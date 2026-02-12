(C)Getty Images
Raheem Sterling'in yeni kulübü belli oldu! İngiltere milli takım oyuncusu, Hollandalı dev kulüpte Man Utd efsanesine katılıyor
Sterling nereye gitti?
Eski İngiltere milli futbolcu, Feyenoord'a şok bir transferle katıldı. Hollanda kulübü bu haberi doğruladı. Eski Arsenal ve Chelsea yıldızı, son yıllarda durma noktasına gelen kariyerini yeniden inşa etmeyi hedefliyor. Sterling, bu yılın başlarında Blues tarafından serbest bırakılmıştı. İki taraf, kanat oyuncusunun yeni bir kulüp arayışına çıkmasına izin veren bir anlaşmaya varmıştı.
Sterling'in ayrılışıyla ilgili kısa açıklamada şöyle denildi: "Raheem Sterling, karşılıklı anlaşma sonucu bugün Chelsea Futbol Kulübü'nden ayrıldı. Manchester City'den transfer edildiği 2022 yazında imzaladığı sözleşmeyle kulübümüzde üç buçuk sezon geçirdi.
Raheem'e Chelsea oyuncusu olarak yaptığı katkılar için teşekkür ediyor ve kariyerinin yeni aşamasında başarılar diliyoruz."
İmza attığı zamandan itibaren büyük düşüş
Thomas Tuchel tarafından imzalanan sözleşmeyle, şu anda İngiltere milli takımının teknik direktörü olan Tuchel, 2022'de bu yıldızı kadrosuna kattığı için heyecanını dile getirdi. Toplamda, kulüp için 81 kez forma giyen oyuncu, 19 gol attı ve 15 asist yaptı.
Tuchel, transferin gerçekleşmesi üzerine şunları söyledi: "Bu bizim bir numaralı önceliğimizdi ve bunu gerçekleştirebildiğimiz için çok heyecanlı ve mutluyuz. O, kadromuza büyük bir katkı sağlayacak ve yaş, deneyim ve oyun stili açısından tam da aradığımız oyuncu.
"Günümüzde oyuncuların sözleşmelerinin sadece bir yıl kalmış olduğu bir durumda, her zaman pazarlık ve olasılık için yer vardır. Biz de bunu denedik. Onu çok çabuk ikna edebildik. O da ikna oldu, yapılması gereken her şeyi yaptı, biz de bunun gerçekleşmesi için elimizden geleni yaptık. Mükemmel bir uyum.
"Bize ön tarafta çok fazla esneklik, hareketlilik ve hücum seçenekleri sunuyor."
Sterling'in kısa vadeli anlaşması
İngiliz oyuncu, Van Persie'nin takımında sezon sonuna kadar geçerli olacak kısa süreli bir sözleşme imzaladı. Kulüp şu anda ligde ikinci sırada yer alıyor ancak lig şampiyonluğu çok uzak görünüyor; lider PSV Eindhoven'ın 17 puan gerisindeler.
Van Persie kariyeri boyunca Sterling ile karşı karşıya oynamıştı, ancak ikili aynı takımda forma giymemişti. Ajax'ın da ilgilendiği söyleniyordu, ancak Feyenoord onun imzasını almayı başardı.
Sırada ne var?
Feyenoord, bu hafta sonu Go Ahead Eagles ile karşılaşacak ve bu maç Sterling'in ilk maçı olabilir. Sterling, Premier League'in en büyük dört kulübü olan Chelsea, Arsenal, Liverpool ve Manchester City'de forma giydi ve şimdi Hollanda'da kariyerini yeniden inşa etmeye hazır.
Van Persie, City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın yöntemleri üzerindeki etkisini Guardian'a şöyle açıkladı: "Onunla öğle yemeği yedim, masada birkaç su şişesi vardı ve o bunları karıştırarak şöyle diyordu: 'Buraya hareket ediyor ve sağa hareket ediyor. Gitmeli, kendini adamalı, dışarı çıkmalı. Ve bacağını şöyle hareket ettiriyordu... Ve sahadaki bağlantılardan bahsediyordu. Uzun bir günün ardından oldukça yorgun gelmiştim ama heyecanlanıyordum. Antrenmanı izlerken, Kevin De Bruyne'nin üzerindeydi, bıçak kadar keskindi. Bu bana enerji verdi. Onu daha iyi tanıyan arkadaşım daha sonra bana şöyle dedi: 'Bu seviyede bir antrenör olmak istiyorsan tek yol bu.' Ben de şöyle düşündüm: 'Çamaşırcı kadından direktöre kadar herkese, kulüp üzerinde çok önemli bir etkiye sahip oldukları, bunu birlikte yaptığımız hissini nasıl verebilirim?'"
