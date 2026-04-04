Raphinha'nın sakatlığı nedeniyle Barcelona'nın sezonu tehlikeye girdi

Blaugrana için talihsiz bir şekilde, Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) tarafından yapılan ilk testler, oyuncunun yine hamstring sakatlığı geçirdiğini doğruladı. Kulüp tarafından 27 Mart'ta yayınlanan açıklamada, "Oyuncu, gerekli tedaviye başlamak üzere Barselona'ya dönüyor. Tahmini iyileşme süresi beş hafta" denildi.
Sonuç olarak, Raphinha, cumartesi gecesi Metropolitano'da oynanacak lig maçıyla başlayacak ve sezonun kaderini belirleyebilecek Atletico Madrid ile oynanacak üçlü seri de dahil olmak üzere, çok önemli maçlarda forma giyemeyecek. Bu da, Barcelona'nın tartışmasız en etkili oyuncusu olmadan tüm sezonun tamamen altüst olma riskinin artık çok gerçek olduğu anlamına geliyor...