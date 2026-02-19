Goal.com
Mark Doyle

Çeviri:

Premier Lig tarihinin en dramatik şampiyonluk yarışı çöküşleri: Steven Gerrard'ın kaymasından Sir Alex Ferguson'un zihin oyunlarına ve Arsenal'in şampiyonluğu elinden kaçırmasına kadar

Çarşamba günü Premier Lig lideri Arsenal'in ligin son sırasındaki Wolves ile 2-2 berabere kaldığını izleyen eski Arsenal oyuncusu Alan Smith, "Önümüzdeki birkaç gün içinde 'bottle' kelimesi oldukça sık kullanılacak" dedi. Ve bunun iyi bir nedeni var. İngiltere'nin en üst liginde bugüne kadar görülen en zayıf takımlardan biri olan Wolves'a karşı Molineux'da iki gol üstünlüğünü kaybeden Mikel Arteta'nın oyuncularının şampiyonluğu da kaçıracakları sorusu akıllara geliyor.

İspanyol teknik adamın takımı, 3 Ocak'ta Bournemouth'u yenerek Aston Villa'nın 6 puan önüne geçti. Ancak o günden bu yana oynadıkları 7 lig maçından sadece 2'sini kazanabildiler ve sadece geçen hafta 4 puan kaybettiler.

Arteta, Wolves'a karşı alınan son mağlubiyetin ardından Sky Sports'a "Bunu hak ettiğimiz için kabullenmek zorundayız" dedi. "Kendimize karşı eleştirel olmalıyız çünkü yeterince iyi değiliz. Ligde, son birkaç aydır tutarlı olamadığımız bir gerçek."

Tabii ki, Arsenal kalan tüm maçlarını kazanırsa, yine de şampiyon olacak. Ancak, aynı durum Manchester City için de geçerli. Manchester City, Cumartesi günü Etihad'da Newcastle'ı yenerse, zirveye iki puan yaklaşacak ve Pep Guardiola'nın adamları, sezonun sonlarında Arsenal'i geçme konusunda pek çok örneği var.

Nitekim, Arteta'nın Arsenal'i şimdiden Premier Lig tarihinin en dramatik şampiyonluk kayıpları listemizde yer alıyor...

  • Newcastle 1995-96: 'SEVİYORUM!'

    Kevin Keegan'ın Alex Ferguson'a karşı maç sonrası yaptığı meşhur tiradını izlemek bugün bile biraz zor. Bu tiradda büyük bir tutku var, ama aynı zamanda büyük bir acı da var. Bu, içgüdüsel bir meydan okuma gösterisi, ama aynı zamanda kaybettiği bir savaşta mücadele ettiğini fark etmeye başlayan bir adamın gösterisi.

    1995-96 sezonunun büyük bir bölümünde, Keegan'ın Newcastle'ı 1927'den beri ilk lig şampiyonluğunu kazanmaya aday görünüyordu. "The Entertainers" (Eğlenceliler) olarak bilinen takım, heyecan verici futboluyla rakiplerini ezip geçiyordu. Bir noktada, 12 puan farkla liderdi.

    Ancak United yavaş yavaş farkı kapatmaya başladı ve Newcastle, Premier League tarihinin en büyük maçında Liverpool'a 4-3 yenildiğinde Keegan yıkılmıştı. Anfield'daki reklam panolarına yaslanmış hali, sezonun en unutulmaz görüntülerinden biri oldu.

    Ancak, sadece birkaç hafta sonra, daha da unutulmaz bir an yaşattı. Leeds'te 1-0 galip geldikten sonra Keegan, rakiplerin Newcastle'a karşı United takımına karşı olduğu kadar sert mücadele edip etmeyeceğini kamuoyuna soran Ferguson'a sert çıktı.

    "Gerçekten sessiz kaldım, ama size bir şey söyleyeceğim, o sözleri söylediğinde benim gözümde değerini yitirdi," diye Sky Sports'ta öfkeyle konuştu Keegan. "Biz buna başvurmadık, ama sana şunu söyleyeyim, eğer izliyorsa ona şunu söyle, biz hala bu şampiyonluk için mücadele ediyoruz ve o Middlesbrough'a gidip bir şeyler almalı ve... ve... Sana şunu söyleyeyim, dürüstçe, onları yenersek çok sevinirim, ÇOK SEVİNİRİM!"

    Keegan için ne yazık ki, United Middlesbrough'a gitti ve bir şeyler elde etti; aslında üç puan. Ve Newcastle son iki maçında berabere kalınca, sonunda şampiyonluğu oldukça rahat bir şekilde kazandılar.

    Keegan ve takımı, Ferguson'un zihin oyunları sanatındaki ustalıkla yıkılmıştı.

