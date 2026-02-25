Getty Images Sport
"Puanımızı geri vermeyecekler!" - Joan Laporta, Barcelona'nın Girona'ya yenilgisinde "bariz faul" konusunda İspanyol Hakem Komitesi'nin hatasını kabul etmesine yanıt verdi
Girona'nın hatasına Barcelona'nın öfkesi
Söz konusu olay, maçın son dakikalarında Manchester City'den kiralık olarak oynayan Claudio Echeverri'nin Kounde'ye sert bir müdahale yaptığı ve ardından Fran Beltran'ın galibiyet golünü attığı sırada meydana geldi. Teknik direktör Hansi Flick, maç sonrası değerlendirmelerinde bunu bir bahane olarak kullanmak istemediğini söylerken, kulüp yönetimi algılanan adaletsizlik konusunda çok daha açık sözlü davrandı. CTA'nın açıklaması, VAR'ın maçın gidişatını değiştiren "pervasız faul"ü cezalandırmak için müdahale etmesi gerektiğini doğruluyor.
Laporta ne dedi?
Mercabarna'da düzenlenen bir kampanya etkinliğinde konuşan Laporta, işçilerle sohbet ederken ve hatta kısa bir süre forklifte binerken görüldü ve sözlerini sakınmadı. "Bana kalan his, şikayetimizin haklı olduğu kabul edildiği yönünde. VAR müdahale etseydi tüm bu karışıklık önlenebilirdi. Bu bariz bir fauldu ve tüm fauller cezalandırılır. Düzeltmek akıllıca, onları tebrik ediyorum, ancak bize o puanı geri vermeyecekler" diye hayıflanan Laporta, kısa süre önce yeniden seçilmek için Barcelona başkanlığından istifa etmişti.
CTA'nın olayla ilgili resmi raporu, o gece teknolojinin başarısızlığı konusunda oldukça açıktı. İtirafın ardından, kulübün resmi sosyal medya hesabı yetkililere bir gönderme yaparak, "Hatalı olduğunu kabul etmek büyük bir adımdır. Bundan kaçınmak ise bir sonraki adımdır" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu kamuoyuna açık tartışma, Barça'nın şu anda rakipleri Real Madrid'e karşı iç saha şampiyonluğunu garantilemek için çeşitli dış faktörlerle zorlu bir mücadele verdiğini vurguluyor.
'Herkese ve her şeye' karşı devasa bir çaba
Bu aksiliklere rağmen Laporta, tartışmayı takımın sezonun geri kalanında motivasyonunu artırmak için kullanıyor. Takımın, sonuçların hakemlerin elinden alınmaması için rakiplerinden önemli ölçüde daha iyi olması gerektiği konusundaki inancını yineledi. "Bunun tekrarlanmamasını umuyoruz. Bu, oyuncular için ek bir motivasyon kaynağı. Kazanmak için rakiplerimizden çok daha üstün olmamız gerekiyor. Takım odaklanmış durumda, yetenekliyiz, kararlıyız ve devasa bir çaba göstereceğiz" diye konuştu Laporta, toplanan taraftarlar ve medya mensuplarına.
Sezonun sonuna yaklaşırken, konuşmalarında giderek daha fazla "kuşatma zihniyeti"ne odaklanıyor. Konuşmasını, kulübün şampiyonluk hedefine ilişkin meydan okuyan bir mesajla bitirdi: "Her şeye ve herkese rağmen ligi kazanacağımıza inanıyorum." Bu meydan okuyan tavır, ligin zirvesindeki farkın azaldığı ve her hakem kararının İspanya'nın üstünlüğü için tarihi bir mücadelede potansiyel bir dönüm noktası gibi hissedildiği bir dönemde geliyor.
VAR arızasının teknik analizi
İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ile ortak açıklamalarında CTA, Echeverri'nin galibiyet golü atılmadan önce gerçekten bir ihlal yaptığını açıkladı. Girona forvetinin aşırı güç kullanarak savunma oyuncusunu oyundan çıkardığı için faul ve kötü davranışla ilgili kuralın geçerli olduğunu belirttiler. Mevcut protokol uyarınca, bu durum saha kenarındaki monitörde incelenmesi gereken "açık ve bariz bir hata" olarak değerlendirildi, ancak maç sırasında görevli VAR yetkilileri bu adımı nedense atladı.
Bu itiraf, Barcelona için ahlaki bir zafer olsa da, lig tablosundaki gerçeklik değişmedi. Hansi Flick'in takımı, zorlu bir maratona hazırlanırken artık bu tartışmayı geride bırakmak zorunda. Sezonun sonuna yaklaşırken ve Mayıs ayında tarihi bir Clasico maçı önlerinde dururken, Blaugrana, Laporta'nın daha yüksek standartlar çağrısının hakem komitesi tarafından duyulmasını ve şampiyonluğun VAR kabinindeki hatalarla değil, sahadaki oyuncular tarafından belirlenmesini umuyor.
