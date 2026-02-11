IMAGO
Real Madrid, "Avrupa kulüp futbolunun iyiliği" için UEFA ile anlaşmaya vararak Süper Lig serüveni nihayet sona erdi.
Süper Lig nihayet sona erdi
Süper Lig projesi resmi olarak sona erdi. UEFA, Real Madrid ile ayrılıkçı bir ligin kurulması konusunda yaşadıkları hukuki anlaşmazlığı sonlandırdıklarını açıkladı. Barcelona'nın geçen hafta projeden çekilmesinin ardından, İspanyol kulüp bu başarısız projenin tek kalan takımı olmuştu.
UEFA, Real ve Avrupa Futbol Kulüpleri'nin ortak açıklamasında şöyle denildi: "UEFA, Avrupa Futbol Kulüpleri ve Real Madrid CF, Avrupa kulüp futbolunun iyiliği için bir anlaşmaya vardı.
Bu ilkeler anlaşması, söz konusu ilkeler yürürlüğe girip uygulanmaya başladığında, Avrupa Süper Ligi ile ilgili hukuki anlaşmazlıkların çözülmesine de hizmet edecektir.
Avrupa futbolunun çıkarları doğrultusunda aylarca süren görüşmelerin ardından, UEFA, Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) ve Real Madrid CF, Avrupa kulüp futbolunun iyiliği için, uzun vadeli kulüp sürdürülebilirliğine ve teknolojinin kullanımıyla taraftar deneyiminin iyileştirilmesine vurgu yapan sportif başarı ilkesine saygı göstererek bir ilke anlaşmasına vardıklarını duyururlar.
"Bu ilkeler anlaşması, söz konusu ilkeler yürürlüğe girip uygulanmaya başladığında, Avrupa Süper Ligi ile ilgili yasal anlaşmazlıkların çözülmesine de hizmet edecektir."
- AFP
Real, Barça'nın izinden gidiyor... sonunda
Premier Lig kulüpleri Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham Hotspur, Süper Lig'in ilk teklifine dahil oldular ve 2021'de anlaşma imzaladılar. Ancak İngiltere'deki taraftarların yoğun tepkisi üzerine, altı kulüp de 72 saat içinde desteklerini geri çektiler.
Barcelona'nın pes etmesi ise geçen haftayı buldu. O sırada kulübün başkanı Joan Laporta, Barca'nın artık UEFA ile daha yakın ilişkiler kurmayı hedefleyeceğini iddia etti.
Laporta, "UEFA başkanı ve ECA, şimdiki adıyla EFC başkanı bizi Roma'ya davet etti. Birkaç toplantıya katıldım. Harika ve heyecan vericiydi, birçok konuyu tartıştık. Biliyorsunuz, Süper Lig ile UEFA arasında köprüler kurmaya kararlıyız. Barça'nın konumu net ve etkilenenler ile sorumlular bunu zaten biliyor. Barıştan yanayız çünkü Süper Lig'deki kulüplerin UEFA'ya geri dönmesi için birlikte keşfedilecek alanlar var. UEFA ve EFC'ye çok yakın hissediyoruz.
"Bu, UEFA ile bir anlaşmaya varma noktasında. Hem Aleksander Ceferin hem de Nasser Al-Khelaifi, anlaşmayı destekleyecek ve bizi UEFA ve EFC'ye kabul edecek konumdalar. Avrupa futboluna ve kulüplere fayda sağlayacağı için bu adımı atmaya kararlıyız. Oyunculara da fayda sağladığı için çok geniş bir çerçeve."
Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: "FC Barcelona, bugün Avrupa Süper Ligi Şirketi ve ilgili kulüplere Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini resmi olarak bildirdiğini duyurur."
Perez'in U dönüşü
Real Madrid başkanı Florentino Perez, kulübün Süper Lig için mücadele edeceğini iddia etmişti, ancak UEFA ile yaptıkları ortak açıklama bir ateşkes anlamına geliyor.
Barça'nın çekilme haberinin ardından Perez, "Hala [Süper Lig'in] futbol için çok önemli bir proje olduğunu düşünüyoruz. Avrupa Adalet Divanı'nın tarihi kararı ve Madrid mahkemesinin iki ek kararıyla durum çok farklı hale geldi. Kendi yarışmalarımızı oluşturma hakkımız tanındı. Ayrıca UEFA'nın davranışından dolayı milyonlarca euro tazminat talep edebiliriz. İki hakkımız var: kayıplarımız için tazminat almak ve gelecekte bir yarışma düzenlemek. Her ikisini de yorulmadan takip edeceğiz."
- Getty Images
Real Madrid için bundan sonra ne olacak?
Real Madrid, bu hafta sonu La Liga'da Real Sociedad ile karşılaşacak, ardından Benfica ile Şampiyonlar Ligi play-off maçına çıkacak. İlk maç 17 Şubat'ta Portekiz'de oynanacak.
GOAL-e tarafından otomatik çevrilmiştir.
Reklam