  • Manchester United 1997-98: Fergie'nin öfkesi

    İnsanlar ismini hatırlamayabilir ama herkes yüzünü hatırlar. 14 Mart 1998'de Arsenal, Old Trafford'da Premier Lig lideri Manchester United'ı yendiğinde, kamera sahadan tribünlere çevrildi ve kıvırcık saçlı Gooner taraftarı Barry Ferst, sevinçten patlamak üzereymiş gibi görünüyordu.

    Onun heyecanı anlaşılabilir bir durumdu. Marc Overmars'ın son dakikada attığı gol sayesinde Arsenal, United'ın sadece altı puan gerisindeydi ve üç maç eksiği vardı.

    Açıkça sarsılmış olan Alex Ferguson, Arsenal'in kalitesini ve soğukkanlılığını sorgulayarak takımının yenilgisinin önemini küçümsemeye çalıştı.

    "Ertelenen maçlarını kazanırlarsa bizim önümüze geçerler, ama sezonun sonuna doğru puan kaybetmeye başlayacaklarını görecekler, buna şüphe yok," dedi İskoç teknik adam.

    "Bugün iyi oynadılar ama bizim kadar iyi bir futbol takımı olduklarını düşünmüyorum."

    Ancak Ferguson yanılıyordu. Takımı son düzlükte iyi koştu ama şampiyonluk rakipleri yarışı kazanana kadar hızlarını hiç kesmediler.

    Nitekim, Old Trafford'daki bu galibiyet, Arsenal'in iki maç kala şampiyonluğu garantilediği 10 maçlık galibiyet serisinin ikincisi oldu.

    Arsene Wenger, FA Cup finalinde Newcastle'ı 2-0 yenerek takımını ilk sezonunda olağanüstü bir başarıya ulaştırdı ve kulüp tarihindeki ikinci iç saha dublesini tamamladı.

    Ferguson ise öfkeliydi. United, Şubat ayında Chelsea'yi yenerek 11 puan farkla liderdi - bir Manchester bahisçisi, bu galibiyetin ardından şampiyonluğu kazanacaklarına dair bahis bile kabul etmişti - ancak Sheffield Wednesday'e şok bir mağlubiyet yaşadıktan sonra 14 puan farkla liderliği ele geçirme şansını kaçırdı ve ardından West Ham ile 1-1 berabere kaldı.

    İngiltere şampiyonu, Arsenal yenilgisinden önce düşünülemez olan büyük bir başarısızlıkla sezonu tamamladı, ancak Overmars'ın golü her şeyi değiştirdi. Ferst ve diğer taraftarlar da bunun farkındaydı.

  • Arsenal 2002-03: 'Kabullenmesi zor'

    Arsene Wenger, Arsenal'in 2002-03 Premier Lig sezonunun "başarısızlık" olarak nitelendirilmesinden öfkelendi.

    "Elbette şampiyonluğu kazanmak istiyoruz ama bence kulüp için en zor olan şey tutarlı olmaktır ve biz oldukça tutarlıydık" diye savundu.

    "Ligi, her yıl %50 daha fazla para harcayan bir takıma kaptırdık. Geçen yıl şampiyonluğu kaybettiklerinde 30 milyon sterlinlik bir oyuncu satın aldılar.

    "Gelecek yıl da aynısını yapacaklar ve biz onlarla mücadele etmek için mucizeler yarattık."

    Manchester United'ın finansal gücü açısından, Wenger iki takım arasındaki eşitsizlik konusunda haklıydı. Ancak, yıldızlarla dolu Arsenal takımının şampiyonluk yarışında çöktüğü inkar edilemez bir gerçektir.

    2 Mart 2003'te Charlton'u yendikten sonra, United'dan bir maç fazla oynamış olsalar da sekiz puan farkla liderdi.

    Ancak, ardından gelen felaket sonuçlarla Arsenal sonraki yedi maçından sadece ikisini kazanabildi ve 4 Mayıs'ta Leeds'e evinde 3-2 yenilerek şampiyonluğu koruma umutları sona erdi.

    Bu pahalı dönemin sırasında, Gunners Highbury'de United ile berabere kalmış ve Ryan Giggs konuk takıma 2-2'lik bir beraberlik kazandırmıştı.

    Ancak Arsenal'in kalan özgüvenini gerçekten yok eden bir başka 2-2 beraberlik oldu. Wenger'in takımı, Reebok Stadyumu'nda Bolton ile oynadığı maçın son 15 dakikasında iki gol yedi.

    Fransız teknik adamın o gün kendisi de itiraf ettiği gibi, "İlk kez, durum bizim elimizde değil ve bu kabul etmesi zor bir durum."

