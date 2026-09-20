Lamine Yamal, Ballon d'Or kazananının açıklanmasına kısa bir süre kala tartışmalı bir kapı araladı; ödülü kazananın belirlenmesini yöneten kriterler hakkında konuşarak, gollere ve şampiyonluklara aşırı odaklanmanın ödülü asıl özünden uzaklaştırabileceğini savundu: dünyanın en iyi oyuncusunu seçmek.

Barcelona yıldızı, "Movistar Plus"a verdiği röportajda, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın takımı en iyi yaptığını ve dolayısıyla kulübün kendi ödülünü aldığını, oysa Ballon d'Or'un bireysel olarak en iyi oyuncuya ait olması gerektiğini, mutlaka 80 gol atan kişiye değil, çünkü sezonun gol kralı zaten gol kralı ödülünü alıyor, ifade etti.





Ancak Yamal'ın açıklamaları bu tartışmada tek başına durmuyor; Kylian Mbappé'nin görüşü kısmen onunla kesişiyor, zira Fransız yıldız gollere ve rakamlara daha fazla ağırlık veriyor.

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