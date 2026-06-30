Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Martinez, Van Rooij en El OuahdiVoetbalzone
Daily Loos

Çeviri:

PSV’de Sergiño Dest’in yerini alacak üç ciddi aday şunlar:

FEATURES
Analysis
PSV Eindhoven
S. Dest
B. van Rooij
Z. El Ouahdi
A. Martinez

Sergiño Dest’in PSV’deki kariyerinin sona erme ihtimali giderek daha olası hale geliyor, özellikle de Bayer Leverkusen’in bu ABD’li milli oyuncuya ilgi göstermesiyle. Bu nedenle Eindhoven ekibi muhtemelen kısa vadede yeni bir sağ bek arayışına girecek ve ilk söylentiler şimdiden dolaşmaya başladı.

Voetbalzone, Dest’in yerine geçebilecek birkaç ciddi alternatifi inceledi ve bu oyuncuların Dest’in PSV’de bıraktığı boşluğu doldurabilecek profilde olup olmadığını değerlendirdi. Arnau Martínez (Girona), Bart van Rooij (FC Twente) ve Zakaria El Ouahdi (KRC Genk) bu listeye giriyor. Bu oyuncuların hangisi, son dönemdeki şampiyonun oyun stiline en uygun ve Dest için gerçekçi bir alternatif olabilir?

  • Ne tür bir şey olmalı?

    PSV, Dest’in yerine bir alternatif aramaya başlarsa, özellikle Peter Bosz’un oyun tarzı çerçevesinde Dest’in geride bıraktığı profile de dikkat etmek zorunda kalacaktır. Öncelikle bundan başlayalım.

    Dest denilince akla hemen hücum yönü gelir: underlap ve overlap şeklinde derin koşular, sahanın kenarlarından yapılan pas hareketleri ve hızlı akıcı kombinasyonlar. Hızı, teknik becerileri ve koşu hareketleriyle her seferinde tehlike yaratmayı başarıyor. Bu sezonki istatistikleri de bunu açıkça ortaya koyuyor. Dest çok sayıda (büyük) fırsat yaratıyor, çok sayıda başarılı dripling yapıyor ve ayrıca çok sayıda başarılı pas da veriyor. Bu, tüm turnuvalarda sekiz asistle sonuçlandı. Bir bek için hiç de fena değil.

    Dest analyse 1Ziggo Sport

    Ancak Peter Bosz, özellikle her kanat oyuncusunun aynı olmadığı için, sadece beklerinden kanatlarda tehlike yaratmalarını beklemiyor. Hem sol hem de sağ bek, bazı maçlarda ya da maçların belirli aşamalarında iç kanatta da görev alabilmelidir; özellikle de sağ kanat oyuncusunun bire bir durumuna sokulması gerektiğinde. Bu nedenle bir bekten çok yönlü bir oyuncu olması beklenir. Oyuncu sadece hız ve patlayıcılık gibi belirli fiziksel özelliklere sahip olmakla kalmamalı, aynı zamanda gerekli futbol becerilerine de sahip olmalıdır. Dest bu açıdan da başarılıydı, bu sayede Bosz’a birçok taktiksel alternatif sunabildi.

    Dest analyse 2PSV


    • Reklam

  • Arnau Martínez

    PSV’nin Girona kaptanı Arnau Martínez ile ilgilendiği, transfer muhabiri Matteo Moretto tarafından geçen hafta duyurulmuştu. Girona’nın LaLiga’dan küme düşmesi nedeniyle birçok oyuncu transfer olmak istiyor ve PSV de dahil olmak üzere birçok kulüp bu durumdan yararlanmak istiyor.

    Martínez'den bahsederken, onun en azından bir açıdan Bosz'un isteklerini karşıladığından eminiz. Zira Martínez, Ajax'ın şu anki teknik direktörü Míchel yönetiminde düzenli olarak “inverted back” pozisyonunda oynamıştı. Ayrıca bu sezon birçok kez maçın başlangıcından itibaren stoper veya kontrolcü orta saha oyuncusu olarak sahaya çıktı. Dolayısıyla sahanın ortasında yer aldığı durumlara alışkındır.

