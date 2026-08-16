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Mika Godts(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti

Çeviri:

PSG durdurulamıyor: Mika Godts da resmen açıklandı

Paris Saint-Germain
Transfers
M. Godts

Avrupa şampiyonu kulüp, kadrosuna bir genç yeteneği daha katıyor

PSG durmuyor. Üstelik art arda iki Şampiyonlar Ligi kazandıktan ve her mevkide yıldızlarla dolu bir kadro kurduktan sonra bile. Paris kulübü geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor ve bir üst düzey hamle daha yapıyor: 2005 doğumlu Belçikalı yetenek Mika Godts’un transferi resmen açıklandı. Godts, yeni neslin en dikkat çekici profilleri arasında gösteriliyor.


Oyuncu, Ajax’tan 55 milyon euro karşılığında transfer edildi. Godts, geride kalan sezonda Ajax formasıyla başrol oyuncularından biriydi. Son sezonda 44 maça çıktı, 17 gol attı ve 15 asist yaptı; toplamda 3.570 dakika süre aldı. Bu rakamlar etkileyici bir istikrarı ortaya koyuyor: Belçikalı oyuncu, gol ve asist toplamında her 111 dakikada bir skor katkısı üretti.


  • Sol ayaklı bir hücum kanat oyuncusu olan Godts, sol kanadı tercih ediyor ve Luis Enrique’nin planında kaçınılmaz olarak Khvicha Kvaratskhelia’nın arkasında başlayacak. Ancak derin ve yıldızlarla dolu bir kadroda süre yönetimi fark yaratabilir. Ve elindeki her kaynağı değerlendirmeye alışkın bir teknik direktör varsa, o da tam olarak İspanyol çalıştırıcıdır.


    Godts’un gelişi ayrıca PSG’nin artık netleşen bir stratejisini de doğruluyor: geleceği gözden kaçırmadan bugüne hükmetmek. Belçikalı oyuncunun resmî açıklaması ise Maghnes Akliouche’dan yalnızca birkaç gün sonra yapıldı; milyonlar harcanarak Monaco’dan alınan bir diğer büyük vaat. Paris, geleceğin takımını kurmayı sürdürüyor ve seçilen isimler şimdiden gelecek on yılın muhtemel başrol oyuncuları arasında gösteriliyor.


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