Olay, Lizbon'da yaşanan çılgın finalde, sahada gerginliklerin tırmanmasıyla meydana geldi. Rodrygo, uzatma dakikalarında, kaleci Anatoliy Trubin'e yaptığı faul nedeniyle iptal edilen golü öfkeyle protesto ettiği için iki sarı kart gördü. Trubin, Portekiz ekibi için son dakikada muhteşem bir gol atarak skoru 4-2'ye getirdi. Potansiyel bir beraberlik golü iptal edilince öfke doruğa ulaştı ve Brezilyalı oyuncu maçın son dakikalarında oyundan atıldı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından, hakem raporunda UEFA'nın otomatik olarak verilen bir maçlık cezayı iki maça çıkarmaya neden olan "hakaret ve küfürlü sözler" ayrıntılı olarak belirtildi. Rodrygo, olaydan sonra pişmanlığını dile getirerek, o anki hayal kırıklığının etkisiyle kendini kaybettiğini kabul etti. Özür dilemesine rağmen, UEFA disiplin komitesi kararından vazgeçmedi ve saygısız sözlerin, yarışmanın bütünlüğünü korumak için daha ağır bir ceza gerektirdiğini doğruladı.

“Dün, boşa harcanan zaman hakkında şikayet ederken kendimi kaptırdım. Bu benim tarzım değil” diye yazdı Rodrygo ertesi gün sosyal medyada.

“Real Madrid'de oynarken hiç kırmızı kart görmemiştim ve bunun sonuçlarının farkındayım. Taraftarlardan, kulüpten, takım arkadaşlarımdan ve teknik direktörümden özür dilerim. Birlikte devam edeceğiz ve bu rozet ve Şampiyonlar Ligi için mücadeleye devam edeceğiz!”