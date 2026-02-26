Real Madrid, Benfica maçında televizyonda Nazi selamı yaptığı tespit edilen taraftara verilen cezayı onayladı

Yayın sonrasında Los Blancos, bu kişiye karşı alacakları önlemleri detaylandıran sert bir resmi açıklama yayınladı. Kulüp şu açıklamayı yaptı: "Real Madrid C. F., Real Madrid ile Benfica arasındaki maçın başlamasından kısa bir süre önce, televizyon kameraları tarafından Cheering Stand'ın bulunduğu alanda Nazi selamı yaparken yakalanan üyeye karşı acil olarak disiplin kuruluna derhal ihraç prosedürü başlatmasını talep ettiğini bildirir."

Açıklamada, kulübün iç güvenlik ekiplerinin canlı yayın görüntülerini kullanarak bu kişiyi tespit edebildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, "Bu üye, yayında göründükten kısa bir süre sonra kulübün güvenlik görevlileri tarafından tespit edildi ve Santiago Bernabéu stadyumundan derhal ihraç edildi. Real Madrid, sporda ve toplumda şiddet ve nefreti kışkırtan bu tür jest ve ifadeleri kınamaktadır." denildi.