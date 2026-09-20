24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Lamine Yamal - لامين يامال - Kooora OnlyKooora.com
Çeviri:

Raphinha son örnek: Taraftar Yamal'ın tersi yönde mi ilerliyor?

FEATURES
Ballon d'Or
Sevilla - Barcelona
Sevilla
Barcelona
La Liga
Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
L. Yamal
K. Mbappe
Raphinha
İspanya
Fransa
Brezilya

Zıt iki bakış açısı üzerine açık tartışma

Lamine Yamal, Ballon d'Or kazananının açıklanmasına kısa bir süre kala tartışmalı bir kapı araladı; ödülü kazananın belirlenmesini yöneten kriterler hakkında konuşarak, gollere ve şampiyonluklara aşırı odaklanmanın ödülü asıl özünden uzaklaştırabileceğini savundu: dünyanın en iyi oyuncusunu seçmek.

Barcelona yıldızı, "Movistar Plus"a verdiği röportajda, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın takımı en iyi yaptığını ve dolayısıyla kulübün kendi ödülünü aldığını, oysa Ballon d'Or'un bireysel olarak en iyi oyuncuya ait olması gerektiğini, mutlaka 80 gol atan kişiye değil, çünkü sezonun gol kralı zaten gol kralı ödülünü alıyor, ifade etti.


Ancak Yamal'ın açıklamaları bu tartışmada tek başına durmuyor; Kylian Mbappé'nin görüşü kısmen onunla kesişiyor, zira Fransız yıldız gollere ve rakamlara daha fazla ağırlık veriyor.
Oku: Mbappé: Dünyanın en iyisi benim, Raphinha ve Dembélé'den daha fazla gol atıyorum


  • Ters yön

    Yamal'ın bakış açısının tam karşısında yer alan Mbappé ise Ballon d'Or'un bireysel bir ödül olduğunu düşünüyor; ancak aynı zamanda gol atmakla kupa kazanmanın birbiriyle çelişen iki seçenek olmadığının altını çizerek her ikisini birden gerçekleştirmek istediğini vurguladı. Ayrıca gol rakamlarının kendisine yarışa güçlü bir şekilde girme hakkı tanıdığına da işaret etti.

    2026 Dünya Kupası'nda Mbappé 10 gol kaydederek turnuvanın gol kralı oldu; sezonu ise İspanya Ligi'nde ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı olarak tamamladı.

    Böylece Ballon d'Or karşısında iki farklı görüş ortaya çıkıyor: Bir oyuncu maç içindeki etkinin gol sayısına indirgenmemesi gerektiğini düşünürken, bir diğeri dünyanın en iyi oyuncusundan söz edildiğinde gol üretiminin ve maçı bitirme gücünün göz ardı edilmesi zor rakamlar olduğunu savunuyor.

    • Reklam

  • Raphinha'nın üçlemesi çelişkiyi ortaya koyuyor

    Barcelona ile Sevilla arasında oynanan son maç, bu tartışmaya somut bir örnek sundu.

    Barcelona, Sevilla karşısında 3-1'lik zorlu bir galibiyet elde etti ve üç golü birden atan Raphinha başlıklara taşınan isim oldu; bu gollerin ikisi Lamine Yamal'ın asistiyle geldi.

    Maçın ardından Raphinha, seyircilerin maçın adamı oylamasında 38.646 oyun 35.756'sını, yani toplam oyların yaklaşık yüzde 92,5'ini aldı.

    Buna karşılık Yamal, teknik açıdan olağanüstü bir maç ortaya koydu; iki gol asisti, 6 kilit pas, 3 net fırsat, 5 şut yaptı ve ayrıca direğe takıldı. Bundan da önemlisi, büyüleyici çalımları ve takım unsurları arasındaki dâhiyane bağlantısıyla Endülüs kalelerini çökertmede en büyük rolü oynadı; böylece Barça'nın gerçek hücum maestrosu oldu.


    Buradaki çelişki, Raphinha'nın övgüyü hak etmemesi değil; tam tersine, Barcelona'yı galibiyete taşıyan bir hat-trick attı ve her türlü övgüyü ve takdiri hak eden, harikanın ötesinde bir maç oynadı.

    Ancak Yamal da etkisinin yanı sıra sayısal düzeyde, üç golden ikisinde doğrudan pay sahibiydi ve galibiyeti getiren hücum tehlikesinin büyük bölümünü yarattı.

    Maçı izleyen bir seyirci için Raphinha son dokunuşun sahibi olarak görülebilirken, Yamal bu galibiyetin sebebi olarak görülebilir.

    İşte gerçek soru burada başlıyor.

  • Seyirciler bilinçsizce son sahneye mi odaklanıyor?

    Tek bir maçtaki taraftar oyu, oyuncuların değerlendirilme biçimi konusunda nihai bir yargı olarak kabul edilemeyebilir; ancak taraftar izleniminin doğasına dair açık bir örnek sunar.

    Zira bir oyuncu gol attığında etkisi görünür ve doğrudan hale gelirken, fırsatları yaratan, hâkimiyeti kuran ve son pası veren oyuncunun değerlendirilmesi maçın ayrıntılarının daha derinlemesine okunmasını gerektirebilir.

    Bu, yalnızca Yamal ya da Raphinha'ya özgü bir sorun değil.

    Bu, "en iyi oyuncu"nun nasıl tanımlandığıyla ilgili daha geniş bir mesele.

    En iyi, kale önünde en belirleyici olan oyuncu mudur? Yoksa topu ağlara gönderen kişi olmasa bile en büyük etkiyi yaratan oyuncu mu?

