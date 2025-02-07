Real Madrid, Arsenal'ın yıldızını futbol tarihinin en pahalısı yapabilir

Real Madrid, Arsenal'ın yıldızını bu yaz 'öncelikli' transfer hedefi olarak görüyor ancak bu transfer için büyük bir bedel ödemek zorunda kalacak.

Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Makale aşağıda devam ediyor Haberin devamı aşağıda Real Madrid, Arsenal'ın yıldızına göz dikti

'Öncelikli' transfer hedefi olarak belirlediler

Ancak büyük bedel ödemek zorunda kalabilirler GOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