Rafael Leao, Diogo Jota'nın ölümünün Portekiz milli takımının soyunma odasında yarattığı yıkıcı etkiyi anlatıyor

CBS ile yaptığı duygusal röportajda Leao, Jota'nın kişiliğini tanımlayan kişisel anları yansıttı. O şöyle dedi: "Herkes onu önemsiyordu. Bazen köşesinde eşi veya çocuklarıyla konuşuyor olsa bile. Ama o iyi bir takım arkadaşıydı ve her zaman herkese yardım etmek isterdi, bazen bana bile. Bazen ondan birkaç şey isterdim ve o da benden ailesi için bilet isterdi. AC Milan'a gelip bazı maçları izlemek için."

Jota'ya duyulan derin sevgi, Temmuz ayında düzenlenen cenazesinde, futbol dünyasından çok sayıda ismin katıldığı ve saygılarını sunduğu tören sırasında açıkça görüldü. Portekiz milli takımından Bruno Fernandes, Ruben Dias, Bernardo Silva ve Ruben Neves ile eski Liverpool takım arkadaşı Fabinho törene katıldı. Porto başkanı Andre Villas-Boas ve milli takım teknik direktörü Roberto Martinez'in törene katılması, Jota'nın Portekiz futbolunun her kademesinde bıraktığı izi vurguladı.