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'Rakipleri yok!' - Radja Nainggolan, Roma karşılaşması öncesinde Inter için iddialı bir tahminde bulundu
Nainggolan, Olimpico sınavında Inter'i favori olarak görüyor
La Gazzetta dello Sport'a göre, Inter ve Roma'nın eski orta saha oyuncusu Radja Nainggolan, Roma ile Inter arasındaki yaklaşan Serie A kapışmasını değerlendirdi ve deplasmandaki son şampiyonu şampiyonluk yarışında açık ara geçilmesi gereken takım olarak nitelendirdi. Nainggolan, Cristian Chivu'nun kadro derinliğini ve takımın yakın dönemde Avrupa finallerinde edindiği tecrübeyi belirleyici unsurlar olarak öne çıkardı.
Ancak eski Belçika milli futbolcusu, bu maçın Gian Piero Gasperini'nin gelişim gösteren takımı için nihai turnusol testi niteliğinde olduğunu vurguladı.
Nainggolan, La Gazzetta dello Sport'ta yayımlanan röportajında, "Inter bugün iyi kurulmuş bir takım, iki Şampiyonlar Ligi finaline çıktı ve önemli yedeklere sahip" dedi. "Napoli'nin iki sezon önce kazandığı Scudetto'yu bana göre Inter kaybetti. Bugün rakipleri yok ama rakibe saygı duymak, hücum etmemek anlamına gelmez."
- Getty Images Sport
Kaleci üzerindeki baskı ve Dybala tehdidi mercek altında
Nainggolan, Stadio Olimpico'daki maçın kaderini belirleyebilecek kritik unsurlar olarak savunmadaki istikrarı ve kaleci performansını işaret etti. Roma adına Mile Svilar'ın istikrarını överken, Inter kalecisi Josep Martinez'in son hatalarının ardından ilk yılında as kaleci olarak büyük bir baskı altında olduğunu söyledi.
Orta saha oyuncusu ayrıca, ev sahibi ekip adına maçı belirleme ihtimali en yüksek oyuncunun Paulo Dybala olduğunu da ifade etti.
Nainggolan, "Svilar geçen yıl çok iyi iş çıkardı ve bunu doğruluyor, Martinez ise as kaleci olarak ilk yılında ve baskıyı hissediyorsunuz" dedi. "Dybala bu tür maçlarda fark yaratabilir, o fantastik bir oyuncu."
Gasperini'nin Lautaro karşısında yaşadığı savunma ikilemleri
Gasperini'nin taktik dizilişine değinen Nainggolan, Inter kaptanı Lautaro Martinez'i marke edecek stoperi seçerken Roma patronuna savunma istikrarına öncelik vermesi çağrısında bulundu. Yüksek profilli maçlarda kendini kanıtlamamış seçeneklerle risk alınmaması gerektiği uyarısını yaptı.
Belçikalı futbolcu ayrıca Roma'nın taktiksel evrimini de övdü ve Gianluca Mancini'nin ileri çıkışlarını kilit bir silah olarak öne çıkardı.
"Ndicka mı Balerdi mi? Roma'nın tüm savunmacıları iyi performans gösteriyor ama böyle bir maçta ve böylesine güçlü bir rakibe karşı Balerdi'yi oynatmak riskli olabilir" diye konuşan Nainggolan, "Ben en istikrarlı olanlarla oynardım" ifadelerini kullandı.
- aal.photo
Roma'ya duyulan süregelen sevgi, yüksek riskli düellonun arka planını oluşturuyor
Öncelikli olarak taktik mücadeleye odaklansa da Nainggolan, Roma ile süregelen duygusal bağının bu maçları izlemesini özel kıldığını kabul etti. Patro Eisden orta sahası, daha önce kalmak için Chelsea ve Çin'den gelen teklifleri geri çevirmesine rağmen, kulüp yetkililerinin yalanlarının 2018'de Inter'e ayrılmasına neden olduğunu hatırlattı.
Gasperini'nin hücum tarzına hayranlığını dile getiren Nainggolan, mevcut sistemde forvet Donyell Malen ile birlikte oynamaktan büyük keyif alacağını belirtti.
Yaklaşan karşılaşma, Roma'nın lig liderine karşı geçmişteki sınırlarını aşmaya çalışacağı yüksek tempolu bir mücadele vaat ediyor.
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