Raheem Sterling, Feyenoord'daki ilk maçının ardından İngiltere milli takımına geri çağrılma sorusuna yanıt verdi. Eski Chelsea yıldızının dokuz aylık rekabetçi maç bekleyişi sona erdi

Feyenoord'da eski Arsenal ve Manchester United forveti Robin van Persie ile bir araya gelen Sterling, Telstar'ı 2-1 yendikleri maçta yedek kulübesinden çıkarak Hollanda devinde ilk kez forma giydi.

İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yerler hala boşken, Sterling, Thomas Tuchel ile iletişime geçip geçmediğini soran ESPN'ye şöyle cevap verdi: "Onunla konuşmadım. Sadece futbol oynamaya devam etmek, en önemli şey bu."

Sterling daha önce Chelsea'de Tuchel ile çalışmıştı. Alman teknik adam, 2022'de enerjik kanat oyuncusu için 47,5 milyon sterlin (64 milyon dolar) tutarında bir transferi onaylamış ve o zaman şöyle demişti: "O pozisyon için kesinlikle bir numaraydı. Adını hemen Todd [Boehly]'e verdim.

"Her karşılaştığımızda. Karşı oynaması çok zor bir oyuncu, çok zor! En önemli özelliği yoğunluğu ve bu yoğunluğu tekrar tekrar sergilemesi. Son yıllarda bu özelliği olağanüstüydü.

"Bizimle oynadığında büyük sorunlar yarattı ve istatistiklere değil, verilerine daha derinlemesine baktığınızda, olağanüstü olduğunu görüyorsunuz. Oyuncularımızın seviyesini yükseltmek için tam da ihtiyacımız olan şey bu. Bu yüzden bu kadar eminiz ve bu yüzden bizim için listenin en başında yer aldı."