PSG durdurulamıyor: Mika Godts da resmen açıklandı

PSG durmuyor. Üstelik art arda iki Şampiyonlar Ligi kazandıktan ve her mevkide yıldızlarla dolu bir kadro kurduktan sonra bile. Paris kulübü geleceğe yatırım yapmayı sürdürüyor ve bir üst düzey hamle daha yapıyor: 2005 doğumlu Belçikalı yetenek Mika Godts’un transferi resmen açıklandı. Godts, yeni neslin en dikkat çekici profilleri arasında gösteriliyor.





Oyuncu, Ajax’tan 55 milyon euro karşılığında transfer edildi. Godts, geride kalan sezonda Ajax formasıyla başrol oyuncularından biriydi. Son sezonda 44 maça çıktı, 17 gol attı ve 15 asist yaptı; toplamda 3.570 dakika süre aldı. Bu rakamlar etkileyici bir istikrarı ortaya koyuyor: Belçikalı oyuncu, gol ve asist toplamında her 111 dakikada bir skor katkısı üretti.



