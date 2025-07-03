FC Salzburg v Real Madrid CF: Group H - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport
Uğur Aktan

PSG, Real Madrid’in en önemli yıldızlarından birini takımdan kopartmaya çalışıyor

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Luis Enrique, yeni menajer Xabi Alonso yönetiminde süre almakta zorlanan Real Madrid kanat oyuncusu Rodrygo'yu transfer etmesi için PSG'yi zorluyor.

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  • PSG, Rodrygo için hamle yapmayı düşünüyor
  • Brezilyalı oyuncu Xabi Alonso yönetiminde yeterince süre alamıyor
  • PSG teknik direktörü Luis Enrique anlaşma için bastırıyor
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