PSV’de Sergiño Dest’in yerini alacak üç ciddi aday şunlar:

PSV’nin Girona kaptanı Arnau Martínez ile ilgilendiği, transfer muhabiri Matteo Moretto tarafından geçen hafta duyurulmuştu. Girona’nın LaLiga’dan küme düşmesi nedeniyle birçok oyuncu transfer olmak istiyor ve PSV de dahil olmak üzere birçok kulüp bu durumdan yararlanmak istiyor.

Martínez'den bahsederken, onun en azından bir açıdan Bosz'un isteklerini karşıladığından eminiz. Zira Martínez, Ajax'ın şu anki teknik direktörü Míchel yönetiminde düzenli olarak “inverted back” pozisyonunda oynamıştı. Ayrıca bu sezon birçok kez maçın başlangıcından itibaren stoper veya kontrolcü orta saha oyuncusu olarak sahaya çıktı. Dolayısıyla sahanın ortasında yer aldığı durumlara alışkındır.

Ziggo Sport

PSV’de Dest kadar sahada ileriye çıkmasa da, Bosz sık sık bir bekini oyun kurmada ekstra orta saha oyuncusu olarak kullanıyor; tıpkı Napoli maçında Anass Salah-Eddine’in yaptığı gibi, aşağıdaki örnekte de görüldüğü üzere.

Ziggo Sport

Bu nedenle, Martínez’in gerekli teknik donanıma sahip olması sevindirici; bunun bir nedeni de FC Barcelona’nın altyapısında uzun süre eğitim görmüş olmasıdır. 23 yaşındaki İspanyol oyuncu, mükemmel ilk top kontrolü ve yüksek baskı altında topu çıkarma konusundaki iyi tekniği sayesinde zor durumlardan düzenli olarak kurtulmayı başarıyor.





Ancak fiziksel özellikler açısından PSV, Martínez ile bir miktar kayıp yaşayacaktır. Martínez kesinlikle en yavaş oyuncu değildir, ancak Dest’in hızına ve patlayıcılığına sahip değildir. Dest’in sık sık yaptığı gibi, daha az sıklıkla dripling yapıp rakiple bire bir pozisyona girecektir.

Ancak savunma açısından Martínez oldukça istikrarlı görünüyor. Fotmob’un istatistikleri, geçen sezon hem yerde hem de havada çok sayıda top kesintisi yaptığını ve birçok ikili mücadeleyi kazandığını gösteriyor. Özellikle havadaki mücadelelerde Martínez, Dest’e kıyasla bir gelişme olacak ve savunma açısından biraz daha güvenilir olacaktır.

Buna ek olarak, Girona’nın küme düşmesi nedeniyle Martínez’in bir kaçış maddesi sayesinde yaklaşık 7,5 milyon avroya transfer edilebileceği söyleniyor; bu da onu Eindhoven ekibi için ilgi çekici bir seçenek haline getiriyor.



