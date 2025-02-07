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İdil Erin Tetik

Real Madrid, Arsenal'ın yıldızını futbol tarihinin en pahalısı yapabilir

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Real Madrid, Arsenal'ın yıldızını bu yaz 'öncelikli' transfer hedefi olarak görüyor ancak bu transfer için büyük bir bedel ödemek zorunda kalacak.

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Haberin devamı aşağıda
  • Real Madrid, Arsenal'ın yıldızına göz dikti
  • 'Öncelikli' transfer hedefi olarak belirlediler
  • Ancak büyük bedel ödemek zorunda kalabilirler
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