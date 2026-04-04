Raphinha'nın sakatlığı nedeniyle Barcelona'nın sezonu tehlikeye girdi

Geçen hafta Brezilya ile Fransa arasında oynanan hazırlık maçının ilk yarısının bitmesine sadece birkaç dakika kalmıştı ki, Raphinha sağ uyluğunda Carlo Ancelotti'nin "hafif bir rahatsızlık" olarak nitelendirdiği bir his hissetmeye başladı. Ancak, Gillette Stadyumu'nda ikinci yarıya çıkamaması, Barcelona'nın sağlık ekibini hemen alarma geçirdi ve ekip, bu sezon iki kez sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan oyuncunun durumunun daha da kötüye gitmediğine dair güvence almak için acilen kanat oyuncusuyla iletişime geçti.

Blaugrana için talihsiz bir şekilde, Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) tarafından yapılan ilk testler, oyuncunun yine hamstring sakatlığı geçirdiğini doğruladı. Kulüp tarafından 27 Mart'ta yayınlanan açıklamada, "Oyuncu, gerekli tedaviye başlamak üzere Barselona'ya dönüyor. Tahmini iyileşme süresi beş hafta" denildi.

Sonuç olarak, Raphinha, cumartesi gecesi Metropolitano'da oynanacak lig maçıyla başlayacak ve sezonun kaderini belirleyebilecek Atletico Madrid ile oynanacak üçlü seri de dahil olmak üzere, çok önemli maçlarda forma giyemeyecek. Bu da, Barcelona'nın tartışmasız en etkili oyuncusu olmadan tüm sezonun tamamen altüst olma riskinin artık çok gerçek olduğu anlamına geliyor...

  • Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    "Bu çok sinir bozucu"

    Barcelona Başkanı Joan Laporta, Raphinha'nın ABD'de oynanan bir hazırlık maçında bu kadar zamansız bir sakatlık geçirmesine hiç de şaşırmadan öfkelendi.

    "Bu gerçekten çok yazık," dedi Mon Esport'a. "FIFA'dan, büyük kulüplerin katıldığı turnuvaları dikkate alan bir uluslararası takvim hazırlamasını istemeliyiz.

    "Oyuncuları suçlayamazsınız, onlar profesyonel ve ülkeleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Sorun, her şey için mücadele ettiğimiz sezonun bu döneminde takvimin çok yoğun olması. Bu çok sinir bozucu!"

    Haberlere göre, Raphinha'nın bir aydan fazla süreyle sahalardan uzak kalması beklenirken, Barça, FIFA Kulüp Koruma Programı hükümleri uyarınca tazminat almaya hak kazanabilir.

    Ancak, tahmini 144.000 avroluk tazminat, Barça'nın La Liga'yı kazanamaması veya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atlético'yu geçememesi durumunda kaybetme riski taşıdığı ödül parasının yanında devede kulak kalır; ayrıca bu tazminat, ne oyuncunun kendisi ne de teknik direktörü Hansi Flick için herhangi bir teselli kaynağı olmaz.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-RAYO VALLECANOAFP

    'Gerçekten çok sinirli'

    Eski Barcelona forveti Pau Victor, bu hafta başında Raphinha ile henüz iletişime geçmediğini itiraf etti; çünkü "onu tanıdığım kadarıyla, yıkılmış ve gerçekten çok sinirli olmalı."

    Kuşkusuz, sakatlığın zamanlaması bu çok yönlü kanat oyuncusunu gerçekten çok kötü etkilemiştir. Dünya Kupası'na artık sadece iki aydan biraz fazla bir süre kalmış olması ve Raphinha'nın Brezilya'nın turnuva başlangıcında tam olarak forma giremeyeceği endişesini yaratmasının yanı sıra, oyuncu Barcelona ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya kararlı olduğunu ve bunu bir nevi "kişisel bir meydan okuma" olarak gördüğünü de açıkça belirtmiştir.

    Eski Leeds United yıldızı, geçen sezon Blaugrana'nın altıncı Avrupa Kupası'nı kazanmasına yardımcı olmak için elinden geleni fazlasıyla yaptı ve Raphinha, 13 golle turnuvanın en golcü oyuncularından biri oldu.

    Sakatlık sorunlarına rağmen, milli takım arası öncesinde Camp Nou'da Newcastle'ı 7-2'lik çarpıcı bir skorla mağlup ettikleri maçta 2 gol atıp 3 asist yaparak Barça'nın bu sezon çeyrek finale yükselmesinde kilit rol oynadı.

    Dahası, bu olağanüstü performansın sadece üç gün önce, Raphinha La Liga rakibi Sevilla'yı 5-2 mağlup ettikleri maçta hat-trick yapmıştı; bu da son hamstring sakatlığından önce ne kadar iyi oynadığını gösteriyor.

  • FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BARCELONAAFP

    Rashford imdadımıza yetişecek mi?

    Elbette Raphinha'nın forma giyemeyecek olması, Marcus Rashford da dahil olmak üzere Barcelona'nın yedek kadrosu için bir fırsat anlamına geliyor ve bu fırsat, İngiltere milli takım oyuncusu için daha iyi bir zamanda gelemezdi.

    Daha Ocak ayı sonunda, Blaugrana'nın bu yaz Manchester United'dan Rashford'u 30 milyon avroya (25 milyon sterlin/32 milyon dolar) kalıcı olarak transfer etme opsiyonunu kullanacağı neredeyse kesindi. Her maçta ilk 11'de yer almamış olabilir, ancak özellikle Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak gol ve asistlerle katkı sağlıyordu.

    Ancak, şimdi Barça'nın Abde Ezzalzouli, Jan Virgili ve Victor Munoz gibi alternatif yaz transferlerini araştırdığı bildiriliyor ve bunun nedenini anlamak zor değil.