    Dest analyse 3Ziggo Sport

    PSV’de Dest kadar sahada ileriye çıkmasa da, Bosz sık sık bir bekini oyun kurmada ekstra orta saha oyuncusu olarak kullanıyor; tıpkı Napoli maçında Anass Salah-Eddine’in yaptığı gibi, aşağıdaki örnekte de görüldüğü üzere.

    Dest analyse 4Ziggo Sport

    Bu nedenle, Martínez’in gerekli teknik donanıma sahip olması sevindirici; bunun bir nedeni de FC Barcelona’nın altyapısında uzun süre eğitim görmüş olmasıdır. 23 yaşındaki İspanyol oyuncu, mükemmel ilk top kontrolü ve yüksek baskı altında topu çıkarma konusundaki iyi tekniği sayesinde zor durumlardan düzenli olarak kurtulmayı başarıyor.


    Ancak fiziksel özellikler açısından PSV, Martínez ile bir miktar kayıp yaşayacaktır. Martínez kesinlikle en yavaş oyuncu değildir, ancak Dest’in hızına ve patlayıcılığına sahip değildir. Dest’in sık sık yaptığı gibi, daha az sıklıkla dripling yapıp rakiple bire bir pozisyona girecektir.

    Ancak savunma açısından Martínez oldukça istikrarlı görünüyor. Fotmob’un istatistikleri, geçen sezon hem yerde hem de havada çok sayıda top kesintisi yaptığını ve birçok ikili mücadeleyi kazandığını gösteriyor. Özellikle havadaki mücadelelerde Martínez, Dest’e kıyasla bir gelişme olacak ve savunma açısından biraz daha güvenilir olacaktır.

    Buna ek olarak, Girona’nın küme düşmesi nedeniyle Martínez’in bir kaçış maddesi sayesinde yaklaşık 7,5 milyon avroya transfer edilebileceği söyleniyor; bu da onu Eindhoven ekibi için ilgi çekici bir seçenek haline getiriyor.


  • Bart van Rooij


    Van Rooij’in Twente’de geçirdiği başarılı sezonun ardından, PSV’ye transfer olacağı yönündeki spekülasyonlar hiç de şaşırtıcı değil. Daha önce Voetbal International’a verdiği röportajda, Eindhoven’da yeni bir maceraya açık olduğunu belirtmişti. “Bu benim için kesinlikle bir seçenek olurdu,” demişti o zamanlar.

    İstatistikler de Van Rooij’in güçlü bir sezon geçirdiğini gösteriyor. 25 yaşındaki sağ bek, birçok alanda öne çıktı ve hem hücum hem de savunma açısından birçok sağ bek meslektaşını geride bıraktı.

    Ofansif açıdan Van Rooij, Dest’in profiline çok iyi uyuyor. Her iki oyuncu da düzenli olarak rakip yarı sahada bulunuyor ve gerekli tehlikeyi yaratmayı başarıyor. Van Rooij, bu sezon PSV’nin sağ bekinden 90 dakikada bile daha fazla gol şansı yaratmayı başardı. Derinlemesine atakları, bu konuda en büyük silahı.

    Dest analyse 5ESPN

    Tıpkı Dest gibi Van Rooij de cesur bir oyuncu; underlap ve overlap hareketleriyle rakiplerini zor seçimler yapmaya zorluyor. Van Rooij son zamanlarda iç kanatta da sıkça oynadı; bunun bir nedeni de Twente’nin Daan Rots gibi bire birde iyi olan ve bu nedenle dış kanatta daha kullanışlı bir oyuncuya sahip olmasıydı. Bu nedenle Van Rooij, sahanın daha ilerisindeki merkez bölgelerde giderek daha rahat hareket edebiliyor.

    Dest analyse 6ESPN

    Sonuç olarak Van Rooij, birçok açıdan Dest’in ideal halefi; özellikle de sahanın daha ilerisindeki pozisyonlarda. Ancak Martínez’in sahip olduğu, Van Rooij’in ise belki biraz daha az sahip olduğu bir özellik, ters kanat bek olarak oynama yeteneğidir. Twente’de her ne kadar sahanın ortasında sık sık oynamış olsa da, bu genellikle oyun kurmanın son aşamalarında oluyordu. PSV’de ise belirli aşamalarda veya maçlarda bir bek, oyun kurmanın ilk aşamasında ek bir seçenek sunmak amacıyla orta saha oyuncusu olarak da görevlendiriliyor. Van Rooij’in bu rolü üstlenebilecek kadar topla rahat olup olmadığı ise henüz bir soru işareti.

