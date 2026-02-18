Getty Images Sport
Rafa Benitez, eski Liverpool öğrencisi Igor Biscan'ın yerine geçmesi planlanırken Panathinaikos tarafından kovulma riskiyle karşı karşıya
Hayal kırıklığı yaratan sonuçlar
Benitez'in Yunanistan'ın başkentindeki performansı, kulüp yönetimi için iç karartıcı bir tablo çiziyor. Tüm turnuvalarda oynadığı ilk 25 maçta sadece 13 galibiyet alırken, 6 mağlubiyet yaşadı. Benitez görevi devraldığında kulüp yedinci sıradaydı, ancak şu anda beşinci sırada yer alıyor. En önemlisi, Panathinaikos ile Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandıran ilk iki sıra arasındaki fark, onun kısa süreli görev süresi boyunca daha da açıldı ve bu düşüş kabul edilemez olarak değerlendirildi.
Tarihsel bağlam, tecrübeli teknik direktörün üzerindeki baskıyı daha da artırıyor. Yunan futbolunun tarihi güçlerinden biri olan Panathinaikos, 2018-19 sezonunda sekizinci sırada bitirerek son beş sezonun en kötü sonucunu elde etmişti. Benitez mevcut düşüşü hızlı bir şekilde durduramazsa, kulüp yönetimi sezonun zirveye ulaşmadan önce Avrupa'daki geleceğini ve yurt içindeki konumunu korumak için farklı bir yöne yönelmeye hazır görünüyor.
- Getty Images Sport
Soyunma odasını kaybetmek
Benitez'in başını ağrıtan sadece lig tablosu değil; raporlara göre takım içinde önemli bir hoşnutsuzluk var. The Sun gazetesine göre, birinci takım kadrosunun bazı üyeleri İspanyol teknik adamın antrenman yöntemleri ve hazırlıklarından dolayı hayal kırıklığına uğramış durumda. Özellikle, maç hazırlıkları sırasında ayrıntılı taktik analizlerin eksikliği konusunda şikayetler var ki bu, Benitez'in oyunun en ince ayrıntılarına odaklanan titiz bir taktikçi olarak uzun süredir bilinen ününü göz önüne alındığında şaşırtıcı.
Yunanistan'daki haberlere göre Benitez'e bir ültimatom verildi: işini kurtarmak için sadece iki maçı var. Önümüzdeki maçlar çok önemli, ilk olarak Viktoria Plzen ile oynanacak kritik Avrupa Ligi maçı, ardından OFI Crete ile oynanacak lig maçı var. Bu iki maçın sonuçları yönetim kurulunu tatmin etmezse, eski Everton ve Chelsea teknik direktörü işinden olabilir ve bu darbeyi hafifletmek için yaklaşık 4,4 milyon sterlinlik bir tazminat paketi alacağı bildiriliyor.
Öğrenci usta olur
Atina merkezli devler Benitez ile yollarını ayırmaya karar verirlerse, yerine geçecek isim şimdiden hazır. Yunan medya kuruluşu Sport24, eski Panathinaikos oyuncusu Igor Biscan ile temasa geçildiğini iddia ediyor. 47 yaşındaki Hırvat oyuncu, Anfield'daki altın çağında Benitez'in altında oynamış olması nedeniyle Benitez'e tanıdık bir isim. Biscan, 2005 Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve İstanbul Mucizesi'ni gerçekleştiren Liverpool kadrosunun bir parçasıydı, ancak AC Milan'a karşı oynanan o tarihi gecede yedek kulübesinde kaldı.
Biscan, Kasım ayında Katar ekibi Al-Ahli'den ayrıldıktan sonra şu anda serbest durumda ve yönetim kurulunun şu anda aradığı kulüp hakkında derinlemesine bilgiye sahip. Biscan'ın serbest olması ve Yeşil-Beyazlılarla olan geçmişi, Benitez'in iki maçlık deneme süresini geçememesi durumunda teknik direktörlük koltuğuna oturacak başlıca aday olmasını sağlıyor.
- AFP
Gerileyen göçebe bir kariyer
Panathinaikos görevi, Benitez'in efsanevi kariyerinde 15. teknik direktörlük görevi olmakla birlikte, giderek kısa ömürlü bir girişim gibi görünmeye başladı. Celta Vigo'daki önceki görevi, göreve başladıktan dokuz aydan kısa bir süre sonra, Mart 2024'te kovulmasıyla sona erdi. La Liga'daki görevinden önce Benitez, Everton'da da benzer bir kaderi yaşadı ve Ocak 2022'de kovuldu. Valencia'yı iki La Liga şampiyonluğuna ve Liverpool'u Avrupa'nın zirvesine taşıyan sihir, son görevlerinde erken ayrılma eğilimi gösterdiği için giderek kayboluyor gibi görünüyor.
Son zamanlardaki zorluklarına rağmen, Benitez hala neslinin en başarılı menajerlerinden biri. Özgeçmişinde Liverpool ile 2005 Şampiyonlar Ligi ve 2006 FA Kupası, Chelsea ile 2013 Avrupa Ligi şampiyonluğu ve Newcastle United ile başarılı bir Şampiyonluk yükselişi bulunuyor.