    Rashford'un Barça için bir golde doğrudan rol almasının üzerinden iki aydan fazla zaman geçti ve Newcastle ile oynanan son 16 turu rövanş maçında yedek kulübesinden bile çıkmadı.

    Bununla birlikte, İngiliz oyuncu Raphinha'nın yerine geçecek en bariz isim olmaya devam ediyor ve Brezilyalı oyuncunun yokluğunda başarılı bir performans sergilerse, Katalanları sezon sonu transferini kalıcı hale getirmeye ikna edebilir.

  • RaphinhaGetty Images

    Raphinha olmadan aynı takım değil

    Rashford, Raphinha'nın bıraktığı boşluğu doldurmaya yetecek yeteneğe kesinlikle sahip. Bunu bu sezon birkaç kez gördük; en önemlisi, Eylül ayında St. James' Park'ta attığı ve Katalonya'daki kariyerine gerçek anlamda ivme kazandıran o belirleyici iki gol.

    Barcelona'nın hücumda kalite eksikliği de yok. Ferran Torres, Fermin Lopez ve Dani Olmo da Robert Lewandowski ve Lamine Yamal'ın yanında Flick'in forvet hattında yer almak için rekabet ediyor. Ayrıca Alman teknik direktörün önümüzdeki haftalarda 17 yaşındaki yıldız adayı Toni Fernandez'e daha fazla süre vermeyi düşündüğü de söyleniyor.

    Tüm bu hücum yeteneklerine rağmen, gerçek şu ki, son sekiz ayda defalarca kanıtlandığı gibi, Barcelona Raphinha olmadan aynı takım değil.

    Blaugrana bu sezon sadece yedi maç kaybetti. Raphinha, bu maçların beşini sakatlık nedeniyle kaçırdı ve Stamford Bridge'de Chelsea'ye yenildikleri Şampiyonlar Ligi maçında sadece 28 dakika oynayabilecek kadar formdaydı.

  • FBL-EUR-C1-BARCELONA-COPENHAGENAFP

    "Baskı yapan kişi"

    Raphinha'nın Barcelona için önemi, şüphesiz olağanüstü performansından kaynaklanıyor.

    Endişe verici hamstring sorunları nedeniyle tüm turnuvalarda sadece 31 maça çıkabilmiş olsa da, 29 yaşındaki oyuncu 19 golle bu sezon Blaugrana'nın en skorer ikinci oyuncusu konumunda ve ayrıca 8 asist de yaptı.

    Dolayısıyla, sadece hücum açısından bakıldığında, özellikle Atletico ile oynanacak üçlü maçta onun yokluğu çok hissedilecek.

    Ancak, Flick'in 2025-26 sezonunun ilk yarısında Barça'nın yaşadığı sakatlık krizi sırasında da belirttiği gibi, Raphinha'nın sahalardan uzak kalması özellikle zararlı oldu, "çünkü rakiplere baskı uygulayan kişi o".

    Ancak kendi itirafına göre, o da takım arkadaşlarına bir an bile nefes aldırmıyor.

    "Sık sık biraz ısrarcı olduğumu, belki de fazla ısrarcı olduğumu hissediyorum," diye itiraf etti Raphinha bu sezonun başlarında. "Diğer oyuncular çoğu zaman çok konuştuğumu, sinir bozucu olduğumu ve onlardan çok şey beklediğimi düşünüyorlar.

    "Ama ben böyleyim ve çok daha fazlasını verebileceğini bildiğim insanlardan daha fazlasını talep ediyorum. Birinin bunu yapması gerekiyor ve ben bu sorumluluğu kabul ediyorum."

    Raphinha, Barcelona'nın fiili kaptanı olarak rolünden büyük keyif alıyor.

  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Yeri doldurulamaz

    Ronald Araujo, Barça'nın resmi kaptanı olabilir; ancak bu sezon defalarca kaptanlık görevini üstlenen Raphinha, şüphesiz takımın gerçek lideridir.

    Soyunma odasındaki kıdemli isimler tarafından son derece saygı duyulan Raphinha, çalışma temposu, profesyonelliği ve Barcelona'da kenarda kalan bir figürden tüm projenin merkezine yükselişindeki olağanüstü performansı nedeniyle genç oyuncular için gerçek bir rol model olarak görülüyor.

    Bu nedenle, sahadaki varlığı bile etrafındaki herkesi motive ediyor ve bu yüzden beş haftalık sakatlığı Blaugrana için büyük bir darbe oldu. Atleti'yi geçmeyi başarsalar bile, Raphinha'nın Şampiyonlar Ligi yarı finallerinde sahalara dönmesi pek olası görünmüyor.

    10 Mayıs hafta sonu oynanacak, sezonun son ve muhtemelen en önemli Clasico maçına kadar tamamen iyileşeceği de garanti değil.

    Barça, elbette La Liga'da Real Madrid'in dört puan önünde lider konumunda, ancak Los Blancos, Álvaro Arbeloa yönetiminde iyi bir form yakalamaya başladı ve Kylian Mbappé de Şampiyonlar Ligi-Primera División çifte kupası hedeflerini güçlendirmek için geri döndü.

    Buna karşılık Barça, sezonun kritik bir noktasında talismanını kaybetti ve Victor'un da belirttiği gibi, "Raphinha'nın kaybı, şu anda Barça'nın yaşayabileceği en acı kayıplardan biri."

    Forvet, eski kulübünün hala "onsuz başa çıkacak kaynaklara" sahip olduğunu vurguluyor, ancak Raphinha'nın bir kez daha acı verici bir şekilde yeri doldurulamaz olduğunu kanıtlama ihtimali yadsınamaz.

