Rafa Benitez, eski Liverpool öğrencisi Igor Biscan'ın yerine geçmesi planlanırken Panathinaikos tarafından kovulma riskiyle karşı karşıya

Benitez'in Yunanistan'ın başkentindeki performansı, kulüp yönetimi için iç karartıcı bir tablo çiziyor. Tüm turnuvalarda oynadığı ilk 25 maçta sadece 13 galibiyet alırken, 6 mağlubiyet yaşadı. Benitez görevi devraldığında kulüp yedinci sıradaydı, ancak şu anda beşinci sırada yer alıyor. En önemlisi, Panathinaikos ile Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandıran ilk iki sıra arasındaki fark, onun kısa süreli görev süresi boyunca daha da açıldı ve bu düşüş kabul edilemez olarak değerlendirildi.

Tarihsel bağlam, tecrübeli teknik direktörün üzerindeki baskıyı daha da artırıyor. Yunan futbolunun tarihi güçlerinden biri olan Panathinaikos, 2018-19 sezonunda sekizinci sırada bitirerek son beş sezonun en kötü sonucunu elde etmişti. Benitez mevcut düşüşü hızlı bir şekilde durduramazsa, kulüp yönetimi sezonun zirveye ulaşmadan önce Avrupa'daki geleceğini ve yurt içindeki konumunu korumak için farklı bir yöne yönelmeye hazır görünüyor.