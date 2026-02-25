Mercabarna'da düzenlenen bir kampanya etkinliğinde konuşan Laporta, işçilerle sohbet ederken ve hatta kısa bir süre forklifte binerken görüldü ve sözlerini sakınmadı. "Bana kalan his, şikayetimizin haklı olduğu kabul edildiği yönünde. VAR müdahale etseydi tüm bu karışıklık önlenebilirdi. Bu bariz bir fauldu ve tüm fauller cezalandırılır. Düzeltmek akıllıca, onları tebrik ediyorum, ancak bize o puanı geri vermeyecekler" diye hayıflanan Laporta, kısa süre önce yeniden seçilmek için Barcelona başkanlığından istifa etmişti.

CTA'nın olayla ilgili resmi raporu, o gece teknolojinin başarısızlığı konusunda oldukça açıktı. İtirafın ardından, kulübün resmi sosyal medya hesabı yetkililere bir gönderme yaparak, "Hatalı olduğunu kabul etmek büyük bir adımdır. Bundan kaçınmak ise bir sonraki adımdır" şeklinde bir paylaşım yaptı. Bu kamuoyuna açık tartışma, Barça'nın şu anda rakipleri Real Madrid'e karşı iç saha şampiyonluğunu garantilemek için çeşitli dış faktörlerle zorlu bir mücadele verdiğini vurguluyor.