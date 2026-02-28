AFP
PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile oynayacağı maç öncesinde tartışmalı talebinin onaylandığını gördü
PSG, Monaco'yu yenerek Chelsea ile karşılaşacak
PSG, geçen sezon Mayıs ayında Münih'te Inter'i 5-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Achraf Hakimi, Desire Doue (iki gol), Khvicha Kvaratskhelia ve Senny Mayulu, Allianz Arena'da gol attı ve Fransız devi tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.
Ancak, savunmaları biraz zorlandı ve ilk sekiz içinde yer alamadılar, bu da Ligue 1 rakibi Monaco ile iki maçlık bir play-off serisine yol açtı. PSG, Monaco'nun ikinci yarıda 10 kişi kalmasının ardından Stade Louis II'de oynanan ilk maçı 3-2 kazandı.
Monaco, başkentte oynanan rövanş maçında Mamadou Coulibaly'nin 60. dakikada kırmızı kart görmesiyle bir oyuncusunu daha kaybetti ve maç 2-2 berabere sonuçlandı. Böylece Fransız devi toplamda 5-4'lük skorla turu geçti.
Ödülleri, 2025 Kulüpler Dünya Kupası finalinin tekrarı niteliğindeki son 16 turunda Chelsea ile karşılaşmak oldu. Cole Palmer ve Joao Pedro, geçen yaz Amerika'da Blues'un 3-0 galip gelerek zaferi garantilediği maçta gol attı.
UCL sahipleri Nantes maçlarının ertelendiğini görüyor
Chelsea, 11 Mart'ta ilk maç için kısa bir yolculukla kanalın karşısına geçecek, ardından PSG, ikinci yıl üst üste Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için 17 Mart'ta Londra'ya dönecek. Şu anda 14 Mart'ta yapılması planlanan Nantes maçı, ilk olarak son 16 maçları arasında yer alıyordu.
Ancak Cuma günü PSG, Stamford Bridge'de oynanacak rövanş maçı için daha fazla hazırlık süresi kazanmak amacıyla LFP'den Nantes maçı erteleme talebinde bulundu. Nantes de bu talebi kabul etti ve Cumartesi günü lig, PSG'nin talebinin kabul edildiğini doğruladı.
Cumartesi günü yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile oynayacağı iki maçlık seriyi en iyi koşullarda hazırlamak için yaptığı talep üzerine, LFP Yönetim Kurulu, FC Nantes'in de onayıyla PSG - FC Nantes maçının 20 Nisan haftasında oynanmasına karar verdi" denildi.
"Bu maçın kesin tarihi ve saati daha sonra belirlenecek."
Erteleme Fransız takımlarının hoşuna gitmedi
Ancak bu haber, kanalın her iki yakasındaki takımlar tarafından pek hoş karşılanmadı. Fransa'nın diğer Avrupa temsilcileri Lyon, Strasbourg ve Lille, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'ne katılıyor olmalarına rağmen benzer bir talepte bulunmadılar.
Chelsea ise aynı hafta sonu Premier Lig maçını oynayacak. The Blues, ilk dörtte yer almak için çok önemli bir maçta Newcastle ile karşı karşıya gelecek.
Liam Rosenior'un takımı, son iki lig maçını kazanamayınca, Pazar günü Arsenal deplasmanına çıkmadan önce, İngiltere'nin en üst liginde dördüncü sıradaki Manchester United'ın üç puan gerisinde, beşinci sırada yer alıyor. Nitekim Chelsea, Leeds ve Burnley ile evinde berabere kalarak, sırasıyla iki gol ve bir gol üstünlüğünü kaybederek, sonuçta beraberlikle yetindi.
PSG önceki talepler
PSG, geçen sezon da benzer bir maç erteleme talebinin kabul edildiğini gördü. Enrique'nin takımı, tesadüfen, Aston Villa ile çeyrek final karşılaşması arasında Nantes ile karşılaşacaktı, ancak PSG'nin iç saha rakibinin itirazlarına rağmen lig maçı bir sonraki haftaya ertelendi.
Öte yandan, 2023-24 sezonunda PSG'nin Borussia Dortmund ile oynadığı yarı final maçları arasında Nice ile oynayacağı maç da ertelendi. Ancak Fransız devi, Villa ve Dortmund'a karşı oynadığı iki maçı da kaybettiği için ertelemenin avantajından yararlanamadı.
PSG'nin Chelsea ile oynayacağı maçın galibi, çeyrek finalde Liverpool veya Galatasaray ile karşılaşacak. Enrique, kura çekimi hakkında şunları söyledi: "Şampiyonlar Ligi kura çekimi her zamanki gibi zorlu. Farklı bir şey beklemiyoruz. Memnunuz. İyi tanıdığımız en iyi İngiliz takımlarından biriyle oynamak ilginç olacak.
"Bizim için intikam duygusu yok. Bu farklı bir yarışma. Bu bizim yolumuz ve biz buna alışkınız. Şu anda bu yarışmanın şampiyonuyuz, bu yüzden sorun diğer tüm takımlarda. Bence bizimle oynamak zorundalar."
PSG, Cumartesi akşamı Le Havre ile karşılaşarak lig maçlarına geri dönecek.
