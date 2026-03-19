Rakow-Fiorentina CANLI 1-0: Struski skoru açtı!

Rakow-Fiorentina maçını canlı takip edin; Conference League son 16 turu rövanş maçı

Gidiş maçında aldığı 2-1'lik galibiyetin verdiği güvenle Fiorentina, Conference League çeyrek finallerine yükselme şansını yakalamak için Polonya'da Rakow'a konuk oluyor. Viola, Floransa'nın hiç de kolay geçmeyen bir sezonda tadını çıkarmaya çalıştığı bu hayali sürdürerek, üst üste dördüncü kez tur atlama şansını elinde tutuyor. Maç, saat 18.45'te Miejski Stadion Piłkarski Raków'da başlayacak.  



  • GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR


    49' - RAKOW GOLÜ! Struski ceza sahasında topu aldı, Ndour geç kaldı ve Polonyalı orta saha oyuncusu direğin dibinden şutunu attı; Christensen'e hiçbir şans tanımadı

    29' - Rakow için fırsat: Ivi Lopez'in alçak ortasında Brunes'in vuruşu, Viola savunması tarafından uzaklaştırılıyor.

    8' - Rakow, Repka'nın ceza sahası dışından çektiği ve kaleyi az farkla ıskalayan şutla cevap veriyor.

    4' - Kean ceza sahasına girip şutunu çeker, ancak Svarnas topu kurtarır. Top İtalyan forvetin ayağına geri döner, ancak o da topu ağlara gönderemez.

  • MAÇ SONUÇLARI

    RAKOW-FIORENTINA 1-0

    GOLCÜLER: 46'Struski (R)


    RAKOW (3-4-2-1): Zych; Tudor (19' Mosor), Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Jean Carlos; Makuch; Brunes, Lopez. Teknik Direktör: Tomczyk

    FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Ndour, Fagioli, Fabbian; Harrison, Kean, Fazzini. Teknik direktör: Vanoli


    HAKEM: Munuera

    SARI KART:

    KIRMIZI KART:

