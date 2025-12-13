Getty Images
PSG'nin eski yıldızı, Mbappe ile Neymar gerginliğinin perde arkasını açıkladı
PSG’de Mbappe – Neymar ilişkisinin perde arkası
Thiago Silva, Mbappé ile Neymar’ın PSG’de birlikte geçirdikleri dönemin ilk üç sezonunda takım kaptanıydı. 2020 yılında Chelsea’ye transfer olan Silva, Stamford Bridge’de Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Buna karşın, Paris’te Neymar ve Mbappé gibi rekor bedellerle kadroya katılan yıldızlara rağmen aynı Avrupa başarısı yakalanamadı.
Silva’ya göre bu süreçte ikilinin ilişkisi de zamanla bozuldu. Şu anda Fluminense forması giyen 41 yaşındaki savunmacı, Tribuna’ya yansıyan bir röportajında, Mbappé ile Neymar’ın takım arkadaşı oldukları ilk dönemde oldukça yakın olduklarını anlattı. Hatta PSG’ye transferlerinden önce geçen “güzel bir hikâyeden” bahseden Silva, Mbappé’nin kendisine, Neymar transfer olsa bile PSG’ye gelmek ve onunla birlikte oynamak istediğini söylediğini aktardı.
İkili, Paris’te ilk zamanlarında neredeyse her gün birlikte vakit geçiren, saha dışında da uyumlu bir görüntü sergileyen isimlerdi. Ancak daha sonra aralarında bir “çatlak” oluştu ve ilişkileri bu noktadan sonra değişti. Silva, bunun kendisini üzdüğünü belirtirken, Paris’ten ayrıldıktan sonra yaşandığı için bu kopuşun nedenlerine dair tüm detayları bilmediğini de vurguladı.
- Getty Images
“Bu beni üzdü” – Silva, Mbappe ile Neymar’ın arasının açılmasını anlattı
Silva konuyla ilgili şunları söyledi: “Paris Saint-Germain’de Mbappé ile Neymar başlangıçta çok iyi anlaşıyordu ama zamanla ilişkileri bozuldu. Neden mi? Aslında çok güzel bir hikâyeydi. Monaco’ya karşı Fas’ta oynanan Trophée des Champions maçını hatırlıyorum. Maçtan sonra Mbappé benimle konuşmak istedi ve bana, ‘Neymar transfer olsa bile ben de bu takıma gelmek ve onunla birlikte oynamak istiyorum. Başkanla konuşabilir misin?’ dedi. İkisi de o yaz geldi ve aralarındaki ilişki inanılmazdı. Günlük hayatta en çok eğlenen, en yakın isimlerdendi.”
Silva sözlerini şöyle sürdürdü: “Neden birbirlerinden uzaklaştıklarını anlamadım. O sırada artık PSG’de değildim. Aradaki çatlağa hangisinin sebep olduğunu bilmiyorum ama bu beni gerçekten üzdü. İkisi de çok iyi insanlar ve her şeyin bu şekilde bitmesi hayal kırıklığı yarattı.”
Neymar ve Mbappe kamuoyu önünde kendi cephesini anlattı
Neymar, bu yılın başlarında Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Romário ile yaptığı bir podcast yayınında yaşananlara kendi açısından açıklık getirdi. TNT Sports’un aktardığına göre Neymar, şu ifadeleri kullandı: “Onunla [Mbappé] aramızda bazı meseleler vardı, küçük bir tartışma yaşadık ama takıma geldiğinde bizim için çok önemliydi. Ona ‘altın çocuk’ derdim. Hep onunla birlikte oynadım; dünyanın en iyilerinden biri olacağını söylerdim. Ona her zaman yardım ettim, konuştum. Evime gelirdi, birlikte yemek yerdik. İyi geçen birkaç ortak sezonumuz oldu ama Messi geldikten sonra biraz kıskançlık başladı. Beni kimseyle paylaşmak istemedi. Sonrasında bazı tartışmalar yaşandı ve davranışlarında bir değişim oldu.”
Mbappé ise bu kıskançlık iddialarına TNT Sports Brasil’e verdiği röportajda yanıt verdi: “Açıkçası söyleyecek bir şeyim yok. Şu anda Madrid’de yaptığım işe tamamen odaklanmış durumdayım. Neymar’a büyük saygı duyuyorum. Neymar hakkında defalarca konuşabilirim ama futbol tarihinin en özel oyuncularından biriyle Paris’te yaşadığımız güzel anları hatırlamak istiyorum. Şimdi Madrid’deyim ve burada olmaktan keyif almak istiyorum. Neymar’a ve ailesine, arkadaşlarına en iyi dileklerimi gönderiyorum.”
- Getty
Mbappe ve Neymar’ın ortak hedefi: 2026 Dünya Kupası
Her iki oyuncu ve eski kaptanları Thiago Silva konuşmuş olsa da, Neymar ile Mbappé’nin Paris’te neden yollarının ayrıldığına dair tüm gerçeğin hiçbir zaman tam olarak ortaya çıkmaması mümkün görünüyor. O günden bu yana iki yıldız da kariyerlerinde farklı rotalar izledi. Neymar, Suudi Arabistan Pro Ligi’nde geçirdiği dönemin ardından altyapısından yetiştiği Santos’a geri dönerken; 26 yaşındaki Mbappé ise kariyerinin zirvesinde Real Madrid formasıyla parlıyor. Fransız yıldızın, sakatlık yaşamaması hâlinde gelecek yaz düzenlenecek Dünya Kupası’nda Fransa Milli Takımı’yla sahne alması bekleniyor. Neymar ise Brezilya Milli Takımı’na yeniden girerek, kariyerinin belki de son büyük uluslararası turnuvasında yer alma hayalini gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Reklam