Real Madrid, Arsenal'ın yıldızını futbol tarihinin en pahalısı yapabilir

AFPİdil Erin TetikReal Madrid, Arsenal'ın yıldızını futbol tarihinin en pahalısı yapabilirArsenalReal MadridTransfersLa LigaPremier LigReal Madrid, Arsenal'ın yıldızını bu yaz 'öncelikli' transfer hedefi olarak görüyor ancak bu transfer için büyük bir bedel ödemek zorunda kalacak.Makale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorMakale aşağıda devam ediyorHaberin devamı aşağıdaReal Madrid, Arsenal'ın yıldızına göz dikti'Öncelikli' transfer hedefi olarak belirledilerAncak büyük bedel ödemek zorunda kalabilirlerGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