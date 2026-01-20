Raheem Sterling'in yeni takımı hayrete düşürdü! Napoli'yi reddetmişti...

Sterling, Napoli'nin yoğun ilgisine rağmen İtalya'da kariyerini yeniden canlandırma fırsatını geri çevirmeye hazır. Şu anda eski Chelsea teknik direktörü Antonio Conte tarafından yönetilen Serie A devi, 31 yaşındaki oyuncuyu hücum seçeneklerini güçlendirmek için kilit hedef olarak belirledi. Napoli şu anda İtalya'nın en üst liginde üçüncü sırada, lider Inter'in altı puan gerisinde ve geçen sezon kazandıkları Scudetto'yu savunmak için deneyimli takviyeler arıyor.

Ancak haberlere göre Sterling'in önceliği yurt dışında kupa kazanmak değil, İngiltere'deki ailesinin istikrarını korumak. Ülkesinde 82 kez milli forma giyen İngiliz futbolcunun, kariyerinin bu aşamasında hayatını kökünden söküp atmak istemediği söyleniyor. Sonuç olarak, Sky Sports'a göre Londra'da kalmayı hedefliyor.

Bu coğrafi tercih, Sterling'in Fulham'ı ideal transfer noktası olarak belirlemesine neden oldu. Craven Cottage'a transfer olması, Chelsea'nin Cobham antrenman tesisinden mümkün olan en kısa mesafeye taşınması anlamına gelecek ve mevcut evinde kalmasına olanak sağlayacak. West Ham da transfer döneminin başlarında bu kanat oyuncusuyla ilgilendiği iddia edilse de, Fulham ile olan bağlantısı, Sterling'in Stamford Bridge kâbusundan kaçarken başkentte kalması için en somut yol gibi görünüyor.