    Arsenal için ne yazık ki, bu darbeyi asla atlatamadılar ve sadece sekiz gün sonra Leeds'e karşı ölümcül bir mağlubiyet aldılar.

  • Arsenal 2007-08: Gallas, Birmingham'da çöküyor

    2008 yılının Şubat ayında St Andrew's'ta yaşanan o kötü şöhretli öğleden sonra Arsenal'in toplu olarak konsantrasyonunu kaybetmesi anlaşılabilir bir durumdu. Birmingham ile oynadıkları maçın henüz üçüncü dakikasında, takım arkadaşları Eduardo'nun Martin Taylor'ın korkunç bir faulü sonucu bacağını kırdığını görmüşlerdi.

    Ancak William Gallas'ın maçın sonlarında gösterdiği çöküşü tamamen açıklanamaz ve affedilemezdi.

    Elbette, Arsenal kaptanı, takımının 10 kişiye karşı 2-1'lik üstünlüğünü kaybettiğini ve Birmingham'ın uzatma dakikalarının beşinci dakikasında penaltıdan eşitliği sağladığını görmüştü.

    Ve belki de neden hayal kırıklığını reklam panolarına yönelttiğini anlayabilirdik.

    Ancak, maçın bitiminde olanlar için hiçbir mazeret olamaz.

    Arsenal kaptanının hayal kırıklığına uğramış takım arkadaşlarını motive etmeye çalışması gereken bir anda, o bunun yerine sahada oturmuş, öfkesini dışa vuruyordu.

    Arsene Wenger ortaya çıkana kadar Gallas geç de olsa sahayı terk etmeye karar verdi.

    Böyle bir liderle Arsenal'in daha sonra çökmesi hiç de şaşırtıcı değildi.

    Arsenal, sekiz galibiyet ve iki beraberlikle 10 maçlık yenilmezlik serisi sayesinde Birmingham'a beş puan farkla lider olarak gelmişti.

    Ancak, sonraki yedi maçta sadece bir galibiyet alabildiler ve sonunda şampiyon Manchester United'ın dört puan gerisinde üçüncü oldular.

    Eduardo'nun korkunç sakatlığı elbette takımın durumuna yardımcı olmamıştı, ancak Gallas'ın acınası öfke gösterisi muhtemelen daha da zarar verici oldu.

  • Manchester United 2011-12: Fergie gürültücü komşularından rahatsız

    Alex Ferguson, futbol menajerliğinde geçirdiği otuz yılı aşkın sürede her şeyi gördüğünü düşünürdü, ancak 2011-12 sezonunda şampiyonluk yarışının kritik bir noktasında Manchester United'ın Everton ile oynadığı efsanevi maçta 4-2'lik üstünlüğünü kaybetmesi onu bile hayrete düşürdü.

    "Bu bir israf, tam bir hediyeydi," diye öfkelendi Ferguson. "Sadece maçı bitirmemiz gerekiyordu ve bu bir trajedi çünkü futbolumuzun bir kısmı harikaydı. Attığımız goller muhteşemdi.

    Old Trafford'da, bu kadar önemli bir iç saha maçında dört gol vermek... Buna inanamıyorum."

    Ferguson için ne yazık ki, işler daha da inanılmaz ve United için daha da yıkıcı hale gelmek üzereydi.

    İlk olarak, şampiyonluk rakibi Manchester City'ye 1-0 yenildikleri maçta alışılmadık bir şekilde temkinli ve neredeyse isteksiz bir performans sergilediler ve bu da "gürültücü komşularının" sadece iki maç kala gol farkıyla liderliğe yükselmesine neden oldu.

    United, Swansea ve Sunderland'ı yenerek sezonun son saniyelerine kadar baskıyı sürdürdü.

    Ancak City, son gün Sergio Aguero'nun attığı gol sayesinde Premier Lig tarihinin en çekişmeli şampiyonluk yarışını kazandı.

    Ferguson yenilgiye karşı cömert davrandı ve Sky Sports'a"Manchester United adına komşularımızı tebrik etmek istiyorum. Premier League'i kazanmak harika bir başarı" dedi.

    Ancak içten içe, Nisan ortasında Wigan'a 1-0 yenilmeden önce City'den 8 puan önde olan takımının bu durumu onu çok rahatsız etmişti.

    Bu gerçekten de "hediye edilmiş" bir şampiyonluktu.

  • Liverpool 2013-14: 'Bu sefer lanet olasıca kayma yok!'

    Liverpool kaptanı Steven Gerrard takım arkadaşlarını etrafında topladı ve onlara "Bu fırsatı kaçırmayacağız!" dedi. Kırmızılar, şampiyonluk yarışındaki rakibi Manchester City'yi 3-2 yenerek Premier Lig'in zirvesinde Chelsea'nin iki puan önüne geçmişti. Üçüncü sırada yer alan City'nin hala iki maçı vardı, ancak Anfield'daki yenilgiyle liderin yedi puan gerisine düşmüştü.

