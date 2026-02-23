Getty
Çeviri:
PSG, Real Madrid yıldızı Kylian Mbappe'ye 61 milyon euro ödemeyi kabul etti. Mbappe, 'çok uzun süren' hukuki mücadelesini kazandı
Fransa'daki hukuk sistemi PSG'nin argümanına katılmadı.
Anlaşmazlık, 25 yaşındaki oyuncunun serbest oyuncu olarak ayrılma kararının ardından kulübün belirli mali taahhütlerini yerine getirmemesine odaklanmıştı. PSG başlangıçta oyuncu ile sözlü bir anlaşma yaptıklarını savunsa da, Fransa'daki hukuk sistemi buna katılmadı. Kulüp artık bu konuyu geride bırakma zamanının geldiğini kabul ederek şu açıklamayı yaptı: "Sorumluluk bilinciyle ve çok uzun süren bir süreci kesin olarak sona erdirmek amacıyla, kulüp bu davayı uzatmamaya karar verdi. Paris Saint-Germain artık kararlı bir şekilde geleceğe bakıyor ve spor projesine ve kolektif başarıya odaklanıyor."
Tarihi bir dönemin dağınık sonu
Mbappe ile PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi arasındaki ilişki, forvet oyuncusunun kulübe sözleşme uzatmasını devreye sokmayacağını bildirdiği 2023-24 sezonunda kötüleşti. Bu durum, Mbappe'nin sezon öncesi Asya turu sırasında birinci takım kadrosundan geçici olarak uzaklaştırılmasına neden oldu. Sonunda sahalara geri dönüp takımın bir başka ulusal şampiyonluk kazanmasına yardımcı olsa da, gerginlik hissedilir şekilde devam etti. Hukuki mücadele, Mbappe'nin kulübün tüm zamanların en golcü oyuncusu olduğu bir ilişkinin son ve tatsız bir bölümü oldu.
Mbappe'nin tarafı için bu karar, kulübün, Mbappe'nin nasıl ayrılmayı seçtiğine bakılmaksızın, yasal olarak ödenmesi gereken maaşları alıkoyma hakkının olmadığı yönündeki tutumunun tamamen haklı olduğunu gösterdi. Mbappe'nin avukatı, PSG'nin kararının, gereksiz yere uzayan ve tüm taraflar için büyük miktarda enerji tüketen bir çatışmaya son verdiğini belirtti. Hukuki gölge nihayet ortadan kalktığına göre, Dünya Kupası şampiyonu artık Paris'te devam eden mahkeme süreçlerinin dikkatini dağıtması olmadan tamamen Madrid'deki yeni hayatına odaklanabilir.
Rekor kıran ödemenin dağılımı
60,9 milyon euro gibi şaşırtıcı bir rakam, PSG'nin resmi web sitesinde tam olarak yayınladığı Conseil de Prud'hommes tarafından verilen kararda ayrıntılı olarak belirtildi. Bu tutar, çok çeşitli eksik ödemeleri kapsamaktadır, en önemlisi de büyük bir imza bonusunun son taksiti olan 36,6 milyon eurodur. Ayrıca mahkeme, Mbappe'nin 2024 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait ödenmemiş maaşları ile birkaç milyon avroluk tatil ücreti ve etik bonusları için 17,25 milyon avroluk ödeme yapılmasına karar verdi. Bu karar, Fransa kaptanının talep ettiği meblağların tartışmasız sözleşme niteliğini vurguladı.
Finansal darbeyi kabul etmesine rağmen, kulübün yasal temsilcisi Renaud Semerdjian, davayla ilgili iddialara sert tepki gösterdi. Meydan okuyan bir açıklamada, "Oyuncu ve çevresinin tamamen yanlış iddialarının aksine, Paris Saint-Germain, bu karar uyarınca kendisine düşen tüm yükümlülükleri yerine getirmiştir, ister hiç itiraz etmediği kararın yayınlanması olsun, ister ödenmesi gereken tutarların ödenmesi olsun" dedi. Kulübün, ilk kararın ardından hemen hemen borcun büyük bir kısmını (yaklaşık 55 milyon avro) ödediği ve sadece kalan tatil ücretinin kesinleşmesi için beklediği bildirildi.
- AFP
PSG, Mbappe ile ilgili sayfayı çeviriyor
PSG, Mbappe, Lionel Messi ve Neymar'ın varlığıyla tanımlanan "Galactico" döneminden uzaklaşmak için çaresiz durumda. Teknik direktör Luis Enrique yönetiminde kulüp, bireysel süperstarların bir araya gelmesinden ziyade, daha uyumlu ve takım odaklı bir kadro oluşturmaya çalışıyor. 61 milyon avroluk ödeme, önemli bir mali darbe olsa da, Katar'ın sahibi olduğu kulüp, kimliğini yeniden şekillendirmek için bu darbeyi absorbe edebilir. Kulübün resmi açıklaması, bu hukuki mücadelenin her aşamasını takip eden medya cümbüşünden kurtulma arzusunu vurguladı.
Bu kararın kesinleşmesi, kararın Fransız hukuku uyarınca kalıcı hale geldiği anlamına geliyor ve Mbappe'nin önümüzdeki haftalarda paranın tamamını alması bekleniyor. Paris'teki hiyerarşi için, bu ücreti ödemek sessizlik için ödenmesi gereken küçük bir bedel. Kulüp, zorlu Şampiyonlar Ligi kupasını kazanma arayışını sürdürürken, hesaplarını temizlemiş ve en pahalı iç çatışmasını nihayet bir kez ve sonsuza kadar çözmüş olacak.
Reklam