Beş maç oynandı, beş galibiyet alındı; bunların dördü beş gol atılarak geldi. Sonuncusu da dün akşam, Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'ndaki ilk maçta, Feyenoord karşısında 5-1'lik skorla alındı. Barcelona'nın sezona başlangıcı müthiş, bu yıl da Flick'in çalıştırdığı takım Devler Ligi kupasını kazanmaya aday ekiplerden biri. Ya da belki de ASIL favori demek daha doğru. Barcelona'nın memnuniyetle kabul ettiği bir etiket bu; bu yılki hedef Liga değil, Madrid'deki Metropolitano'da finale çıkmak. Geçilmesi gereken takımlar her zamanki gibi aynı: Real Madrid'den Arsenal'e, Paris Saint-Germain'den Bayern Münih'e kadar uzanıyor listeye Inter de ekleniyor; son dört yılda iki final oynayan Inter. Ancak bu yıl Barça, diğerlerine göre bir adım önde gibi görünüyor.
Çeviri:
Raphinha, Cristiano Ronaldo gibi: Dünyanın en güçlü takımı Barcelona mı?
Yıldızlar geçidi gibi transfer dönemi
Kadroyu güçlendiren bir transfer döneminin payı büyük. Ferran Torres, Rashford ve Lewandowski'nin ayrılıkları (MLS'te Chicago'ya giden Lewandowski) huzursuzluk yaratmadı; hücum hattına gelen oyuncular seviyeyi yüksek tuttu, geçen yıl eksik olan çözümleri sundu. Gordon'dan Adeyemi'ye, Gabriel Jesus'u da ekleyince, dün oyuna girdikten iki dakika sonra gol atan bu isimlerin tamamı Barcelona'nın oyun düzenine kusursuz şekilde uyum sağladı; bu yapı, hücumda sayısız varyasyon sunuyor. Asıl büyük hamle ise orta sahaya yapıldı: Dünya şampiyonu ve 2024 Ballon d'Or sahibi Rodri, takımı bir üst seviyeye taşıyan, düzen ve tempo sağlayan isim oldu. Oyun kurulumunda ve savunma dengesinde kritik öneme sahip olan Rodri, Barcelona'nın ihtiyaç duyduğu, eksikliğini hissettiği profildi.
Raphinha fazlalığı
Barcelona'nın fırtına gibi başlangıcının kilitlerinden biri şüphesiz Raphinha. Brezilyalı oyuncu, sezonun ilk 5 maçında 8 gol attı. Katalan ekibinin tarihinde yalnızca Kocsis, 1958-59 sezonunda 9 golle daha iyisini yaptı. Eski Leeds oyuncusu sahte 9 olarak işliyor; dünkü dublesiyle Katalan kulübünün formasını giydiği Şampiyonlar Ligi'nde 21 gole ulaştı ve bu özel sıralamada beşinci basamağa çıktı. Önünde yalnızca 126 golle ulaşılması imkânsız görünen Messi ile Suarez (25), Rivaldo (25) ve Lewandowski (23) var. Kötü bir Dünya Kupası'nın ardından gelen Brezilyalı, başka bir tempoyla oynayan takımın en önemli artısı. Feyenoord Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'a göre "oynama biçimleriyle şu anda dünyanın en iyi takımı".
Raphinha, Cristiano Ronaldo gibi mi?
Kanat forvetten santrfora uzanan çizgide Raphinha, Cristiano Ronaldo’nun evrimini hatırlatıyor. Buna, Vitoria Guimaraes dönemindeki eski teknik direktörü Vitor Campelos da inanıyor: "2015-16’da onu Porto B’ye karşı oynanan bir maçta santrfor olarak sahaya sürdüm. Çok gençti ama ceza sahasında doğru öldürücülüğe sahipti. Oyunu anlıyor, çok iyi okumalar yapıyor ve derinliğe koşu atıyor. Gelecekte tıpkı Cristiano Ronaldo gibi bir 9 numaraya dönüşebilir" dedi Sport’a verdiği röportajda. Barcelona’nın başarıları onun gollerinden geçiyor; bu yıl yenilmesi gereken takım onlar.
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