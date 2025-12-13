PSG'nin eski yıldızı, Mbappe ile Neymar gerginliğinin perde arkasını açıkladı

Thiago Silva, Mbappé ile Neymar’ın PSG’de birlikte geçirdikleri dönemin ilk üç sezonunda takım kaptanıydı. 2020 yılında Chelsea’ye transfer olan Silva, Stamford Bridge’de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Buna karşın, Paris’te Neymar ve Mbappé gibi rekor bedellerle kadroya katılan yıldızlara rağmen aynı Avrupa başarısı yakalanamadı.

Silva’ya göre bu süreçte ikilinin ilişkisi de zamanla bozuldu. Şu anda Fluminense forması giyen 41 yaşındaki savunmacı, Tribuna’ya yansıyan bir röportajında, Mbappé ile Neymar’ın takım arkadaşı oldukları ilk dönemde oldukça yakın olduklarını anlattı. Hatta PSG’ye transferlerinden önce geçen “güzel bir hikâyeden” bahseden Silva, Mbappé’nin kendisine, Neymar transfer olsa bile PSG’ye gelmek ve onunla birlikte oynamak istediğini söylediğini aktardı.

İkili, Paris’te ilk zamanlarında neredeyse her gün birlikte vakit geçiren, saha dışında da uyumlu bir görüntü sergileyen isimlerdi. Ancak daha sonra aralarında bir “çatlak” oluştu ve ilişkileri bu noktadan sonra değişti. Silva, bunun kendisini üzdüğünü belirtirken, Paris’ten ayrıldıktan sonra yaşandığı için bu kopuşun nedenlerine dair tüm detayları bilmediğini de vurguladı.