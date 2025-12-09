Real Madrid'de Kylian Mbappe krizi yaşanıyor

Alonso, basın toplantısında geleceğine ilişkin çok sayıda soruyla karşılaştı. City karşısında alınacak bir yenilginin, Bayern Münih döneminde birlikte çalıştığı Pep Guardiola’ya karşı gelen bu mağlubiyetin, Carlo Ancelotti’nin yerine Bernabéu’daki göreve gelişinden sadece yedi ay sonra görevden alınmasına yol açabileceği konuşuluyor.

Alonso, baskıya rağmen sakinliğini korudu ve hem oyuncular hem de kulüp yönetimiyle ilişkilerinin iyi olduğunu vurguladı: “Bu işte hepimiz aynı gemideyiz,” dedi. “Hem iyi hem kötü dönemlerden geçmek zorundayız. Bir sonraki maçın bir fırsat olduğuna inanmamız gerekiyor ve yarın hepimiz için çok heyecan verici bir maç var. Bernabéu’nun oyundan keyif alabilmesi için gözümüz açık olmalı, enerjimizi sahaya yansıtmalıyız. Yönetimle iletişim sürekli. Birlikteyiz, aynı yönde ilerliyoruz ve ilişkim gayet iyi.”

Tchouaméni de takımın teknik ekibe güven duyduğunu vurgulayarak kötü sonuçlardan oyuncuların sorumlu olduğunu söyledi: “Maç kazanamıyorsak, top bizdeyken ve değilken daha iyi işler yapmamız gerektiğinden. Herkesin daha fazla sorumluluk alması, savunmada ve hücumda daha iyi oynaması gerekiyor. Bunu geliştirmeyi ve daha fazla maç kazanmayı umuyoruz çünkü şu an yaşanan durum sürdürülebilir değil.” dedi.

“Birlikteyiz. Maç kazanmak istiyorsak herkes aynı hedef doğrultusunda mücadele etmeli; hem teknik ekip hem takım. Sahada olan biziz ve işleri orada daha iyi yapmak zorundayız. Dinamiği değiştirmek ve Şampiyonlar Ligi’nde daha fazla puan toplamak için iyi bir fırsatımız var.”