında, kaleci Anatoliy Trubin'e yaptığı faul nedeniyle iptal edilen golü öfkeyle protesto ettiği için iki sarı kart gördü. Trubin, Portekiz ekibi için son dakikada muhteşem bir gol atarak skoru 4-2'ye getirdi. Potansiyel bir beraberlik golü iptal edilince öfke doruğa ulaştı ve Brezilyalı oyuncu maçın son dakikalarında oyundan atıldı.
Maçın bitiş düdüğünün ardından, hakem raporunda UEFA'nın otomatik olarak verilen bir maçlık cezayı iki maça çıkarmaya neden olan "hakaret ve küfürlü sözler" ayrıntılı olarak belirtildi. Rodrygo, olaydan sonra pişmanlığını dile getirerek, o anki hayal kırıklığının etkisiyle kendini kaybettiğini kabul etti. Özür dilemesine rağmen, UEFA disiplin komitesi kararından vazgeçmedi ve saygısız sözlerin, yarışmanın bütünlüğünü korumak için daha ağır bir ceza gerektirdiğini doğruladı.
“Dün, boşa harcanan zaman hakkında şikayet ederken kendimi kaptırdım. Bu benim tarzım değil” diye yazdı Rodrygo ertesi gün sosyal medyada.
“Real Madrid'de oynarken hiç kırmızı kart görmemiştim ve bunun sonuçlarının farkındayım. Taraftarlardan, kulüpten, takım arkadaşlarımdan ve teknik direktörümden özür dilerim. Birlikte devam edeceğiz ve bu rozet ve Şampiyonlar Ligi için mücadeleye devam edeceğiz!”
Arbeloa ve Mourinho'ya para cezası ve uyarı
Disiplin cezaları sadece oyuncularla sınırlı kalmadı, teknik ekip de UEFA'nın baskısını hissetti. Hem Real Madrid hem de Benfica, maçın başlama saatini geciktirdikleri için 40.000 € para cezasına çarptırıldı ve resmi uyarı aldı. Arbeloa ve Benfica teknik direktörü Jose Mourinho, takımlarının sahaya geç gelmesinden sorumlu tutuldu ve uyarıldı. UEFA, TV programlarının ve maç protokollerinin yerine getirilmesini sağlamak için bu tür davranışları sıkı bir şekilde cezalandırıyor.
Maçın ardından, genç savunma oyuncusu Raul Asencio da aynı karşılaşmada iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyundan atıldığı için Lizbon'daki ilk maçta forma giyemeyecek. Bu durum, kadrosu zaten zayıf olan Arbeloa'nın savunma seçeneklerini daha da azaltıyor. Kaderin tuhaf bir cilvesi olarak, rakibin galibiyetini perçinleyen golü Benfica kalecisi Trubin attı ve İspanyol devleri için unutulması gereken bir gecede yaraya tuz bastı.
Real Madrid'in sakatlık listesi uzuyor
Sakatlıklar dışında, Madrid, Avrupa'daki hedeflerini tehlikeye atan ciddi bir sakatlık kriziyle mücadele ediyor. Jude Bellingham, en son yüksek profilli sakatlık vakasıdır; İngiltere milli takım oyuncusu, yaklaşık bir ay sahalardan uzak kalmasına neden olacak bir hamstring yırtığı geçirdi. Bu sakatlık, Rodrygo ve Asencio ile birlikte Lizbon seyahatinden onu men ederken, orta sahanın kalbinde büyük bir yaratıcılık boşluğu bırakıyor.
Kulübün sağlık ekibi, önemli savunma oyuncularının Avrupa kupalarında eleme aşamasına hazır olabilmeleri için fazla mesai yapıyor. Trent Alexander-Arnold, Antonio Rudiger ve Ferland Mendy'nin önümüzdeki iki hafta içinde kadroya dönmesi bekleniyor ve bu da Arbeloa'nın geçici savunma hattına çok ihtiyaç duyulan bir rahatlama sağlayacak. Takım otomatik olarak elemeyi garantileyemediği için, 16. Avrupa şampiyonluğu hayallerini canlı tutmak için dirençli Benfica takımını yenmek zorunda.
