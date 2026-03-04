Rafael Leao, devasa serbest kalma bedeli önemli bir engel teşkil ettiği için 'haftalar içinde' AC Milan ile sözleşme kararı verecek

Calciomercato'ya göre, AC Milan, takımın sembolü olan kanat oyuncusunun uzun vadeli geleceğini güvence altına almak için net bir amaç doğrultusunda hareket ediyor. Mike Maignan gibi kilit isimlerin sözleşmelerini uzatma eğiliminin ardından, Rossoneri, Massimiliano Allegri'nin yönetimindeki kulübün yeni döneminin kesin yüzü olarak Portekizli yıldızı tutmaya kararlı. Spor direktörü Igli Tare'nin önderliğinde, Ocak sonundan bu yana süren görüşmeler, Leao'nun 2028'de sona erecek olan mevcut sözleşmesinin çok ötesinde bir taahhüt hedefliyor.

Her iki taraf da Lombardiya'da birlikte yolculuklarına devam etme konusunda güçlü bir istek paylaşıyor. Leao, Cremonese'ye karşı attığı ikinci golle San Siro taraftarlarına klinik yeteneğini bir kez daha hatırlattı. Mevcut görüşmelerin atmosferi, Sporting CP'nin dahil olduğu 2023'teki uzun ve hukuki açıdan karmaşık süreçten çok daha rahat ve samimi. Adım adım, diyaloglar aceleye gelmeden ve tam bir sükunet içinde resmi müzakerelere dönüşüyor.