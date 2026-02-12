PSG 1996 vs 2026! David Ginola, Luis Enrique'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonları ile Canal Plus öncüleri arasındaki tek benzerliği ortaya koyuyor.

GOAL'e özel olarak konuşan Ginola, PSG'nin bugünkü haliyle kendi dönemindeki PSG arasında tek benzerliğin, her iki dönemde de hırslı yeni sahiplerin gelmesi olduğunu vurguladı.

Ginola şöyle konuştu: "Sorunuzu anlıyorum ve bu soru birçok kez soruldu, ancak bunu yapmaktan nefret ediyorum çünkü 1990'ları 2020'ler ve 2010'larla karşılaştıramazsınız. O zamanlar cep telefonu, internet, sosyal ağ, hiçbir şey yoktu. Antrenman sahaları, şimdi etrafınıza bakarsanız veya PSG antrenman sahasına giderseniz, her şey [farklı]. Aşağıda bir kadınla karşılaştım, bana psikolojik olarak nasıl iyileşebileceğimi anlatıyordu, ama bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu, kendimiz düşünmemiz gerekiyordu.

"Bu yüzden karşılaştırmak çok zor, ama karşılaştırabileceğim kadarıyla Canal Plus dönemi iyi bir dönemdi, çünkü 1996'da Kupa Galipleri Kupası'nı kazandık. Ama QSI 2011'de PSG'yi devraldığından beri... Yani, şimdiye kadar her şey gerçekten harika gitti. 14 yılı bitiriyorsunuz ve 2025'te [bir yılda] altı kupa kazanıyorsunuz, bir kulübün başarısı hakkında daha ne söylenebilir ki?

"Kulüp çok tanınır. Geçen hafta Tayland'ın Bangkok kentindeydim ve PSG forması, Tayland'da en sevilen iki kulüp olan Liverpool ve Manchester United formaları arasında yer alıyordu. Ve şimdi Paris'in Asya'ya tanıtıldığını görüyorsunuz. Bence bu bir iz bırakmanın göstergesidir. İlerleme, saygı ve en önemlisi başarı göstergesidir."