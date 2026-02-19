Premier Lig tarihinin en dramatik şampiyonluk yarışı çöküşleri: Steven Gerrard'ın kaymasından Sir Alex Ferguson'un zihin oyunlarına ve Arsenal'in şampiyonluğu elinden kaçırmasına kadar

Liverpool kaptanı Steven Gerrard takım arkadaşlarını etrafında topladı ve onlara "Bu fırsatı kaçırmayacağız!" dedi. Kırmızılar, şampiyonluk yarışındaki rakibi Manchester City'yi 3-2 yenerek Premier Lig'in zirvesinde Chelsea'nin iki puan önüne geçmişti. Üçüncü sırada yer alan City'nin hala iki maçı vardı, ancak Anfield'daki yenilgiyle liderin yedi puan gerisine düşmüştü.
1990'dan bu yana ilk kez şampiyonluk için yarışan Brendan Rodgers'ın yeniden canlanan Reds, 10 maçlık galibiyet serisiyle şaşırtıcı bir şekilde şampiyonluk yarışına girmişti. Ertesi hafta sonu Norwich'i yenerek bu olağanüstü seriyi 11 maça çıkardılar. Ancak sonra Liverpool teslim oldu.
27 Nisan'da evinde zor günler geçiren Chelsea'yi yenmesi halinde şampiyonluğu garantilemiş olacaktı ve Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi yarı finali düşünerek kadrosunda rotasyon yapmıştı.
Ancak, maçı domine etmelerine rağmen, hata yaptılar. Kelimenin tam anlamıyla. Golsüz geçen ilk yarının uzatma dakikalarında, Gerrard, kendi yarı sahasında dengesini ve topu kaybetti ve Demba Ba'nın kaçıp gol atmasına izin verdi.
Liverpool, özellikle de Gerrard, ikinci yarıda Chelsea kalesini kuşattı, ancak Rodgers'ın maç sonrası söylediği gibi, Mourinho Kop kalesinin önüne "iki otobüs park etmişti". Giderek çaresizleşen ev sahibi takım bir çözüm bulamadı ve Willian'ın son saniyelerde ikinci golü atmasıyla kaderleri belli oldu.
Merseysiders hala şampiyonluk mücadelesindeydi, ancak sonra "Crystanbul" geldi (Liverpool'un 2005'te AC Milan'a karşı Şampiyonlar Ligi finalinde gösterdiği olağanüstü geri dönüşe acımasız bir gönderme).
Sezonun sondan bir önceki maçında Liverpool, Crystal Palace karşısında 3-0'lık üstünlüğünü affedilemez bir şekilde kaybetti. City'nin üstün gol farkını kapatmak için çaresizce ileriye doğru hücum ederken, Selhurst Park'taki maçın son dakikalarında savunmalarını açık bıraktılar ve şampiyonluk yarışını fiilen sona erdiren bir beraberlikle yetinmek zorunda kaldılar.
Onlar da bunun farkındaydı. Maçın bitiş düdüğü çaldığında, Gerrard, kaptanın kendisinin de desteğe ihtiyacı varmış gibi görünürken, perişan haldeki Luis Suarez'i teselli etmeye çalışıyordu.
Gerrard'ın hayatının "en kötü üç ayı" böyle başladı ve daha sonra, zihninden asla silemeyeceği acı hatıralar kaldığını itiraf etti.
2020 yılında The High Performance Podcast'e verdiği rö portaj da, "Halıyı kaldırıp onları altına itersen ve bir daha asla düşünmezsen kolay olurdu" dedi. "Ama bunun asla mümkün olacağını sanmıyorum..."