Raphinha, Cristiano Ronaldo gibi: Dünyanın en güçlü takımı Barcelona mı?

Beş maç oynandı, beş galibiyet alındı; bunların dördü beş gol atılarak geldi. Sonuncusu da dün akşam, Şampiyonlar Ligi Lig Aşaması'ndaki ilk maçta, Feyenoord karşısında 5-1'lik skorla alındı. Barcelona'nın sezona başlangıcı müthiş, bu yıl da Flick'in çalıştırdığı takım Devler Ligi kupasını kazanmaya aday ekiplerden biri. Ya da belki de ASIL favori demek daha doğru. Barcelona'nın memnuniyetle kabul ettiği bir etiket bu; bu yılki hedef Liga değil, Madrid'deki Metropolitano'da finale çıkmak. Geçilmesi gereken takımlar her zamanki gibi aynı: Real Madrid'den Arsenal'e, Paris Saint-Germain'den Bayern Münih'e kadar uzanıyor listeye Inter de ekleniyor; son dört yılda iki final oynayan Inter. Ancak bu yıl Barça, diğerlerine göre bir adım önde gibi görünüyor.