PSG, Real Madrid’in en önemli yıldızlarından birini takımdan kopartmaya çalışıyor

Getty Images SportUğur AktanPSG, Real Madrid’in en önemli yıldızlarından birini takımdan kopartmaya çalışıyorRodrygoX. AlonsoLuis EnriqueReal MadridParis Saint-GermainLa Liga1. LigDünya Kupası ŞampiyonasıTransfersLuis Enrique, yeni menajer Xabi Alonso yönetiminde süre almakta zorlanan Real Madrid kanat oyuncusu Rodrygo'yu transfer etmesi için PSG'yi zorluyor.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowPSG, Rodrygo için hamle yapmayı düşünüyorBrezilyalı oyuncu Xabi Alonso yönetiminde yeterince süre alamıyorPSG teknik direktörü Luis Enrique anlaşma için bastırıyorGOAL'u WhatsApp'ta takip edin! 🟢📱