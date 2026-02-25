Preston patronu, Snoop Dogg'un ziyaretinin Swansea tünelinde esrar kokusu bıraktığını söyledi

"Gin and Juice" yıldızını çevreleyen heyecana rağmen, Heckingbottom, dikkat dağıtıcı unsurlardan büyük ölçüde etkilenmedi, ancak bir koku detayı hariç. Preston menajeri, rapçinin maç öncesi gezintisinin takımının performansına etkisini önemsiz göstererek, gürültü ve gösterinin oyuncularının sezonun başlarında diğer kalabalık deplasman sahalarında karşılaşmadıkları bir şey olmadığını ima etti. Ancak, her iki takım da sahada mücadeleye hazırlanırken onu karşılayan eşsiz koku hakkında yorum yapmaktan kendini alamadı.

1-1 berabere biten maçın ardından basına konuşan Heckingbottom, "Fark ettiğim tek şey, maç öncesi tüneldeki esrar kokusuydu. Bu, her hafta buraya gelenler için farklı bir durum, değil mi? Biz her hafta Swansea'da oynamıyoruz, bu yüzden bizim için bir fark yok. Geçen hafta Ipswich'e gittik, onlar da oradaydı, taraftarları da oradaydı ve maç boyunca gürültü vardı. Burada herkesin sonuna kadar sessiz kaldığını hissettim."