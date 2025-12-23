(C)Getty Images
PSG, Luis Enrique'ye eşi benzeri görülmemiş bir teklif yapacak
Paris’te Enrique damgası
Luis Enrique yönetimindeki PSG, geçtiğimiz sezon kulüp tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanarak, on yılı aşkın süredir kulübün üzerinde dolaşan psikolojik eşiği nihayet aştı. Bu zafer, Avrupa genelinde Paris futboluna bakışı kökten değiştirirken, Luis Enrique’nin de yeni bir dönemin mimarı olarak konumunu pekiştirdi. Tüm kulvarlarda çıktığı 143 maçta 98 galibiyet, 26 beraberlik ve yalnızca 19 yenilgi alan Enrique, yüzde 68,53’lük etkileyici bir kazanma oranına ulaştı.
Bu istikrar, kupalarla da taçlandı. Eski Chelsea savunmacısı Filipe Luís’in çalıştırdığı Flamengo’ya karşı kazanılan Kıtalararası Kupa zaferi, neredeyse kusursuz geçen 2025 yılının zirve noktası oldu. Bu dönemdeki tek pürüz ise geçen temmuz ayında, Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea’nin Kulüpler Dünya Kupası’nda PSG’nin tüm kupaları toplamasına engel olmasıydı. Buna rağmen, bu küçük hayal kırıklığı bile takımın gücünün zirvesinde olduğu algısını zedelemedi.
Alışılmışın ötesinde bir sözleşme
Luis Enrique’nin mevcut sözleşmesi 2027’de sona erecek olsa da PSG, şimdiden geleceğini güvence altına almak için harekete geçmiş durumda. Diario AS’in haberine göre kulüp, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde daha önce hiç görülmemiş olan “ömür boyu sözleşme” fikrini ciddi biçimde değerlendiriyor. Kulüp içindeki üst düzey yöneticilerin, Luis Enrique’nin çalışmalarından son derece memnun olduğu ve onu PSG’nin sportif vizyonunun uzun vadeli emanetçisi olarak gördüğü belirtiliyor.
Luis Enrique artık yalnızca bir teknik direktör olarak değil, kulübün gelecekteki kimliğinin temel taşlarından biri olarak değerlendiriliyor; başarıyı geçici çıkışlarla değil, sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebilecek bir figür olarak görülüyor. Bu güven, geçtiğimiz hafta sonu Fransa Kupası’nda bir kez daha pekişti. PSG, beşinci lig ekibi Vendee Fontenay Foot’u 4-0 mağlup ederek rahat bir şekilde üst tura yükseldi. Désiré Doué ve Ousmane Dembélé’nin golleri ile Gonçalo Ramos’un attığı iki gol, sürprize yer bırakmadı.
Maçın ardından Luis Enrique, memnuniyet ile profesyonelliği harmanlayan bir tonla konuştu: “Bu atmosferde, böyle bir statta kupa maçına çıkmak çok güzel. Bu bir kutlamaydı ama biz maçı ciddiyetle oynadık. Seviyeleri çok farklı olan bir takıma karşı oynamak zordur. Arada büyük bir fark vardı ama maça iyi hazırlandığımızı ve oyuncuların da çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum.”
2025 yılındaki başarıyı değerlendiren Enrique sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu, kulüp adına tarihî bir dönem. Normalde değerlendirmeler sezon sonunda yapılır; şu anda 2025-2026 sezonunun içindeyiz. Bu yüzden genel bir bilanço çıkarmak için doğru zaman değil. Ancak yalnızca 2025 takvim yılına bakarsak, bunun kulüp ve Parisliler için tarihî olduğu çok açık. Mutluyuz. Aynı zamanda Noel tatiline gireceğimiz için de mutluyuz. Bu dinlenme süresi bizim için çok önemli. Tatilden sonra ise geri dönüp sezonun geri kalanına odaklanmaktan mutluluk duyacağız.”
PSG’nin başarısının anahtarı: özgürlük, disiplin ve inanç
Luis Enrique, PSG’de futbol felsefesine birebir uyan bir ortam bulmuş durumda. Kulüp yönetiminin tam desteğini arkasına alan İspanyol teknik direktör, yıldızlarla dolu soyunma odalarında her zaman kolay kabul görmeyen sıkı çalışma ve kolektif sorumluluk anlayışını tavizsiz biçimde yerleştirdi. Kylian Mbappé’nin Real Madrid’e transferi ise bir dönüm noktası oldu. Tek bir süper yıldızın yarattığı çekim alanından kurtulan PSG’de Luis Enrique, 2024-25 sezonu boyunca bir türlü yakalanamayan dengeyi sonunda buldu.
O günden bu yana alınan sonuçlar son derece net ve etkileyici. Luis Enrique’nin otoritesi mutlak hâle geldi. İtibarına bakmaksızın her oyuncuyu yedek bırakabileceğini göstererek, hiçbir bireyin takımın üzerinde olmadığı ilkesini pekiştirdi. Bu meydan okumadan güçlenenler oldu. Bir dönem istikrarı sorgulanan Ousmane Dembélé, Luis Enrique yönetiminde öyle bir çıkış yakaladı ki hem Ballon d’Or’u hem de FIFA The Best Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Bazı oyuncular ise bu gerçeği daha zor öğrendi. Bradley Barcola ve Khvicha Kvaratskhelia gibi yetenekler, seçici çabanın sonunun yalnızca kulübeye çıkmak olduğunu artık çok iyi biliyor.
PSG’yi bekleyen zorluklar
Kupalar kazanılmış olsa da PSG’nin önünde iki büyük sınav duruyor. Bunlardan ilki, Luis Enrique’nin uzun vadeli geleceğini güvence altına almak ve kulübün kalıcı hâle getirmek istediği bu ortaklığı resmiyete dökmek. İkincisi ise Vitinha başta olmak üzere kilit oyuncuların, başarıya yönelik bitmek bilmeyen bu arayışa bağlı kalmasını sağlamak. PSG, bu sürecin kolay olmayacağının farkında. Sürekli başarı, doğal olarak ilgiyi de beraberinde getiriyor. Formülü nihayet bulan kulüp, artık bunu korumak için yıldız oyuncularını daha uzun sözleşmelerle bağlayarak, gelecekteki taliplere karşı elini güçlendirmek zorunda.
