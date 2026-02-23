Getty
Çeviri:
Raheem Sterling, Feyenoord'daki ilk maçının ardından İngiltere milli takımına geri çağrılma sorusuna yanıt verdi. Eski Chelsea yıldızının dokuz aylık rekabetçi maç bekleyişi sona erdi
Sterling, Chelsea sözleşmesinin feshini kabul etti
Eski Liverpool ve Manchester City yıldızı Sterling, Three Lions formasıyla 82 kez milli takımda forma giydi ve 20 gol attı. Önemli uluslararası turnuvalarda yıldızlaşan Sterling, 2026'da bir başka turnuvanın hızla yaklaştığını biliyor.
Ancak, dört kez Premier League şampiyonu olan oyuncu, Stamford Bridge'de birkaç ay boyunca gölgede kaldı. Batı Londra'daki sözleşmesinin karşılıklı feshini kabul ederek bu kabustan kurtuldu. Hollanda'da yeni bir başlangıç yapıyor.
- Getty
Sterling, İngiltere milli takımına geri dönmeyi düşünmüyor
Feyenoord'da eski Arsenal ve Manchester United forveti Robin van Persie ile bir araya gelen Sterling, Telstar'ı 2-1 yendikleri maçta yedek kulübesinden çıkarak Hollanda devinde ilk kez forma giydi.
İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yerler hala boşken, Sterling, Thomas Tuchel ile iletişime geçip geçmediğini soran ESPN'ye şöyle cevap verdi: "Onunla konuşmadım. Sadece futbol oynamaya devam etmek, en önemli şey bu."
Sterling daha önce Chelsea'de Tuchel ile çalışmıştı. Alman teknik adam, 2022'de enerjik kanat oyuncusu için 47,5 milyon sterlin (64 milyon dolar) tutarında bir transferi onaylamış ve o zaman şöyle demişti: "O pozisyon için kesinlikle bir numaraydı. Adını hemen Todd [Boehly]'e verdim.
"Her karşılaştığımızda. Karşı oynaması çok zor bir oyuncu, çok zor! En önemli özelliği yoğunluğu ve bu yoğunluğu tekrar tekrar sergilemesi. Son yıllarda bu özelliği olağanüstüydü.
"Bizimle oynadığında büyük sorunlar yarattı ve istatistiklere değil, verilerine daha derinlemesine baktığınızda, olağanüstü olduğunu görüyorsunuz. Oyuncularımızın seviyesini yükseltmek için tam da ihtiyacımız olan şey bu. Bu yüzden bu kadar eminiz ve bu yüzden bizim için listenin en başında yer aldı."
Sterling en son kulübü ve ülkesi için oynadığında
Sterling, kulüp düzeyinde zor bir dönem geçirdikten sonra 2022 Dünya Kupası'ndan bu yana İngiltere milli takımında oynamadı. Son iç saha maçı, 25 Mayıs 2025'te kiralık olarak forma giydiği Arsenal'in Southampton'a karşı oynadığı maçtı.
Serbest oyuncu statüsüne geçtikten sonra Feyenoord ile sezon sonuna kadar kısa süreli bir sözleşme imzaladı. Bu transferi tamamladıktan sonra, Hollanda'da oynamasına izin veren çalışma izni geciktiği için Belçika'da antrenman yapmak zorunda kaldı.
Sterling şu anda hazır ve Chelsea'nin meşhur "bomba ekibi" ile bağlarını kopardıktan sonra sahalara dönme konusunda şunları ekledi: "Harika bir başlangıç oldu. Belçika gezisi, bence benim için takım arkadaşlarımla kaynaşmak, onları tanımak ve nasıl insanlar olduklarını anlamak için çok iyi oldu, bu yüzden çok keyifliydi."
Sterling, tam maç formuna geri dönme sürecinden bahsederek şöyle devam etti: "Bir süredir oynamadım, ama formumu korumaya çalışıyorum. Takımla bir süredir birlikteyim, bu yüzden adım adım ilerleyip maç formuna ulaşmaya çalışıyorum.
İlk maçını galibiyetle başlatmak güzel, bence en önemli şey bu. Hedeflerimizi göz önünde bulundurursak, iyi bir başlangıç oldu.”
- Getty
Van Persie, Sterling'in Eredivisie'de başarılı olacağına inanıyor
Feyenoord teknik direktörü Van Persie, Sterling'in "olağanüstü bir kaliteye" sahip olduğunu düşünüyor ve yeni ortamında olumlu bir etki yaratacağına inanıyor. Ancak, deneyimli forvetin henüz 90 dakika boyunca oynayabilecek durumda olmadığını da belirtti.
Sterling'in takıma alışmasıyla birlikte, oyun süresi bundan sonra artacak ve Feyenoord, Eredivisie tablosunda ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırarak Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda ilerlemeye devam ediyor.
Reklam