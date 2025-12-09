Getty Images Sport
Real Madrid'de Kylian Mbappe krizi yaşanıyor
Mbappe antrenmanda sürpriz şekilde yoktu
Alonso, City maçı öncesindeki basın toplantısında Mbappé’nin herhangi bir sakatlığından bahsetmedi. Ancak hemen ardından yapılan antrenmanda gazeteciler, yıldız golcünün orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga’yla birlikte çalışmada yer almadığını fark etti. İspanyol radyo istasyonu Cadena Cope, Mbappé’nin sol bacağından sakatlandığını ve City maçına yetişme ihtimalinin ciddi şekilde şüpheli olduğunu bildirdi.
Sakatlık, Alonso’nun işini daha da zorlaştırıyor
Mbappe, bu sezon Madrid’in açık ara en iyi oyuncusu konumunda. La Liga ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 25 gol ve 4 asist üreterek takımı sırtladı. Ayrıca bir takvim yılında Real Madrid formasıyla en fazla gol atan oyuncu rekorunu kırmaya doğru ilerliyor. Fransız yıldız, La Liga’daki takım gollerinin yarısına, Şampiyonlar Ligi’nde ise %75’ine doğrudan katkıda bulundu; son Avrupa maçında Olympiakos’a karşı dört gol birden atmıştı. Alonso zaten büyük baskı altında.
Madrid’in Pazar günü Celta Vigo’ya karşı evinde aldığı 2-0’lık kötü yenilgi, durumu daha da kötüleştirdi. O maçta Alvaro Carreras ve Fran García kırmızı kart görürken, savunmanın kilit isimlerinden Éder Militão kas sakatlığıyla oyundan çıkmış ve yaklaşık dört ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu sonuçla Real Madrid, lig yarışında Barcelona’nın dört puan gerisine düştü. Üstelik tüm kulvarlarda oynadıkları son yedi maçın sadece ikisini kazanabildiler.
Mbappe–Haaland düellosu tehlikede
Mbappe’nin Madrid formasıyla 25 gole ulaşması ve Erling Haaland’ın City adına 20 maçta 20 gol kaydetmesi nedeniyle, karşılaşmanın Avrupa’nın en formda iki hücum oyuncusunun düellosuna sahne olması bekleniyordu. İki yıldız, gelecek yıl Dünya Kupası’nda Fransa ile Norveç karşı karşıya geldiğinde yeniden rakip olacak.
Mbappe, Madrid’in geçen sezonki turnuvada City’yle oynadığı eşleşmede adeta fırtına gibi esmiş; Etihad’daki ilk maçta 3-2 kazanılan karşılaşmada ağları sarsmış, Bernabéu’daki ikinci maçta ise 3-1’lik galibiyette hat-trick yapmıştı. Haaland ilk maçta iki kez gol atmış ancak sakatlığı nedeniyle ikinci maçta forma giyememişti.
Ayrıca yıldız golcü, Madrid’deki son iki ziyaretinde gol atmayı başaramadı. “Sonuçta hep birlikte savunma yapmalı ve ciddi bir savunma disiplini göstermeliyiz.” diyen Madrid orta sahası Aurélien Tchouaméni, şu değerlendirmeyi yaptı: “Karşımızda Haaland’la birlikte çok güçlü bir takım var ve şu anki formu inanılmaz. En iyi seviyemizde oynarsak bu maçı kazanabiliriz. Maç planını şimdi teknik ekiple konuşacağız. Savunmada çok sayıda sakatımız var ama o bölgede yüksek seviyede performans gösterebilecek oyuncularımız da bulunuyor. Topa sahip olmayı seven, topu iyi kullanan bir takıma karşı oynayacağız; savunmada ve hücumda çok kompakt olmamız gerekecek.”
Guardiola, Alonso’nun kaderini belirleyebilir
Alonso, basın toplantısında geleceğine ilişkin çok sayıda soruyla karşılaştı. City karşısında alınacak bir yenilginin, Bayern Münih döneminde birlikte çalıştığı Pep Guardiola’ya karşı gelen bu mağlubiyetin, Carlo Ancelotti’nin yerine Bernabéu’daki göreve gelişinden sadece yedi ay sonra görevden alınmasına yol açabileceği konuşuluyor.
Alonso, baskıya rağmen sakinliğini korudu ve hem oyuncular hem de kulüp yönetimiyle ilişkilerinin iyi olduğunu vurguladı: “Bu işte hepimiz aynı gemideyiz,” dedi. “Hem iyi hem kötü dönemlerden geçmek zorundayız. Bir sonraki maçın bir fırsat olduğuna inanmamız gerekiyor ve yarın hepimiz için çok heyecan verici bir maç var. Bernabéu’nun oyundan keyif alabilmesi için gözümüz açık olmalı, enerjimizi sahaya yansıtmalıyız. Yönetimle iletişim sürekli. Birlikteyiz, aynı yönde ilerliyoruz ve ilişkim gayet iyi.”
Tchouaméni de takımın teknik ekibe güven duyduğunu vurgulayarak kötü sonuçlardan oyuncuların sorumlu olduğunu söyledi: “Maç kazanamıyorsak, top bizdeyken ve değilken daha iyi işler yapmamız gerektiğinden. Herkesin daha fazla sorumluluk alması, savunmada ve hücumda daha iyi oynaması gerekiyor. Bunu geliştirmeyi ve daha fazla maç kazanmayı umuyoruz çünkü şu an yaşanan durum sürdürülebilir değil.” dedi.
“Birlikteyiz. Maç kazanmak istiyorsak herkes aynı hedef doğrultusunda mücadele etmeli; hem teknik ekip hem takım. Sahada olan biziz ve işleri orada daha iyi yapmak zorundayız. Dinamiği değiştirmek ve Şampiyonlar Ligi’nde daha fazla puan toplamak için iyi bir fırsatımız var.”
