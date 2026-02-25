Getty Images
Rafael Leao, Diogo Jota'nın ölümünün Portekiz milli takımının soyunma odasında yarattığı yıkıcı etkiyi anlatıyor
Portekiz'in ruhu sarsıldı
Eski Liverpool yıldızı ile yakın bir bağı olan Leao, golcü oyuncunun karakteri hakkında dokunaklı bir içgörü sağladı. Jota, sahadaki başarılarının ötesinde, takım arkadaşları tarafından her zaman dinlemeye ve yardım etmeye hazır, cömert ve destekleyici bir kişi olarak hatırlanıyor. Onun yokluğu, hem dünya çapında bir sporcu hem de uluslararası kamplarda sürekli pozitif bir kaynak olan sevilen bir arkadaş olarak takımın dinamiklerinde önemli bir boşluk bıraktı.
Rafael Leao ne dedi?
CBS ile yaptığı duygusal röportajda Leao, Jota'nın kişiliğini tanımlayan kişisel anları yansıttı. O şöyle dedi: "Herkes onu önemsiyordu. Bazen köşesinde eşi veya çocuklarıyla konuşuyor olsa bile. Ama o iyi bir takım arkadaşıydı ve her zaman herkese yardım etmek isterdi, bazen bana bile. Bazen ondan birkaç şey isterdim ve o da benden ailesi için bilet isterdi. AC Milan'a gelip bazı maçları izlemek için."
Jota'ya duyulan derin sevgi, Temmuz ayında düzenlenen cenazesinde, futbol dünyasından çok sayıda ismin katıldığı ve saygılarını sunduğu tören sırasında açıkça görüldü. Portekiz milli takımından Bruno Fernandes, Ruben Dias, Bernardo Silva ve Ruben Neves ile eski Liverpool takım arkadaşı Fabinho törene katıldı. Porto başkanı Andre Villas-Boas ve milli takım teknik direktörü Roberto Martinez'in törene katılması, Jota'nın Portekiz futbolunun her kademesinde bıraktığı izi vurguladı.
Dünya Kupası için trajediyi ilham kaynağı olarak kullanmak
Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası yaklaşırken, Portekiz milli takımı üzüntüsünü sahada bir itici güce dönüştürmeye kararlı. Portekiz, Katar'da Fas'a çeyrek finalde elenerek uluslararası futbolda hiç bir zaman en büyük ödülü kazanamadı. Şimdi, yaklaşan turnuvayı Jota'nın anısına kupayı kazanmak için bir fırsat olarak görüyorlar ve onun mirasının bu sporun en büyük onuru ile taçlandırılmasını sağlamak istiyorlar.
Bu trajedinin Selecao için bir ilham kaynağı olup olmayacağı sorulduğunda Leao, maç günlerinde Jota'nın asla akıllarından çıkmadığını açıkça belirtti. O şöyle açıkladı: "Her maçta onu düşünüyoruz. Her maçtan sonra o orada kutlama yapardı ve gol atabilseydi. Her maçta onu düşünüyoruz."
Sonsuza kadar 20: San Siro'dan Anfield'a
Leao, vefat eden arkadaşını anmak için kendine özgü bir yol buldu. AC Milan ve Liverpool arasında oynanan sezon öncesi maçında, kanat oyuncusu ilk golü attı ve hemen ardından dokunaklı bir anma gösterisi yaptı. Her zamanki enerjik kutlaması yerine, Leao parmaklarıyla 20 rakamını oluşturdu ve Jota'nın ikonik forma numarasını anımsattı. Bu sessiz saygı gösterisi, her iki kulübün taraftarlarını da etkiledi ve oyuncular arasındaki kardeşliği vurguladı.
Anfield'da Jota'ya yapılan saygı gösterisi, kulübün kimliğinin kalıcı bir parçası haline geldi. Liverpool, kulüp tarihinde ilk kez 20 numaralı formayı emekliye ayırma gibi tarihi bir adım attı ve oyuncular artık maç günlerinde "Forever 20" amblemini giyiyorlar. Portekiz yeni bir döneme girerken, Diogo Jota artık sahada olmasa da, ruhunun geride bıraktığı oyuncuları Dünya Kupası hayallerinin peşinden gitmeye devam ettirdiği açık.
