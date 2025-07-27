PSG, Galatasaray'ın istediği Donnarumma'nın yerine 40 milyon euro'luk transfer yapıyor

Paris Saint-Germain’de kaleci değişimi kapıda. Gianluigi Donnarumma’nın yaz transfer döneminde takımdan ayrılması beklenirken, Manchester City ve Manchester United gelişmeleri yakından takip ediyor. Avrupa şampiyonu PSG, Donnarumma’nın yerini doldurmak için Lille’den Lucas Chevalier ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Fransız kaleciyi İtalyan yıldızın doğrudan alternatifi olarak gören PSG, Donnarumma'nın sözleşmesinin son 12 ayına girmesiyle birlikte satış planlarını hızlandırdı. İki Manchester kulübü de kaleci rotasyonlarını güçlendirmek isterken, Donnarumma’nın potansiyel ayrılığı transfer piyasasında büyük yankı uyandırmış durumda.

Donnarumma, PSG'den ayrılmaya hazırlanıyor

PSG, Lille'den Chevalier için harekete geçti

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