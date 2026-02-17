Getty/GOAL
Raheem Sterling'in Feyenoord antrenmanından men edilmesinin ardından Robin van Persie sert önlemler aldı
Sterling için yurtdışında yeni bir başlangıç
Daily Mail'e göre, Sterling, çalışma izni alınana kadar Feyenoord'un resmi tesislerinde antrenmana başlayamaz ve kulüp için herhangi bir maçta oynayamaz. Ocak ayında Chelsea ile sözleşmesini fesheden ve Feyenoord ile bedelsiz transfer olan 31 yaşındaki oyuncu, Pazar günü Eredivisie'de Go Ahead Eagles'ı 1-0 yenen yeni takımını tribünden izledi. Maçın ardından Van Persie, Sterling'in yasal olarak takıma katılabilmesi için tüm kadroyu Belçika'ya götüreceğini açıkladı.
Van Persie: Bunu onun için yapıyoruz.
Van Persie gazetecilere şunları söyledi: "Yurtdışında bu izin veriliyor. Bunu onun için yapıyoruz, ama aynı zamanda takımımızın gelişimine de katkıda bulunmak istiyorum. İyi sohbetler yapabilir ve birlikte eğlenceli şeyler yapabiliriz. O, yarından sonra (Salı) antrenmanlara başlayacak."
Feyenoord teknik direktörü, Sterling'in ne zaman forma giyebileceğini de şöyle ekledi: "Maça hazır olup olmadığını her hafta göreceğiz. Bu biraz zaman alacak, ama altı aydır oynamadığı için bana mantıklı geliyor."
"Feyenoord'un mutlu olabileceğim bir yer olduğuna eminim."
Sterling'in son resmi maçı, Arsenal'e kiralık olarak gittiği 2025 yılının Mayıs ayında oynadığı maçtı. İngiltere milli takım oyuncusu, Enzo Maresca tarafından kadrodan çıkarılmış ve İtalyan teknik adamın halefi Liam Rosenior tarafından da kenara alınmış olduğundan, 2024 yılının Mayıs ayından beri Chelsea forması giymemişti.
Sterling'in Chelsea'den ayrılmasının ardından Tottenham ve Napoli dahil olmak üzere birçok kulüp onunla ilgilendi, ancak o kariyerini Feyenoord'da yeniden canlandırmayı tercih etti. Bu kararı hakkında konuşan Sterling, "Serbest oyuncu olarak, uzun zamandır ilk kez kariyerimin bir sonraki adımını kontrol etme fırsatı buldum. Kulüpler ve teknik direktörleriyle konuşarak, benim için öngördükleri rolü daha iyi anlamak ve bu yeni bölümde gerçek bir değer katabileceğimden emin olmak için zaman ayırmak istedim.
Robin ile ayrıntılı bir şekilde konuştuktan sonra, Feyenoord'un mutlu olabileceğim ve takımın değerli bir üyesi olarak kendimi kanıtlayabileceğim bir yer olduğuna eminim. Yurtdışında oynamak benim için yepyeni bir meydan okuma ve ben buna hazırım. Dürüst olmak gerekirse, başlamak için çok heyecanlıyım."
İngiltere milli takımına geri çağrılma umudunu mu besliyorsun?
Sterling, Aralık 2022'de Katar Dünya Kupası'nda kazandığı 82. uluslararası maçıyla İngiltere milli takımına geri dönmeyi de hedefliyor olabilir. Thomas Tuchel'in 2026 Dünya Kupası planlarına girmesi için artık çok geç olabilir, ancak İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı Euro 2028'e zamanında geri dönmesi hala mümkün.
Van Persie, Sterling'in en üst düzeyde hala çok şey sunabileceğinden şüphe duymuyor. Kanat oyuncusunun tanıtımında şöyle dedi: "Futbol kariyeri her şeyi anlatıyor. O, şüphesiz bir maçın sonucunu değiştirebilecek niteliklere sahip bir oyuncu ve bu sezonun ikinci yarısında hedeflerimize ulaşmak için çalışırken, takımımız için değerli bir katkı sağlayacağına inanıyorum."
