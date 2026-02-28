PSG, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea ile oynayacağı maç öncesinde tartışmalı talebinin onaylandığını gördü

PSG, geçen sezon Mayıs ayında Münih'te Inter'i 5-0 yenerek Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Achraf Hakimi, Desire Doue (iki gol), Khvicha Kvaratskhelia ve Senny Mayulu, Allianz Arena'da gol attı ve Fransız devi tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Ancak, savunmaları biraz zorlandı ve ilk sekiz içinde yer alamadılar, bu da Ligue 1 rakibi Monaco ile iki maçlık bir play-off serisine yol açtı. PSG, Monaco'nun ikinci yarıda 10 kişi kalmasının ardından Stade Louis II'de oynanan ilk maçı 3-2 kazandı.

Monaco, başkentte oynanan rövanş maçında Mamadou Coulibaly'nin 60. dakikada kırmızı kart görmesiyle bir oyuncusunu daha kaybetti ve maç 2-2 berabere sonuçlandı. Böylece Fransız devi toplamda 5-4'lük skorla turu geçti.

Ödülleri, 2025 Kulüpler Dünya Kupası finalinin tekrarı niteliğindeki son 16 turunda Chelsea ile karşılaşmak oldu. Cole Palmer ve Joao Pedro, geçen yaz Amerika'da Blues'un 3-0 galip gelerek zaferi garantilediği maçta gol attı.