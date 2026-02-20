PSG, ödenmemiş 2 milyon avroluk fatura nedeniyle Kylian Mbappe'nin icra memurlarının yeni ziyaretiyle karşı karşıya

PSG ile eski yıldız oyuncusu Mbappe arasındaki yüksek profilli hukuki anlaşmazlık, kulübün Aralık 2025 tarihli mahkeme kararını tam olarak yerine getirmemesi üzerine tırmandı. Fransız devi, borcun ödenmesinde önemli adımlar atmış olsa da, L'Equipe'e göre 2 milyon euroluk eksiklik, oyuncunun hukuk ekibini icra memurlarının kulübün idari ofislerine ikinci kez gitmesi tehdidinde bulunmaya sevk etti.

Anlaşmazlık, PSG'nin Madridli forvet oyuncusuna toplam 60 milyon euro ödemesini emreden Paris endüstri mahkemesinin kararından kaynaklanıyor. Bu rakam, oyuncunun Fransız başkentindeki görev süresinin son aylarına ait ödenmemiş maaşları, imza bonusları ve tahakkuk eden faizleri kapsıyor. PSG başlangıçta 55 milyon euroluk ana borcu ödemiş olsa da, icra memurlarının fiziksel müdahalesinin ardından ancak kısa süre önce 4 milyon euro daha ekleyerek son bakiyeyi ödenmemiş bıraktı.

Baskıya rağmen kulüp, vergi ve sosyal güvenlikle ilgili teknik ayrıntılara atıfta bulunarak mali yükümlülüklerinin tam olarak yerine getirildiğini savunuyor. PSG sözcüsü, "Mbappe'ye ödenmesi gereken tüm tutarlar kulüp tarafından ödendi" diyerek, mevcut uyuşmazlığın sadece "çalışanların sosyal güvenlik katkı paylarının tutarından" kaynaklandığını açıkladı.