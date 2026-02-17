Raheem Sterling'in Feyenoord antrenmanından men edilmesinin ardından Robin van Persie sert önlemler aldı

Sterling'in son resmi maçı, Arsenal'e kiralık olarak gittiği 2025 yılının Mayıs ayında oynadığı maçtı. İngiltere milli takım oyuncusu, Enzo Maresca tarafından kadrodan çıkarılmış ve İtalyan teknik adamın halefi Liam Rosenior tarafından da kenara alınmış olduğundan, 2024 yılının Mayıs ayından beri Chelsea forması giymemişti.

Sterling'in Chelsea'den ayrılmasının ardından Tottenham ve Napoli dahil olmak üzere birçok kulüp onunla ilgilendi, ancak o kariyerini Feyenoord'da yeniden canlandırmayı tercih etti. Bu kararı hakkında konuşan Sterling, "Serbest oyuncu olarak, uzun zamandır ilk kez kariyerimin bir sonraki adımını kontrol etme fırsatı buldum. Kulüpler ve teknik direktörleriyle konuşarak, benim için öngördükleri rolü daha iyi anlamak ve bu yeni bölümde gerçek bir değer katabileceğimden emin olmak için zaman ayırmak istedim.

Robin ile ayrıntılı bir şekilde konuştuktan sonra, Feyenoord'un mutlu olabileceğim ve takımın değerli bir üyesi olarak kendimi kanıtlayabileceğim bir yer olduğuna eminim. Yurtdışında oynamak benim için yepyeni bir meydan okuma ve ben buna hazırım. Dürüst olmak gerekirse, başlamak için çok heyecanlıyım."