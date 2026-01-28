AFP
PSG'den Manchester United'a Luis Enrique darbesi
Uzun vadeli gelecek için görüşmeler başladı
Manchester United’ın Luis Enrique hamlesi gerçekleşmeyecek gibi görünüyor. Fransa’dan gelen son haberler, Paris Saint-Germain’in İspanyol çalıştırıcının Parc des Princes’teki görev süresini uzatmak için resmen görüşmelere başladığını doğruluyor.
Le Parisien’e göre, mevcut sözleşmesi Haziran 2027’ye kadar devam etmesine rağmen, kulüp yönetimi ile Enrique’nin temsilcileri arasındaki temaslar şu anda aktif durumda. Bu görüşmelerin zamanlaması dikkat çekici. Sözleşmenin bitimine 18 aydan az bir süre kalmışken PSG, teknik direktörünün geleceğiyle ilgili herhangi bir belirsizliğin oluşmasını istemiyor.
Kulüp, 55 yaşındaki çalıştırıcının sözleşme yenilemesini mutlak bir öncelik olarak görüyor ve onu Premier League ile ilişkilendiren tüm söylentilere set çekmeyi amaçlıyor. Luis Enrique, Old Trafford için güçlü adaylar arasında yer alırken, Mauricio Pochettino gibi isimlerle birlikte United’ın kısa listesinde anılıyordu. Ancak Paris yönetimi, süreci hızlandırarak teknik direktörünü ulaşılamaz kılmak istiyor.
Bu kararlılığın arkasında, Enrique döneminde yakalanan eşi benzeri görülmemiş başarı ve istikrar yatıyor. Kulübü Avrupa zaferine taşıyan Enrique, 2025’te kazanılan altı kupa sonrası “dünyanın en iyi teknik direktörü” olarak taçlandırılmıştı. Paris’te karar vericiler için şu an başka bir vizyon yok; Asturyalı çalıştırıcı olmadan bir gelecek hayal etmiyorlar.
“Dünyanın en iyisi” gençlik devriminin başında
Luis Enrique, PSG’nin sportif projesinin tartışmasız temel taşı hâline geldi. Hem bir taktikçi hem de disiplin sağlayıcı olarak, geçmişin “Galactico” anlayışını geride bırakıp kolektif oyuna ve yüksek potansiyele dayalı bir kadro inşa etti. Transfer politikasındaki etkisi de son derece belirleyici oldu.
Genç profillerin takıma kazandırılmasını savunan Enrique’nin bu yaklaşımı, Barcelona’dan transfer edilen 18 yaşındaki Dro Fernandez hamlesiyle somutlaştı. Büyük potansiyel vadeden oyuncu, Haziran 2030’a kadar Paris’e imza attı; bu transfer, Enrique’nin uzun vadeli planlamasının açık bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Enrique’nin sportif danışman Luis Campos ile kurduğu güçlü çalışma ilişkisi de kilit önem taşıyor. İkili sağlam bir ortaklık oluşturmuş durumda. Campos’un Mayıs 2025’te sözleşmesini 2030’a kadar uzatmasıyla birlikte, kulüpte bir “hanedanlık” yapısının temelleri atılmış oldu.
Ayrıca Enrique, kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin tam güvenine sahip. Al-Khelaifi’nin, Christophe Galtier’in ardından eski Barcelona çalıştırıcısını göreve getirmenin başkanlığı dönemindeki en doğru karar olduğunu özel sohbetlerde dile getirdiği belirtiliyor.
İspanyol çalıştırıcı, Premier Lig ilgisini geri çevirmeye “çok mutlu”
Manchester United açısından haberin en moral bozucu yanı, Luis Enrique’nin kişisel tutumunun netleşmiş olması. Teknik direktöre yakın kaynaklar, Le Parisien’e yaptıkları açıklamada Enrique’nin Fransız başkentinde “çok mutlu” olduğunu ve görevinden “tam anlamıyla tatmin” duyduğunu belirtti.
Bu yaklaşım, Enrique’nin bir yıl önce yaptığı ve kulüpte uzun yıllar kalmak istediğini dile getirdiği sözlerle de örtüşüyor.
“10 yıl kalmak mı? Umarım,” demişti Enrique. “Ancak gerçekçi olmak gerekirse, üst düzey bir kulüpte bu kadar uzun süre kalmak çok zor… Ama buradaki proje tamamen farklı. Kendimi çok iyi hissediyorum, çok rahatım. Buradaki maceramın 10 yıl sürmesi gerçekten harika olur.”
Üst düzey teknik direktörlüğün getirdiği yıpranmışlığın farkında olsa da, Enrique’nin çevresi Campus PSG’deki ortamdan büyük bir enerji aldığını vurguluyor.
Deneyimli çalıştırıcının, kısa ya da orta vadede ayrılacağı yönündeki söylentilere son dönemde sert tepki gösterdiği ve bu tür haberleri kritik bir süreçte takımı istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimler olarak gördüğü ifade ediliyor.
“Ömür boyu sözleşme” iddiaları yalanlandı, bağlılık sürüyor
Teknik direktör ile kulüp arasındaki bağ o kadar güçlü ki, Enrique için bir “ömür boyu sözleşme” ihtimalinin dahi konuşulduğu öne sürüldü. Ancak PSG kaynakları bu söylentileri yatıştırarak, kulübün uzun vadeli birliktelik arzusuna rağmen sözleşme uzatmanın klasik bir yapı üzerinden ilerleyeceğini netleştirdi. Buna rağmen mesaj açık: PSG, Luis Enrique’ye uzun yıllar boyunca projenin tüm kontrolünü vermek istiyor.
55 yaşındaki çalıştırıcı, başarıyı sürdürebilmek için gerekli hassas dengenin farkında olsa da, hem ekibine hem de oyuncularına yüksek bir motivasyon ve enerji yansıtmaya devam ediyor. Görüşmelerin resmen başlaması ve Enrique’nin Avrupa şampiyonu unvanıyla yoluna devam etmesi, Manchester United için kapının neredeyse tamamen kapandığını gösteriyor.
Premier Lig devi, saygı gördüğü, güçlü hissettiği ve en önemlisi mutlu olduğu bir projeye bağlanmaya hazırlanan Enrique’nin ardından başka seçeneklere yönelmek zorunda kalacak gibi görünüyor.