    Transfermarkt’a göre Van Rooij’un transfer bedeli yaklaşık on milyon avro olacak.


  • Zakaria El Ouahdi

    PSV için bir başka ciddi seçenek ise Genk’in sağ bek oyuncusu El Ouahdi. Voetbal International’a göre Faslı savunma oyuncusu, Dest’in yerini alacak en güçlü adaylardan biri; ancak yayın organı, 24 yaşındaki savunma oyuncusu için daha büyük kulüplerin de devreye girebileceğini dışlamıyor.

    Şu anda Fas milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele eden El Ouahdi, birçok açıdan Dest'e benziyor. Boyu kısa, çevik, atik ve patlayıcı bir oyuncudur, ancak Dest'in sahip olduğu mutlak en yüksek hıza sahip değildir. Yine de hiç de yavaş değildir. Özellikle hırslı yapısı sayesinde, hızıyla sık sık rakiplerini şaşırtmayı ve rakiplerin bıraktığı boşlukları en iyi şekilde değerlendirmeyi başarır.

    Dest analyse 7DAZN Pro LeagueDest analyse 8DAZN Pro League

    El Ouahdi, son yıllarda pek çok oyuncu gibi sağ kanat oyuncusundan sağ bek pozisyonuna dönüştü ve bu sayede bir sağ kanat oyuncusunun sahip olduğu birçok niteliğe de sahip. İstatistikleri, en çok neyi sevdiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu sezon sağ bek olarak tam sekiz gol attı ve 70 şut çekti; bunların 24’ü kaleyi buldu. Geçen sezon Belçika Pro League’de bunu ondan daha sık yapan başka hiçbir sağ bek yoktu.

    Van Rooij gibi o da hücumda tehdit oluşturabiliyor, ancak bunu farklı bir şekilde yapıyor. El Ouahdi, bire bir mücadelelerde çok daha güçlü ve bu yönüyle Dest’e benziyor. Sık sık rakibini hedef alıyor ve aşağıdaki örnekte olduğu gibi, rakibini geçerek ya da hızlı bir pas kombinasyonu kurarak tehlikeli bir pozisyon yaratmayı başarıyor.

    Dest analyse 9Ziggo SportDest analyse 10Ziggo Sport

    Defansif açıdan da ikisi birbirine benziyor. Her iki oyuncu da fiziksel olarak çok etkileyici olmasa da, bunu genellikle patlayıcılık ve hırsla telafi ediyorlar. El Ouahdi bu nedenle sadece hücumda değil, top çalma ve savunma hareketleri sayısında da öne çıkıyor. Ancak en büyük zayıflığı hava toplarında: hava ikili mücadelelerinin yalnızca yüzde 41,3’ünü kazanıyor.

    Transfermarkt’a göre değeri 17 milyon avro – bu oldukça yüksek bir rakam; dolayısıyla PSV, Dest’in transfer ücretinin (yaklaşık 25 milyon avro) büyük bir kısmını yeniden yatırmak zorunda kalacak.


  • Sonuç

    Elbette her oyuncunun liderlik ve fiyat etiketi gibi özelliklerinden kendine özgü niteliklere kadar çeşitli artıları ve eksileri vardır. Martínez en çok yönlü seçenek ve en ucuz olanıdır, ancak hız ve patlayıcılık açısından geride kalır. Van Rooij hücumda güçlüdür ve Eredivisie’yi iyi bilir, ancak sahanın ortasındaki durumlarda, özellikle de baskı altındayken daha fazla zorluk çekecektir. El Ouahdi, bire bir mücadelelerde Dest’e en çok benzeyen seçenek ve en fazla hücum gücü katan isim, ancak aynı zamanda en yüksek fiyat etiketine sahip.

    Ayrıca, bu oyunculardan birinin gerçekten Dest’in halefi olacağı kesin değil. Üstelik PSV için daha pek çok olası seçenek var.

    Peki sizce PSV’de Dest’in yerine geçebilecek olası bir alternatif kim olabilir ve neden? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın.