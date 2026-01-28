PSG'den Manchester United'a Luis Enrique darbesi

Manchester United’ın Luis Enrique hamlesi gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Fransa’dan gelen son haberler, Paris Saint-Germain’in İspanyol çalıştırıcının Parc des Princes’teki görev süresini uzatmak için resmen görüşmelere başladığını doğruluyor.

Le Parisien’e göre, mevcut sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar devam etmesine rağmen, kulüp yönetimi ile Enrique’nin temsilcileri arasındaki temaslar şu anda aktif durumda. Bu görüşmelerin zamanlaması dikkat çekici. Sözleşmenin bitimine 18 aydan az bir süre kalmışken PSG, teknik direktörünün geleceğiyle ilgili herhangi bir belirsizliğin oluşmasını istemiyor.

Kulüp, 55 yaşındaki çalıştırıcının sözleşme yenilemesini mutlak bir öncelik olarak görüyor ve onu Premier League ile ilişkilendiren tüm söylentilere set çekmeyi amaçlıyor. Luis Enrique, Old Trafford için güçlü adaylar arasında yer alırken, Mauricio Pochettino gibi isimlerle birlikte United’ın kısa listesinde anılıyordu. Ancak Paris yönetimi, süreci hızlandırarak teknik direktörünü ulaşılamaz kılmak istiyor.

Bu kararlılığın arkasında, Enrique döneminde yakalanan eşi benzeri görülmemiş başarı ve istikrar yatıyor. Kulübü Avrupa zaferine taşıyan Enrique, 2025’te kazanılan altı kupa sonrası “dünyanın en iyi teknik direktörü” olarak taçlandırılmıştı. Paris’te karar vericiler için şu an başka bir vizyon yok; Asturyalı çalıştırıcı olmadan bir gelecek hayal etmiyorlar.