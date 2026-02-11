Real Madrid, "Avrupa kulüp futbolunun iyiliği" için UEFA ile anlaşmaya vararak Süper Lig serüveni nihayet sona erdi.

Süper Lig projesi resmi olarak sona erdi. UEFA, Real Madrid ile ayrılıkçı bir ligin kurulması konusunda yaşadıkları hukuki anlaşmazlığı sonlandırdıklarını açıkladı. Barcelona'nın geçen hafta projeden çekilmesinin ardından, İspanyol kulüp bu başarısız projenin tek kalan takımı olmuştu.

UEFA, Real ve Avrupa Futbol Kulüpleri'nin ortak açıklamasında şöyle denildi: "UEFA, Avrupa Futbol Kulüpleri ve Real Madrid CF, Avrupa kulüp futbolunun iyiliği için bir anlaşmaya vardı.

Bu ilkeler anlaşması, söz konusu ilkeler yürürlüğe girip uygulanmaya başladığında, Avrupa Süper Ligi ile ilgili hukuki anlaşmazlıkların çözülmesine de hizmet edecektir.

Avrupa futbolunun çıkarları doğrultusunda aylarca süren görüşmelerin ardından, UEFA, Avrupa Futbol Kulüpleri (EFC) ve Real Madrid CF, Avrupa kulüp futbolunun iyiliği için, uzun vadeli kulüp sürdürülebilirliğine ve teknolojinin kullanımıyla taraftar deneyiminin iyileştirilmesine vurgu yapan sportif başarı ilkesine saygı göstererek bir ilke anlaşmasına vardıklarını duyururlar.