    Ballon d'Or'un yakın tarihi tek bir cevap sunmuyor.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin

  • Farklı modeller

    Ödülün 2016 ile 2025 arasında düzenlendiği yıllarda, kazananlar açısından birbirinden tamamen farklı örnekler ortaya çıktı.

    Cristiano Ronaldo, yüksek gol üretimini büyük şampiyonluklarla birleştirdiği iki sezonun ardından 2016 ve 2017'de ödülü kazandı.

    Ardından 2018'de Luka Modric geldi ve farklı bir örnek sundu; Hırvat oyuncu öne çıkan bir golcü değildi, ancak Real Madrid'le geçirdiği sezonu Hırvatistan ile Dünya Kupası finaline ulaşmasıyla birleştirdi ve ayrıca Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu ödülünü de kazandı.

    2022'de ise Karim Benzema, kriterlerin bir araya gelmesine dair bir başka örnekti; Real Madrid'i UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Ligi şampiyonluğuna taşıdı ve Avrupa'nın en golcü oyuncularından biriydi.

    2024'te ise oylar, gol krallığı için yarışmayan orta saha oyuncusu Rodri'ye gitti; ancak o, İspanya ile Premier Lig şampiyonluğunu ve Avrupa Şampiyonluğu'nu birleştirdi ve EURO 2024'ün en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

    Lionel Messi ise ödülü 2019'da, ardından 2021'de ve sonra 2023'te kazandı; son kazandığı ödülde 2022 Dünya Kupası en öne çıkan takım faktörüydü, buna karşın UEFA Şampiyonlar Ligi bu zaferlerde yer almadı.

    2025 baskısında ise Ousmane Dembele, Paris Saint-Germain ile 35 gol, 16 asist ve aralarında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin de bulunduğu beş kupa topladığı bir sezonun ardından üstünlük sağladı ve oylamada ikinci olan Yamal'ın önüne geçti.

    Dolayısıyla tarih, ne golcünün her zaman kazandığını söyleyen bir kural sunuyor, ne de en yaratıcı oyuncunun mutlaka rakamların sahibine üstün geldiğini söyleyen tersi bir kural.

    Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz

  • Resmi ödül kriterleri ne diyor?

    Hepsinden önemlisi, Ballon d'Or'un kendi yönetmeliği golleri veya kupaları tek başına bir ölçüt olarak kabul etmiyor.

    2026 versiyonunun resmi kriterlerine göre ilk sırada bireysel performanslar, belirleyici ve etkileyici oyun karakteri; ardından takım performansı ve kazanılan kupalar; sonra da davranış ve sportmenlik geliyor.

    Ve bu nokta son derece önemli.

    Goller elbette bireysel performans ve belirleyicilik değerlendirmesinin bir parçası olarak hesaba katılıyor, ancak oyuncuya otomatik olarak avantaj sağlayan ayrı bir madde değil.

    Aynı durum kupalar için de geçerli; UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ya da Dünya Kupası'nı kazanmak değerlendirmede önemli bir etken olabilir, ama tek başına ödülü belirlemeye yeterli değil.

    Dahası, oylama mekanizmasının kendisi de bunun bir taraftar oylaması olmadığını teyit ediyor.

    Ballon d'Or, her biri FIFA erkekler sıralamasındaki ilk 100 ülkeden birini temsil eden 100 uzman gazeteci tarafından belirleniyor; her gazeteci 30 adaylık bir listeden 10 oyuncu seçiyor ve her sıraya farklı puanlar veriliyor.

  • Kim kazanacak?

    Sonuç olarak, Ballon d'Or mücadelesi yalnızca "goller" ile "performans" arasındaki bir çekişme gibi görünmüyor; bilakis en iyi oyuncunun tanımlanmasına dair iki farklı yaklaşım arasındaki bir mücadele.

    Birincisi, sayılar bakımından en üretken ve belirleyici oyuncunun değerlendirmede daha büyük bir ağırlığa sahip olması gerektiğini savunuyor.

    İkincisi ise resmin tamamına bakıyor: fırsat yaratma, oyunun akışına etki etme, maçı değiştirme kabiliyeti ve önemli anlardaki varlık; hatta oyuncunun adı gol atanlar arasında görünmediğinde bile.

    Raphinha, son dokunuşun değerine dair açık bir örnek sundu.

    Yamal ise aynı maçta etkinin değerine dair bir örnek sundu.

    Ballon d'Or'a gelince, resmi kriterleri bireysel performans ile etkiyi bir arada en ön sıraya koyuyor, ardından takım performansı ve kupalar geliyor; ancak bunların hiçbirini otomatik bir kurala dönüştürmüyor.

    İşte tartışmaya değer çelişki de burada yatıyor: En iyi, golü atan oyuncu mu, yoksa galibiyeti mümkün kılan oyuncu mu?

    Cevap, tek bir maçın seyirci oylamasından da, yalnızca gol sayısından da gelmeyecek; 100 gazetecinin, oylarını aday isimlerin önüne koyarken "dünyanın en iyi oyuncusu" ifadesinin anlamını nasıl yorumlamayı tercih edeceğinden gelecek.

  • Ayrıca okuyun:

    Mourinho: Mbappe beni güldürüyor, Rodri şüphelerimi uyandırdı ve Negreira kokusu aldım!
    Real Madrid, Barcelona'yı Sebta forması kriziyle sürüklüyor: Katalanlardan ateşli yanıt




La Liga
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA