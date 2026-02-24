PSG oyuncusu Achraf Hakimi, tecavüz suçlamasıyla yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildi

Hakimi, Eylül ayında Fransız yayıncı Canal+ ile yaptığı röportajda da bu iddialara değindi: "Benim için bu, başıma gelen en zor şey. Ve gerçek şu ki, bu şimdiye kadar yaşadığım en ağır darbe. Benim için oldukça zordu ve hala da öyle, çünkü yalan üstüne yalan söylemeye devam ettiklerinde, bu çok acı veriyor. Ailem için, internetin veya okumanın ne olduğunu bilmeyen küçük çocuklarım için çok acı verici. Hayatlarının bir noktasında bunları okuyacaklarını biliyorum ve babaları hakkında yazılanların üstüne bir de yalan olması, benim için hiç hoş bir şey değil ve dürüst olmak gerekirse, bunu onlara yaşatmak istemem.

"Sanırım avukatım bana öyle söyledi. Bunun olabileceğini biliyorduk. Sakiniz. Neyle suçlandığımı biliyorum. Bu bir yalan. Kim olduğumu biliyorum. Hiçbir şey yapmadığımı biliyorum. Ve asla yapmazdım. Polisle, onlarla konuşmak istedim, kendi versiyonumu açıklamak için. Her zaman bana ihtiyaçları olduğunda... Dahası, benim DNA'm da ellerinde. Neye ihtiyaçları olursa olsun, ben hazırdım, beni suçlayan kişinin aksine, o işleri kolaylaştırmadı. Polisin çalışmaları sayesinde, pek çok iyi şey bulabildik. Gerçek şu ki, ben sakiniz. Avukatımın yanında güvende olduğumu biliyorum. Adalet işini yapıyor ve umarım gerçekler yakında ortaya çıkar."