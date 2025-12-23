PSG, Luis Enrique'ye eşi benzeri görülmemiş bir teklif yapacak

Luis Enrique’nin mevcut sözleşmesi 2027’de sona erecek olsa da PSG, şimdiden geleceğini güvence altına almak için harekete geçmiş durumda. Diario AS’in haberine göre kulüp, Avrupa futbolunun en üst seviyesinde daha önce hiç görülmemiş olan “ömür boyu sözleşme” fikrini ciddi biçimde değerlendiriyor. Kulüp içindeki üst düzey yöneticilerin, Luis Enrique’nin çalışmalarından son derece memnun olduğu ve onu PSG’nin sportif vizyonunun uzun vadeli emanetçisi olarak gördüğü belirtiliyor.

Luis Enrique artık yalnızca bir teknik direktör olarak değil, kulübün gelecekteki kimliğinin temel taşlarından biri olarak değerlendiriliyor; başarıyı geçici çıkışlarla değil, sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebilecek bir figür olarak görülüyor. Bu güven, geçtiğimiz hafta sonu Fransa Kupası’nda bir kez daha pekişti. PSG, beşinci lig ekibi Vendee Fontenay Foot’u 4-0 mağlup ederek rahat bir şekilde üst tura yükseldi. Désiré Doué ve Ousmane Dembélé’nin golleri ile Gonçalo Ramos’un attığı iki gol, sürprize yer bırakmadı.

Maçın ardından Luis Enrique, memnuniyet ile profesyonelliği harmanlayan bir tonla konuştu: “Bu atmosferde, böyle bir statta kupa maçına çıkmak çok güzel. Bu bir kutlamaydı ama biz maçı ciddiyetle oynadık. Seviyeleri çok farklı olan bir takıma karşı oynamak zordur. Arada büyük bir fark vardı ama maça iyi hazırlandığımızı ve oyuncuların da çok iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum.”

2025 yılındaki başarıyı değerlendiren Enrique sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu, kulüp adına tarihî bir dönem. Normalde değerlendirmeler sezon sonunda yapılır; şu anda 2025-2026 sezonunun içindeyiz. Bu yüzden genel bir bilanço çıkarmak için doğru zaman değil. Ancak yalnızca 2025 takvim yılına bakarsak, bunun kulüp ve Parisliler için tarihî olduğu çok açık. Mutluyuz. Aynı zamanda Noel tatiline gireceğimiz için de mutluyuz. Bu dinlenme süresi bizim için çok önemli. Tatilden sonra ise geri dönüp sezonun geri kalanına odaklanmaktan mutluluk duyacağız.”