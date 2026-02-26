Getty Images Sport
Real Madrid, Benfica maçında televizyonda Nazi selamı yaptığı tespit edilen taraftara verilen cezayı onayladı
Saldırgan hareket maç öncesi hazırlıkları gölgeliyor
Olay, Santiago Bernabeu stadyumunda atmosferin giderek yükseldiği maçın başlamavuruşundan hemen önce meydana geldi. Dikkatler Alvaro Arbeloa'nın takımı ile Portekizli rakipleri arasındaki taktiksel mücadelede olması gerekirken, kameralar tribünlerden birine odaklanarak bu saldırgan hareketi görüntüledi. Güvenlik görevlileri, bu kişinin hareketlerinden hemen haberdar edildi ve Avrupa karşılaşmasının ilk dakikalarında hızlı bir müdahale gerçekleştirildi.
- Getty Images Sport
Real Madrid, ihraçla ilgili resmi açıklama yaptı
Yayın sonrasında Los Blancos, bu kişiye karşı alacakları önlemleri detaylandıran sert bir resmi açıklama yayınladı. Kulüp şu açıklamayı yaptı: "Real Madrid C. F., Real Madrid ile Benfica arasındaki maçın başlamasından kısa bir süre önce, televizyon kameraları tarafından Cheering Stand'ın bulunduğu alanda Nazi selamı yaparken yakalanan üyeye karşı acil olarak disiplin kuruluna derhal ihraç prosedürü başlatmasını talep ettiğini bildirir."
Açıklamada, kulübün iç güvenlik ekiplerinin canlı yayın görüntülerini kullanarak bu kişiyi tespit edebildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Bu üye, yayında göründükten kısa bir süre sonra kulübün güvenlik görevlileri tarafından tespit edildi ve Santiago Bernabéu stadyumundan derhal ihraç edildi. Real Madrid, sporda ve toplumda şiddet ve nefreti kışkırtan bu tür jest ve ifadeleri kınamaktadır." denildi.
Santiago Bernabéu'nun dışında sorunlar patlak verdi
Kulüp iç meseleleriyle uğraşırken, stadyum çevresindeki sokaklarda çıkan olaylar haberiyle akşam daha da kötüleşti. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, stadyumun dışında Nazi selamı yapan ve faşist şarkılar söyleyen taraftar grupları görülüyordu. Bu görüntüler, UEFA'nın maç öncesi protokolleri kapsamında kulübün stadyum içinde sergilediği ırkçılık karşıtı pankartlarla keskin ve rahatsız edici bir tezat oluşturuyordu.
Gerginlik siyasi jestlerle sınırlı kalmadı, çünkü Benfica taraftarları ile yerel kolluk kuvvetleri arasında çatışmalar da yaşandığı bildirildi. İnternette dolaşan videolar, polisin Portekizli taraftarlarla çatıştığını gösteriyordu ve bazı kaynaklar, ailelerin ve çocukların da bu çatışmalara karıştığını öne sürüyordu. Kapıların dışındaki kaotik sahneler, rekor şampiyonu evinde Avrupa futbolunun elitlerinin sergileneceği bir gece olması gereken bu gecenin kasvetli bir arka planını oluşturdu.
- Getty Images Sport
Şampiyonlar Ligi'nde nefrete karşı uyanıklık
İspanyol futbolunu çevreleyen son dönemdeki atmosfer göz önüne alındığında, bu olayların zamanlaması özellikle hassas bir konu. Lizbon'da oynanan tartışmalı ilk maçın ardından, Benfica'dan Gianluca Prestianni ve Real Madrid'in süperstarı Vinicius Junior'un ırkçı taciz iddialarının ortaya çıkmasıyla, ikinci maça girerken gerginlik zaten yüksekti. Real Madrid, geçtiğimiz hafta Vinícius Júnior'u kamuoyu önünde şiddetle savundu ve bu son olaya karşı sıfır tolerans yaklaşımını, son dönemdeki mesajlarıyla tutarlı hale getirdi.
Televizyonda yayınlanan selamlamadan birkaç dakika sonra harekete geçen İspanyol devi, nefret söylemi ve aşırılıkçı sembollerin stadyumlarında yeri olmadığını açıkça belirtti. Takım son 16'ya kalmayı kutlarken, yönetimsel odak noktası söz konusu üyenin kalıcı olarak uzaklaştırılmasını sağlamak olmaya devam ediyor. Futbol dünyası, yönetim organı stadyumun içindeki ve dışındaki olaylarla ilgili raporları incelerken, UEFA'nın daha fazla yaptırım uygulayıp uygulamayacağını bekliyor.
