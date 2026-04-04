Raphinha'nın sakatlığı nedeniyle Barcelona'nın sezonu tehlikeye girdi

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Raphinha'nın ABD'de oynanan bir hazırlık maçında bu kadar zamansız bir sakatlık geçirmesine hiç de şaşırmadan öfkelendi.

"Bu gerçekten çok yazık," dedi Mon Esport'a. "FIFA'dan, büyük kulüplerin katıldığı turnuvaları dikkate alan bir uluslararası takvim hazırlamasını istemeliyiz.

"Oyuncuları suçlayamazsınız, onlar profesyonel ve ülkeleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Sorun, her şey için mücadele ettiğimiz sezonun bu döneminde takvimin çok yoğun olması. Bu çok sinir bozucu!"

Haberlere göre, Raphinha'nın bir aydan fazla süreyle sahalardan uzak kalması beklenirken, Barça, FIFA Kulüp Koruma Programı hükümleri uyarınca tazminat almaya hak kazanabilir.

Ancak, tahmini 144.000 avroluk tazminat, Barça'nın La Liga'yı kazanamaması veya Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atlético'yu geçememesi durumunda kaybetme riski taşıdığı ödül parasının yanında devede kulak kalır; ayrıca bu tazminat, ne oyuncunun kendisi ne de teknik direktörü Hansi Flick için herhangi bir teselli kaynağı olmaz.