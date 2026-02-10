@SantosFC - X
"Prens'ten dahilere!" - Lionel Messi ve oğulları, eski Barcelona takım arkadaşı Neymar'dan özel bir hediye aldı.
Messi ve Neymar, 2010'larda Barcelona'da birlikte oynadılar.
Messi ve Neymar, Barcelona'da oynadıkları dönemde ilk kez iyi arkadaş oldular. İkili, Katalan deviyle birlikte sekiz kupa kazandı. Bunlar arasında, tarihi 2014-15 sezonunda Şampiyonlar Ligi, La Liga ve Copa del Rey üçlüsü de vardı. Luis Suarez ile birlikte elektrikli "MSN" forvet hattını oluşturdular. İkili arasındaki ortaklık, 2017'de Neymar'ın PSG'ye dünya rekoru bir transferle gitmesiyle geçici olarak sona erdi, ancak Messi 2021'de Barcelona'dan serbest oyuncu olarak ayrıldıktan sonra eski takım arkadaşının Paris'teki takımına katıldı.
İkisi de 2023'te Fransa'dan ayrıldı. Messi, Major League Soccer takımlarından Inter Miami'ye transfer olurken, Neymar ise Al-Hilal'e katıldı, ancak bu iki yıllık dönem sakatlıklarla dolu geçti. 34 yaşındaki oyuncu, daha sonra memleketi Brezilya'daki Santos'a geri döndü ve çocukluk kulübünün 2025 Campeonato Brasileiro Serie A sezonunda küme düşmesini önlemesine yardımcı oldu.
Santos ve Neymar, Messi'ye özel bir hediye gönderdi
Onların güçlü dostluğunun en son örneği, Neymar'ın Messi ve üç oğlu Thiago, Mateo ve Ciro'ya üç adet Santos forması gönderdiğinde ortaya çıktı ve sosyal medyada paylaşılan bu gönderi hızla viral oldu.
Santos'un paylaşımı şöyle: "Neymar Jr.'dan Lionel Messi'ye. Prens'ten Dahi'ye.
"Kral tarafından ölümsüzleştirilen sayı ile ölçülemez değeri olan Kutsal Mantolama. Neymar için 10. Messi için 10. Pelé için 10. Futbol tarihine sonsuz bir miras.
Vila Belmiro'dan selamlar, Lionel Messi!"
Messi, Inter Miami'de başarılı bir performans sergilerken Neymar Santos'a geri döndü.
İkili artık birlikte oynamıyor ancak her ikisi de kulüp düzeyinde aktif olmaya devam ediyor. Messi, Inter Miami'ye transfer olduktan sonra MLS'ye yeni bir ilgi getirdi ve Herons'un 2025 MLS Kupası, 2024 Supporters' Shield ve 2023 Leagues Cup'ı kazanmasına yardımcı oldu. Neymar ise Brezilya Serie A'nın zirvesinde mücadele etmiyor, çünkü geri döndüğünde takımı küme düşme mücadelesinin içindeydi.
Santos sonunda kümede kalmayı başardı ve 2026 liginde benzer bir kampanya yaşamamayı umuyor, ancak açılış maçlarında galibiyet elde edemedi. Neymar şu ana kadar forma giyemedi, ancak Perşembe akşamı Athletico Paranaense ile oynanacak bir sonraki maçta forma giyebilir.
Neymar, Messi ile birlikte MLS'ye katılabilir mi?
Neymar kısa süre önce Santos ile sözleşme uzatımı imzalasa da, Kuzey Amerika'ya transfer olacağına dair spekülasyonlar vardı.
Potansiyel transfer hakkında konuşan eski Premier League kalecisi Brad Friedel, GOAL'a şunları söyledi: "Neymar formda olursa, bence bu transfer başarılı olur, çünkü o hala ABD'nin bazı bölgelerinde çok ünlü bir isim. Sorun, formda değilse ve sık sık sakatlanıyorsa, medyanın olumsuz haberleri ile gerçeklik haline gelmesi. Her iki tarafın da argümanlarını kesinlikle anlayabiliyorum.
"Bunlar akıllı adamlar, performans ve form durumuna göre kademeli bir sözleşme yaparlar diye düşünüyorum. Miami'de biraz zaman geçirdikten sonra, Messi gelmeden önce Miami'de bir takım olduğunu gerçekten bilemezdiniz. O geldiğinden beri, her yerde pembe ve siyah formaları var. Neymar gelirse, buna bir katkı daha olur.
"Ne yapmaya çalıştıklarını anlayabiliyorum. Yaralanma geçmişi nedeniyle bu zor bir karar, bu yüzden dikkatli bir şekilde ele almak gerekiyor. Ancak o, bazı Amerikan taraftarları gerçekten heyecanlandırabilecek özel bir yeteneğe sahip. Özel şeyler yapabilir. Ben muhtemelen %55 lehte, %45 aleyhte olurum."
Messi ise bu ayın sonunda Inter Miami'nin yeni MLS sezonunun ilk maçında Los Angeles FC'ye karşı forma giymesi bekleniyor.
