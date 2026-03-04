Getty Images Sport
Rafael Leao, devasa serbest kalma bedeli önemli bir engel teşkil ettiği için 'haftalar içinde' AC Milan ile sözleşme kararı verecek
Yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor
Calciomercato'ya göre, AC Milan, takımın sembolü olan kanat oyuncusunun uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için net bir amaç doğrultusunda hareket ediyor. Mike Maignan gibi kilit isimlerin sözleşmelerini uzatma eğiliminin ardından, Rossoneri, Massimiliano Allegri'nin yönetimindeki kulübün yeni döneminin kesin yüzü olarak Portekizli yıldızı tutmaya kararlı. Spor direktörü Igli Tare'nin önderliğinde, Ocak sonundan bu yana süren görüşmeler, Leao'nun 2028'de sona erecek olan mevcut sözleşmesinin çok ötesinde bir taahhüt hedefliyor.
Her iki taraf da Lombardiya'da birlikte yolculuklarına devam etme konusunda güçlü bir istek paylaşıyor. Leao, Cremonese'ye karşı attığı ikinci golle San Siro taraftarlarına klinik yeteneğini bir kez daha hatırlattı. Mevcut görüşmelerin atmosferi, Sporting CP'nin dahil olduğu 2023'teki uzun ve hukuki açıdan karmaşık süreçten çok daha rahat ve samimi. Adım adım, diyaloglar aceleye gelmeden ve tam bir sükunet içinde resmi müzakerelere dönüşüyor.
Mali paket ve maaş artışı
Leao, Milan kadrosunda şimdiden en yüksek maaşı alan oyuncu konumunda. Bu statüyü, önceki sözleşme yenilemesi sonrasında maaşı dört katına çıkarak kulübün mutlak imajına dönüşmesiyle kazandı. Ancak yönetim, ünlü kırmızı-siyah formayla şimdiden 80 gol gibi etkileyici bir rakama ulaşan oyuncunun sahadaki büyük etkisini daha da ödüllendirmek için hazır. Kulüp yönetimi, öngörülebilir gelecekte kilit oyuncusunu mutlu ve tamamen motive tutmak niyetinde.
Bu yükselen statüyü doğru bir şekilde yansıtmak ve dışarıdan gelen ilgiyi önlemek için, mali teklif iyileştiriliyor. Bonuslar da eklendiğinde maaşı 6 milyon avroya çıkacak. Belgeleri imzalamak için acil bir durum olmasa da, süreç istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Sonuç olarak, Leao ve ailesi Milan'ın teklifini dinleyecek ve önümüzdeki birkaç hafta içinde bir karar verecek.
Massimiliano Allegri ile taktiksel bağ
Bu son derece olumlu görüşmelerde önemli bir faktör, yetenekli kanat oyuncusu ile menajeri arasındaki sürekli gelişen ilişkidir. Massimiliano Allegri ve Leao, başlangıçta taktiksel uyum sorunları yaşamış olsalar da, mevcut sezon boyunca aralarındaki bağ önemli ölçüde güçlenmiştir. Bu derin karşılıklı saygı, Milan'ın önümüzdeki yıllarda ilerleyeceği iddialı spor projesinin temel taşlarından biri olarak görülüyor.
Teknik ekip, kanat oyuncusunu vazgeçilmez olarak görerek kadronun çekirdeğini bozmamaya büyük önem vermektedir. Rapor, bu iç dinamikleri vurgulayarak, Allegri'nin son birkaç ayda forvetini daha iyi tanıdıktan sonra kulübün Leao'nun sözleşmesini iyileştirmesine onay verdiğini doğrulamaktadır.
Büyük serbest kalma bedeli ikilemi
Casa Milan'da son derece olumlu bir hava hakim olsa da, aşılması gereken önemli bir teknik engel var: Leao'nun sözleşmesinde yer alan 175 milyon avroluk devasa serbest kalma bedeli. İtalyan kulüp, Premier League veya Suudi Pro League'den gelebilecek zengin taliplileri başarılı bir şekilde uzak tutmak için bu kazançlı korumayı sürdürmeye son derece istekli. Ancak oyuncunun çevresi bu konuda çok farklı bir bakış açısına sahip.
Bu özel maddeyle ilgili bir orta yol bulmak, son büyük adımdır. Şu anda Leao ve ekibi, ayrıntılar üzerinde görüşmeler devam ederken serbest kalma maddesinin kaldırılmasını tercih ediyor.
