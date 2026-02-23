PSG, Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe'ye 61 milyon euro ödemeyi kabul etti. Mbappe, 'çok uzun süren' hukuki mücadelesini kazandı

Mbappe ile PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi arasındaki ilişki, forvet oyuncusunun kulübe sözleşme uzatmasını devreye sokmayacağını bildirdiği 2023-24 sezonunda kötüleşti. Bu durum, Mbappe'nin sezon öncesi Asya turu sırasında birinci takım kadrosundan geçici olarak uzaklaştırılmasına neden oldu. Sonunda sahalara geri dönüp takımın bir başka ulusal şampiyonluk kazanmasına yardımcı olsa da, gerginlik hissedilir şekilde devam etti. Hukuki mücadele, Mbappe'nin kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu olduğu bir ilişkinin son ve tatsız bir bölümü oldu.

Mbappe'nin tarafı için bu karar, kulübün, Mbappe'nin nasıl ayrılmayı seçtiğine bakılmaksızın, yasal olarak ödenmesi gereken maaşları alıkoyma hakkının olmadığı yönündeki tutumunun tamamen haklı olduğunu gösterdi. Mbappe'nin avukatı, PSG'nin kararının, gereksiz yere uzayan ve tüm taraflar için büyük miktarda enerji tüketen bir çatışmaya son verdiğini belirtti. Hukuki gölge nihayet ortadan kalktığına göre, Dünya Kupası şampiyonu artık Paris'te devam eden mahkeme süreçlerinin dikkatini dağıtması olmadan tamamen Madrid'deki yeni hayatına odaklanabilir.