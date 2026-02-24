Getty Images Sport
PSG oyuncusu Achraf Hakimi, tecavüz suçlamasıyla yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildi
PSG oyuncusuna yönelik suçlamalar
The Mirror gazetesine göre, Hakimi'nin 25 Şubat 2023 tarihinde Paris'in Boulogne-Billancourt bölgesindeki evinde 24 yaşındaki bir kadına tecavüz ettiği iddia ediliyor ve Nanterre savcılığı tarafından soruşturma açıldı. 27 yaşındaki Hakimi, tecavüz suçlamasıyla Hauts-de-Seine ceza mahkemesine çıkması emredildi.
Hakimi 'sakin bir şekilde' duruşmayı bekliyor
Hakimi, X'te yaptığı açıklamada bu habere şöyle tepki gösterdi: "Bugün, tecavüz suçlaması, ben bunu reddetmeme ve her şeyin bunun yanlış olduğunu göstermesine rağmen, bir duruşmayı haklı çıkarmak için yeterli. Gerçeğin kamuoyuna açıklanmasını sağlayacak bu duruşmayı sakin bir şekilde bekliyorum."
Ouest-France'ın bildirdiğine göre, PSG oyuncusunun avukatı Fanny Colin şunları söyledi: "Tüm soruşturmaları engelleyen, tüm tıbbi muayeneleri ve DNA testlerini reddeden, cep telefonunun kullanımına izin vermeyen, kilit tanığın adını vermeyi reddeden bir kadının ifadesine dayanan bir suçlama üzerine dava açıldı."
'Hayatımda yaşadığım en ağır darbe'
Hakimi, Eylül ayında Fransız yayıncı Canal+ ile yaptığı röportajda da bu iddialara değindi: "Benim için bu, başıma gelen en zor şey. Ve gerçek şu ki, bu şimdiye kadar yaşadığım en ağır darbe. Benim için oldukça zordu ve hala da öyle, çünkü yalan üstüne yalan söylemeye devam ettiklerinde, bu çok acı veriyor. Ailem için, internetin veya okumanın ne olduğunu bilmeyen küçük çocuklarım için çok acı verici. Hayatlarının bir noktasında bunları okuyacaklarını biliyorum ve babaları hakkında yazılanların üstüne bir de yalan olması, benim için hiç hoş bir şey değil ve dürüst olmak gerekirse, bunu onlara yaşatmak istemem.
"Sanırım avukatım bana öyle söyledi. Bunun olabileceğini biliyorduk. Sakiniz. Neyle suçlandığımı biliyorum. Bu bir yalan. Kim olduğumu biliyorum. Hiçbir şey yapmadığımı biliyorum. Ve asla yapmazdım. Polisle, onlarla konuşmak istedim, kendi versiyonumu açıklamak için. Her zaman bana ihtiyaçları olduğunda... Dahası, benim DNA'm da ellerinde. Neye ihtiyaçları olursa olsun, ben hazırdım, beni suçlayan kişinin aksine, o işleri kolaylaştırmadı. Polisin çalışmaları sayesinde, pek çok iyi şey bulabildik. Gerçek şu ki, ben sakiniz. Avukatımın yanında güvende olduğumu biliyorum. Adalet işini yapıyor ve umarım gerçekler yakında ortaya çıkar."
Hakimi'nin kariyeri
Hakimi, kariyerine Real Madrid'de başladıktan sonra kısa bir süre Inter Milan'da forma giydi ve 2021'de 58 milyon euro (51 milyon sterlin/68 milyon dolar) transfer ücretiyle PSG'ye katıldı. O zamandan beri, bu bek oyuncusu Fransız devi için 194 maçta 66 gol katkısı kaydetti ve Şampiyonlar Ligi ile dört Ligue 1 şampiyonluğu kazandı.
Uluslararası düzeyde Hakimi, Fas milli takımında 93 kez forma giydi ve ülkesinin 2025 Afrika Uluslar Kupası finaline yükselmesine yardımcı oldu. Fas, uzatmaların ardından Senegal'e yenildi.
