Messi ve Neymar, Barcelona'da oynadıkları dönemde ilk kez iyi arkadaş oldular. İkili, Katalan deviyle birlikte sekiz kupa kazandı. Bunlar arasında, tarihi 2014-15 sezonunda Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Copa del Rey üçlüsü de vardı. Luis Suarez ile birlikte elektrikli "MSN" forvet hattını oluşturdular. İkili arasındaki ortaklık, 2017'de Neymar'ın PSG'ye dünya rekoru bir transferle gitmesiyle geçici olarak sona erdi, ancak Messi 2021'de Barcelona'dan serbest oyuncu olarak ayrıldıktan sonra eski takım arkadaşının Paris'teki takımına katıldı.

İkisi de 2023'te Fransa'dan ayrıldı. Messi, Major League Soccer takımlarından Inter Miami'ye transfer olurken, Neymar ise Al-Hilal'e katıldı, ancak bu iki yıllık dönem sakatlıklarla dolu geçti. 34 yaşındaki oyuncu, daha sonra memleketi Brezilya'daki Santos'a geri döndü ve çocukluk kulübünün 2025 Campeonato Brasileiro Serie A sezonunda küme düşmesini önlemesine yardımcı oldu.