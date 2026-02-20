getty
Çeviri:
PSG, ödenmemiş 2 milyon avroluk fatura nedeniyle Kylian Mbappe'nin icra memurlarının yeni ziyaretiyle karşı karşıya
Mübaşirler Parc des Princes'e geri dönüyor
PSG ile eski yıldız oyuncusu Mbappe arasındaki yüksek profilli hukuki anlaşmazlık, kulübün Aralık 2025 tarihli mahkeme kararını tam olarak yerine getirmemesi üzerine tırmandı. Fransız devi, borcun ödenmesinde önemli adımlar atmış olsa da, L'Equipe'e göre 2 milyon euroluk eksiklik, oyuncunun hukuk ekibini icra memurlarının kulübün idari ofislerine ikinci kez gitmesi tehdidinde bulunmaya sevk etti.
Anlaşmazlık, PSG'nin Madridli forvet oyuncusuna toplam 60 milyon euro ödemesini emreden Paris endüstri mahkemesinin kararından kaynaklanıyor. Bu rakam, oyuncunun Fransız başkentindeki görev süresinin son aylarına ait ödenmemiş maaşları, imza bonusları ve tahakkuk eden faizleri kapsıyor. PSG başlangıçta 55 milyon euroluk ana borcu ödemiş olsa da, icra memurlarının fiziksel müdahalesinin ardından ancak kısa süre önce 4 milyon euro daha ekleyerek son bakiyeyi ödenmemiş bıraktı.
Baskıya rağmen kulüp, vergi ve sosyal güvenlikle ilgili teknik ayrıntılara atıfta bulunarak mali yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirildiğini savunuyor. PSG sözcüsü, "Mbappe'ye ödenmesi gereken tüm tutarlar kulüp tarafından ödendi" diyerek, mevcut uyuşmazlığın sadece "çalışanların sosyal güvenlik katkı paylarının tutarından" kaynaklandığını açıkladı.
- AFP
Tehlike altındaki itibar
Bu mali çekişme, Ligue 1 şampiyonları için bir imaj meselesi haline geldi. Raporlara göre PSG, mahkeme tarafından verilen aşağılayıcı cezadan kaçınmak için Mbappe ile bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Mahkemenin kararında, kulübün resmi internet sitesinin ana sayfasında bir ay boyunca hukuki yenilginin tam metnini yayınlaması gerektiği belirtiliyor.
Mbappe'nin tarafı, yayınlama şartından veya kalan 2 milyon avrodan vazgeçme niyetinde olmadığını belirterek kararlılığını korudu. Bu kararlılık, PSG yönetimi, hukuki savunması ile daha fazla kamuoyu önünde utanç yaşama riski arasında denge kurmaya çalışırken, kulübü zor bir durumda bıraktı. Kulüp, kapsamlı karara karşı resmi itirazda bulunmak için 19 Şubat'a kadar süresi vardı ve bu son tarih, her iki tarafı da gergin tuttu.
Kararın ayrıntıları, PSG'nin yerine getiremediği mali taahhüdün boyutunu ortaya koyuyor. Mahkeme, Fransa kaptanının brüt referans maaşını aylık 11,8 milyon avro olarak belirledi. Karara göre, oyuncu "imza bonusunun üçüncü taksitinin hatırlatılması olarak" 36,6 milyon avro brüt maaş ve buna ek olarak 3,6 milyon avro tatil ücreti almaya hak kazanmıştı.
Bozulan bir ilişkinin hukuki açıdan analizi
Endüstri mahkemesinin kararı, oyuncunun kulüpteki son çeyreği için ödenmesi gereken geriye dönük maaş konusunda yorum yapmaya çok az yer bıraktı. Mahkeme, 26 yaşındaki oyuncuya "2024 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için maaşları hatırlatmak amacıyla" brüt 17,2 milyon avro ve aynı dönem için ek olarak 1,7 milyon avro "ücretli izin" ödenmesine karar verdi.
Ayrıca, hakim "2024 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için etik bonusu olarak" 1,5 milyon avro ve ilgili tatil ücreti olarak 150.000 avro ödenmesine karar verdi. Parisli takıma verilen mali darbeyi tamamlamak için mahkeme, PSG'nin davada oyuncunun hukuk ekibinin yaptığı 5.000 avroluk yasal masrafları da karşılamasını emretti.
Bu dizi karar, daha önce Mbappe'nin 2023'te kadrodan çıkarılınca bu primlerden feragat etmeyi kabul ettiğini savunan PSG yönetimi için kesin bir yenilgi anlamına geliyor. Bu argümanlar, inceleme altında tutarlı bir şekilde geçerliliğini yitirmiş ve iş mahkemesi, kulüp yönetimi yerine oyuncunun tarafını tutan ikinci bağımsız kurum haline gelmiştir.
- AFP
Son teslim tarihleri ve sahadaki odaklanma
Hukuk ekipleri yönetim kurulunda tartışmaya devam ederken, her iki tarafın da odak noktası, dava gölgesinde de olsa sahaya geri döndü. Les Parisiens, mahkemenin kararını daha yüksek bir mahkemede temyiz etmeye devam edip etmeyeceğine ya da daha fazla icra memuru müdahalesini önlemek için nihai olarak uzlaşmaya varıp varmayacağına karar vermelidir. Saha içinde PSG, şu anda Ligue 1'de bir puan farkla lider olan Lens'ten zirveyi geri almaya çalışıyor. Luis Enrique'nin takımı Cumartesi günü evinde Metz ile karşılaşacak.
Mbappe için odak noktası, Madrid ile sezonu güçlü bir şekilde bitirmek olmaya devam ediyor. Los Blancos şu anda La Liga'da Barcelona'nın iki puan önünde lider durumda ve Cumartesi günü Osasuna ile karşılaşacak. Ardından, gelecek hafta Benfica ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi eleme turu ikinci maçına hazırlanacaklar. Ancak, Fransız milli oyuncunun hukuk ekibinin, 2 milyon euro ödenmezse fonların haczedilmesini talep etmesi bekleniyor.
Reklam