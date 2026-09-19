La Gazzetta dello Sport'a göre, Inter ve Roma'nın eski orta saha oyuncusu Radja Nainggolan, Roma ile Inter arasındaki yaklaşan Serie A kapışmasını değerlendirdi ve deplasmandaki son şampiyonu şampiyonluk yarışında açık ara geçilmesi gereken takım olarak nitelendirdi. Nainggolan, Cristian Chivu'nun kadro derinliğini ve takımın yakın dönemde Avrupa finallerinde edindiği tecrübeyi belirleyici unsurlar olarak öne çıkardı.

Ancak eski Belçika milli futbolcusu, bu maçın Gian Piero Gasperini'nin gelişim gösteren takımı için nihai turnusol testi niteliğinde olduğunu vurguladı.

Nainggolan, La Gazzetta dello Sport'ta yayımlanan röportajında, "Inter bugün iyi kurulmuş bir takım, iki Şampiyonlar Ligi finaline çıktı ve önemli yedeklere sahip" dedi. "Napoli'nin iki sezon önce kazandığı Scudetto'yu bana göre Inter kaybetti. Bugün rakipleri yok ama rakibe saygı duymak, hücum etmemek anlamına gelmez."