Preston patronu, Snoop Dogg'un ziyaretinin Swansea tünelinde esrar kokusu bıraktığını söyledi
Havada bir değişiklik: Heckingbottom'un küstah Snoop değerlendirmesi
Salı günü Championship'te Swansea ile Preston arasında 1-1 berabere biten maçın bitiş düdüğü çaldıktan sonra, deplasman takımının teknik direktörü Paul Heckingbottom, dünya çapındaki süperstarın alışılmadık varlığını hemen alay konusu yaptı. Bazı yasadışı maddelere olan ilgisiyle tanınan Snoop'un gelişi, soyunma odalarının yakınındaki hava kalitesinde bir değişikliği beraberinde getirdi. Maç öncesi tören ve stadyumdaki genel atmosfer değişikliği ile ilgili olarak, Preston teknik direktörü, rapçinin kişisel markasını tanıyanların hayal gücüne pek yer bırakmayan, çevreye dair küstahça bir değerlendirme yaptı.
Heckingbottom'un keskin tünel açıklaması
"Gin and Juice" yıldızını çevreleyen heyecana rağmen, Heckingbottom, dikkat dağıtıcı unsurlardan büyük ölçüde etkilenmedi, ancak bir koku detayı hariç. Preston menajeri, rapçinin maç öncesi gezintisinin takımının performansına etkisini önemsiz göstererek, gürültü ve gösterinin oyuncularının sezonun başlarında diğer kalabalık deplasman sahalarında karşılaşmadıkları bir şey olmadığını ima etti. Ancak, her iki takım da sahada mücadeleye hazırlanırken onu karşılayan eşsiz koku hakkında yorum yapmaktan kendini alamadı.
1-1 berabere biten maçın ardından basına konuşan Heckingbottom, "Fark ettiğim tek şey, maç öncesi tüneldeki esrar kokusuydu. Bu, her hafta buraya gelenler için farklı bir durum, değil mi? Biz her hafta Swansea'da oynamıyoruz, bu yüzden bizim için bir fark yok. Geçen hafta Ipswich'e gittik, onlar da oradaydı, taraftarları da oradaydı ve maç boyunca gürültü vardı. Burada herkesin sonuna kadar sessiz kaldığını hissettim."
Snoop Dogg kraliyet muamelesi görüyor
Snoop Dogg'un Swansea.com Stadyumu'na yaptığı ziyaret, Kış Olimpiyatları'ndaki yüksek profilli görevinin ardından gerçekleşti ve kulüp, onun ilk ziyaretinin unutulmaz olmasını sağladı. Maçın başlamasından yaklaşık üç saat önce stadyuma gelen Amerikalı sanatçı, taraftarlardan havlularını sallayarak koordineli bir gösteri yapmak için erken gelmelerini istedi. 2026 Sokak Çocukları Dünya Kupası'nda Galler'i temsil edecek 20 gençten oluşan bir şeref kıtasının arasından sahaya yürüyen Snoop, Galler kulübünün hiyerarşisindeki rolünü tam anlamıyla benimsedi.
Kulübün geleneksel beyaz renklerini giyen ve ceketinde Swansea arması bulunan Snoop, gürültülü rock müziği eşliğinde bir şeref turu attı. Rapçi, kulübün maskotu Cyril the Swan'ı kucaklarken ve 20.233 taraftar ile etkileşime girerken görüldü. Onun varlığı, Liam Cullen'ın beraberlik golü sayesinde maçın son dakikalarında dramatik bir şekilde bir puan almayı başaran ev sahibi takıma ilham kaynağı oldu.
Matos, sahibinin olumlu etkisini övüyor
Swansea'nın teknik direktörü Vítor Matos, ünlü ziyaretçinin etkisinden çok memnun kaldı ve rapçinin maçın bitiminden sonra kulübün iç mekanlarına girdiğini açıkladı. Matos, Snoop'un pasif bir yatırımcı olmaktan uzak olduğunu vurgulayarak, onun spora olan gerçek tutkusunu ve takımın onun gözetiminde başarılı olmasını istediğini belirtti. Maçın son dakikalarında yaşanan heyecan, evinde dokuz maçlık yenilmezlik serisini kutlayan kulüp sahiplerinin moralini daha da yükseltti.
Soyunma odasındaki buluşmayı değerlendiren Matos, "Maçtan sonra soyunma odasına gelip oyuncularla konuştu. O, sadece bizimle değil, (Amerika Birleşik Devletleri) Olimpiyat takımıyla da ilgilenmeyi seven biri. Sporu ve sporcuları seviyor. Kulübü ve şehri seviyor ve burada olmak istiyor. Bence bu çok olumlu bir şey ve takımın doğru zihniyete sahip olduğunu hissettiği için gerçekten mutluydu. Takımın daha da ileri gidebileceğini hissetti."
