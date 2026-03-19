Gidiş maçında aldığı 2-1'lik galibiyetin verdiği güvenle Fiorentina, Conference League çeyrek finallerine yükselme şansını yakalamak için Polonya'da Rakow'a konuk oluyor. Viola, Floransa'nın hiç de kolay geçmeyen bir sezonda tadını çıkarmaya çalıştığı bu hayali sürdürerek, üst üste dördüncü kez tur atlama şansını elinde tutuyor. Maç, saat 18.45'te Miejski Stadion Piłkarski Raków'da başlayacak.
Rakow-Fiorentina CANLI 1-0: Struski skoru açtı!
GOLLER VE ÖNE ÇIKAN ANLAR
49' - RAKOW GOLÜ! Struski ceza sahasında topu aldı, Ndour geç kaldı ve Polonyalı orta saha oyuncusu direğin dibinden şutunu attı; Christensen'e hiçbir şans tanımadı
29' - Rakow için fırsat: Ivi Lopez'in alçak ortasında Brunes'in vuruşu, Viola savunması tarafından uzaklaştırılıyor.
8' - Rakow, Repka'nın ceza sahası dışından çektiği ve kaleyi az farkla ıskalayan şutla cevap veriyor.
4' - Kean ceza sahasına girip şutunu çeker, ancak Svarnas topu kurtarır. Top İtalyan forvetin ayağına geri döner, ancak o da topu ağlara gönderemez.
MAÇ SONUÇLARI
RAKOW-FIORENTINA 1-0
GOLCÜLER: 46'Struski (R)
RAKOW (3-4-2-1): Zych; Tudor (19' Mosor), Racovitan, Svarnas; Ameyaw, Repka, Struski, Jean Carlos; Makuch; Brunes, Lopez. Teknik Direktör: Tomczyk
FIORENTINA (4-3-3): Christensen; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Parisi; Ndour, Fagioli, Fabbian; Harrison, Kean, Fazzini. Teknik direktör: Vanoli
HAKEM: Munuera
SARI KART:
KIRMIZI KART: