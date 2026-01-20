Getty Images Sport
Raheem Sterling'in yeni takımı hayrete düşürdü! Napoli'yi reddetmişti...
Sterling, Fulham'a transfer oluyor!
Sterling, Napoli'nin yoğun ilgisine rağmen İtalya'da kariyerini yeniden canlandırma fırsatını geri çevirmeye hazır. Şu anda eski Chelsea teknik direktörü Antonio Conte tarafından yönetilen Serie A devi, 31 yaşındaki oyuncuyu hücum seçeneklerini güçlendirmek için kilit hedef olarak belirledi. Napoli şu anda İtalya'nın en üst liginde üçüncü sırada, lider Inter'in altı puan gerisinde ve geçen sezon kazandıkları Scudetto'yu savunmak için deneyimli takviyeler arıyor.
Ancak haberlere göre Sterling'in önceliği yurt dışında kupa kazanmak değil, İngiltere'deki ailesinin istikrarını korumak. Ülkesinde 82 kez milli forma giyen İngiliz futbolcunun, kariyerinin bu aşamasında hayatını kökünden söküp atmak istemediği söyleniyor. Sonuç olarak, Sky Sports'a göre Londra'da kalmayı hedefliyor.
Bu coğrafi tercih, Sterling'in Fulham'ı ideal transfer noktası olarak belirlemesine neden oldu. Craven Cottage'a transfer olması, Chelsea'nin Cobham antrenman tesisinden mümkün olan en kısa mesafeye taşınması anlamına gelecek ve mevcut evinde kalmasına olanak sağlayacak. West Ham da transfer döneminin başlarında bu kanat oyuncusuyla ilgilendiği iddia edilse de, Fulham ile olan bağlantısı, Sterling'in Stamford Bridge kâbusundan kaçarken başkentte kalması için en somut yol gibi görünüyor.
- Getty Images Sport
Mali engeller ve kalıcı bir çıkış talebi
Oyuncunun tercihi açık olsa da, olası bir transferin lojistiği inanılmaz derecede karmaşık olmaya devam ediyor. Fulham, West Ham veya bir Avrupa devi olsun, herhangi bir talip için en büyük engel Sterling'in astronomik maaşı. Dört kez Premier League şampiyonu olan oyuncu, şu anda Chelsea'de haftada 325.000 sterlin kazandığı bildiriliyor ve bu rakam, elit kulüpler dışındaki neredeyse tüm kulüplerin maaş yapısını alt üst ediyor.
Ayrıca, transferin niteliği konusunda yaşanan anlaşmazlık da işleri karmaşıklaştırıyor. Geçen sezon Arsenal'de "tamamen unutulabilir" bir kiralık dönem geçiren ve önemli bir etki yaratamayan Sterling'in geçici transferlere son verdiği bildiriliyor. Geleceğini bir kez ve sonsuza kadar belirlemek için kalıcı bir transfer için bastırıyor. Bu tutum, müzakerelerde sürtüşmeye neden oluyor, çünkü ilgilenen kulüpler, Aralık ayında 31 yaşına giren ve bu sezon hiç futbol oynamayan bir oyuncu için uzun vadeli bir sözleşme ve yüksek maaş taahhüdünde bulunmakta tereddüt ediyorlar.
Sterling, aylardır A takımdan uzakta
Bu ayın başında Liam Rosenior'un Chelsea'nin yeni menajeri olarak göreve gelmesi, Sterling'i takıma dahil edilebileceği umudunu kısa süreliğine yeşertti. Ancak Rosenior'un diplomatik açıklamalarına rağmen, Sterling'in affedilme şansı pek yok gibi görünüyor. Kanat oyuncusu aylardır birinci takımdan ayrı antrenman yapıyor ve kulüpte son kez Mayıs 2024'te forma giymişti.
- Getty Images Sport
Şu anda ara verilen, başarılarla dolu bir kariyer
Mevcut durum, bir zamanlar hem Manchester City hem de İngiltere milli takımının ilk tercihlerinden biri olan bir oyuncu için dikkate değer bir düşüşü temsil ediyor. Sterling'in aktif olmaması, kariyerinin neredeyse bir yıl boyunca askıya alınmasına neden oldu. Stamford Bridge'e transferinden bu yana değeri önemli ölçüde düştü ve maç kondisyonunun olmaması potansiyel alıcılar için endişe kaynağı olacak.
Reklam