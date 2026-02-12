Getty Images Sport
PSG 1996 vs 2026! David Ginola, Luis Enrique'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonları ile Canal Plus öncüleri arasındaki tek benzerliği ortaya koyuyor.
Ginola hala PSG tarafından seviliyor
Ginola, 1992 yılında PSG'ye katıldıktan sonra 158 maçta forma giydi ve dört kupa kazandı. O dönemde kulüp, Canal Plus adlı yayıncı kuruluşun önemli yatırımlarını alıyordu ve bu yatırımlar kulübü daha çok bir marka haline getirmeyi amaçlıyordu. 2011 yılında PSG, Qatar Sports Investments tarafından satın alındığında, kulüp küresel itibarını artırmak için daha fazla değişiklik geçirdi.
Ginola, farklı dönemlerin karşılaştırılamayacağını iddia ediyor.
GOAL'e özel olarak konuşan Ginola, PSG'nin bugünkü haliyle kendi dönemindeki PSG arasında tek benzerliğin, her iki dönemde de hırslı yeni sahiplerin gelmesi olduğunu vurguladı.
Ginola şöyle konuştu: "Sorunuzu anlıyorum ve bu soru birçok kez soruldu, ancak bunu yapmaktan nefret ediyorum çünkü 1990'ları 2020'ler ve 2010'larla karşılaştıramazsınız. O zamanlar cep telefonu, internet, sosyal ağ, hiçbir şey yoktu. Antrenman sahaları, şimdi etrafınıza bakarsanız veya PSG antrenman sahasına giderseniz, her şey [farklı]. Aşağıda bir kadınla karşılaştım, bana psikolojik olarak nasıl iyileşebileceğimi anlatıyordu, ama bizim zamanımızda böyle bir şey yoktu, kendimiz düşünmemiz gerekiyordu.
"Bu yüzden karşılaştırmak çok zor, ama karşılaştırabileceğim kadarıyla Canal Plus dönemi iyi bir dönemdi, çünkü 1996'da Kupa Galipleri Kupası'nı kazandık. Ama QSI 2011'de PSG'yi devraldığından beri... Yani, şimdiye kadar her şey gerçekten harika gitti. 14 yılı bitiriyorsunuz ve 2025'te [bir yılda] altı kupa kazanıyorsunuz, bir kulübün başarısı hakkında daha ne söylenebilir ki?
"Kulüp çok tanınır. Geçen hafta Tayland'ın Bangkok kentindeydim ve PSG forması, Tayland'da en sevilen iki kulüp olan Liverpool ve Manchester United formaları arasında yer alıyordu. Ve şimdi Paris'in Asya'ya tanıtıldığını görüyorsunuz. Bence bu bir iz bırakmanın göstergesidir. İlerleme, saygı ve en önemlisi başarı göstergesidir."
Eski Spurs ve Newcastle kanat oyuncusu PSG günlerini anıyor
Ginola, PSG'ye hala kalbinde bir yer ayırıyor. GOAL tarafından bunca yıl sonra kulüp hakkında ne hissettiği sorulduğunda, "Şey, bu harika. Paris'ten önce daha küçük bir kulüpte [Brest] oynuyordum. Fransız milli takımında ilk kez forma giydim. Sonra kulüp iflas etti ve ben serbest oyuncu oldum. O zamanlar Marsilya, Bordeaux, Monaco ve Paris'e katılmak için birçok farklı seçeneğim vardı ve Paris o zamanlar ülkenin en iyi kulübüydü. Paris'e katılmaya karar verdim, bu 1992'deydi ve A'dan Z'ye harika bir yolculuktu.
Paris'te karşılaştığım her şey harikaydı. Oraya vardığınızda, gelecek vaat eden genç bir oyuncusunuz, ama bunu kanıtlamanız gerekiyor. Her gün antrenmanda, genel olarak insanlara, taraftarlara, oyuncular tarafından, herkes tarafından kabul edilmek için kanıtlamanız gerekiyor. Dört yıl boyunca, her maçta, her kupada, oynadığımız her Avrupa maçında tam olarak bunu yaptım.
"Genç bir takımdık. Paris o dönemde Canal Plus ile yeni bir aşamaya giriyordu, Avrupa'da pek tanınmıyorduk. Avrupa'nın en iyileriyle rekabet edebileceğimizi kanıtlamamız gerekiyordu. İlk Avrupa kampanyamıza başladığımızda, sanırım Napoli'deydik. Onları yendik, yarı finale çıktık ve bu üç yıl üst üste böyle oldu. Dört yıl içinde bir lig şampiyonluğu, iki Fransa Kupası ve bir Lig Kupası kazandık. İyiydi. 1993-94 sezonunda Oyuncuların Seçtiği Yılın Oyuncusu oldum. Evet, Paris Saint-Germain ile tam bir yolculuktu, bu yüzden kalbimde çok özel bir yeri olan bir kulüp. Benim için çok önemli bir şey ifade ediyor."
PSG, Londra'da La Maison'u tanıttı
Ginola, PSG'nin Londra'daki bir konakta düzenlediği yeni "La Maison" etkinliğinde GOAL'a konuştu. Umut edilen, yeni bir kitlenin spor, kültür ve Paris yaşam tarzı etrafında inşa edilmiş kulübün "yaratıcı evrenini" keşfedebilmesi.
Ginola, "Ev tek kelimeyle muhteşem, Londra'nın merkezinde mükemmel bir konumda" dedi. "Her katta, wellness'tan alışverişe, yemeğe ve içkiye, farklı ortaklara kadar keşfedilecek farklı şeyler olması hoşuma gidiyor. Bence burası harika bir yer. Yani, birkaç gün kalabileceğim türden bir yer. Paris açısından çok abartılı olmadığı için iyi korunmuş olduğunu düşünüyorum, anlarsınız ya? Her yerde kırmızı ve mavi renkler varsa, bu biraz fazla olur. Bunun gibi (bir izleme ışığı) her köşede parıldıyor ve bunu seviyorum. Çok gösterişli değil. Bu duvarda sadece bir Eyfel Kulesi var, bir şeyler var ve her şey Paris ile ilgili, ama iyi yapılmış."
