Raheem Sterling'in yeni kulübü belli oldu! İngiltere milli takım oyuncusu, Hollandalı dev kulüpte Man Utd efsanesine katılıyor

Eski İngiltere milli futbolcu, Feyenoord'a şok bir transferle katıldı. Hollanda kulübü bu haberi doğruladı. Eski Arsenal ve Chelsea yıldızı, son yıllarda durma noktasına gelen kariyerini yeniden inşa etmeyi hedefliyor. Sterling, bu yılın başlarında Blues tarafından serbest bırakılmıştı. İki taraf, kanat oyuncusunun yeni bir kulüp arayışına çıkmasına izin veren bir anlaşmaya varmıştı.

Sterling'in ayrılışıyla ilgili kısa açıklamada şöyle denildi: "Raheem Sterling, karşılıklı anlaşma sonucu bugün Chelsea Futbol Kulübü'nden ayrıldı. Manchester City'den transfer edildiği 2022 yazında imzaladığı sözleşmeyle kulübümüzde üç buçuk sezon geçirdi.

Raheem'e Chelsea oyuncusu olarak yaptığı katkılar için teşekkür ediyor ve kariyerinin yeni aşamasında başarılar diliyoruz."