    1990'dan bu yana ilk kez şampiyonluk için yarışan Brendan Rodgers'ın yeniden canlanan Reds, 10 maçlık galibiyet serisiyle şaşırtıcı bir şekilde şampiyonluk yarışına girmişti. Ertesi hafta sonu Norwich'i yenerek bu olağanüstü seriyi 11 maça çıkardılar. Ancak sonra Liverpool teslim oldu.

    27 Nisan'da evinde zor günler geçiren Chelsea'yi yenmesi halinde şampiyonluğu garantilemiş olacaktı ve Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi yarı finali düşünerek kadrosunda rotasyon yapmıştı.

    Ancak, maçı domine etmelerine rağmen, hata yaptılar. Kelimenin tam anlamıyla. Golsüz geçen ilk yarının uzatma dakikalarında, Gerrard, kendi yarı sahasında dengesini ve topu kaybetti ve Demba Ba'nın kaçıp gol atmasına izin verdi.

    Liverpool, özellikle de Gerrard, ikinci yarıda Chelsea kalesini kuşattı, ancak Rodgers'ın maç sonrası söylediği gibi, Mourinho Kop kalesinin önüne "iki otobüs park etmişti". Giderek çaresizleşen ev sahibi takım bir çözüm bulamadı ve Willian'ın son saniyelerde ikinci golü atmasıyla kaderleri belli oldu.

    Merseysiders hala şampiyonluk mücadelesindeydi, ancak sonra "Crystanbul" geldi (Liverpool'un 2005'te AC Milan'a karşı Şampiyonlar Ligi finalinde gösterdiği olağanüstü geri dönüşe acımasız bir gönderme).

    Sezonun sondan bir önceki maçında Liverpool, Crystal Palace karşısında 3-0'lık üstünlüğünü affedilemez bir şekilde kaybetti. City'nin üstün gol farkını kapatmak için çaresizce ileriye doğru hücum ederken, Selhurst Park'taki maçın son dakikalarında savunmalarını açık bıraktılar ve şampiyonluk yarışını fiilen sona erdiren bir beraberlikle yetinmek zorunda kaldılar.

    Onlar da bunun farkındaydı. Maçın bitiş düdüğü çaldığında, Gerrard, kaptanın kendisinin de desteğe ihtiyacı varmış gibi görünürken, perişan haldeki Luis Suarez'i teselli etmeye çalışıyordu.

    Gerrard'ın hayatının "en kötü üç ayı" böyle başladı ve daha sonra, zihninden asla silemeyeceği acı hatıralar kaldığını itiraf etti.

    2020 yılında The High Performance Podcast'e verdiği rö portaj da, "Halıyı kaldırıp onları altına itersen ve bir daha asla düşünmezsen kolay olurdu" dedi. "Ama bunun asla mümkün olacağını sanmıyorum..."

    Arsenal 2022-23: 'Cezalandırıldık'

    1 Nisan 2023'te Arsenal, Leeds'i 4-1 mağlup ettiğinde, Gunners'ın 2003-04 sezonundaki "Yenilmezler" döneminden bu yana ilk kez ligi kazanacağına dair umutlar yeşermişti. Şubat ortasında şampiyonluk rakibi Manchester City'ye evinde 3-1 yenildikten sonra, arka arkaya yedi maç kazanmış ve ligin zirvesinde sekiz puan farkla liderliğe yerleşmişti.

    Ancak Arsenal, 9 Nisan'da Anfield'da 2-0 öne geçtikten sonra kafasını kaybetti ve Liverpool, West Ham ve hatta ligin son sırasındaki Southampton ile oynadığı üç maçta üst üste berabere kaldıktan sonra, 26 Nisan'da Etihad'da City'ye 4-1 mağlup oldu.

    Arteta, Arsenal'in Manchester'da aldığı ağır yenilginin ardından BT Sport'a "Daha iyi bir takıma yenildik" dedi. "Onlar olağanüstüydü ve böyle bir durumda o seviyeye ulaşmak son derece zor ve biz o seviyeye hiç yaklaşamadık. Cezalandırıldık ve daha da fazla cezalandırılabilirdik.

    "Ancak pes etmeyeceğiz. Ligde beş maç kaldı, her şey olabilir."

    Ancak Arsenal için geri dönüş yoktu. Sezon boyunca 38 maçın 30'unda liderlik koltuğunda oturan takım, City'nin 5 puan gerisinde bitirdi. Önemli savunma oyuncusu William Saliba'nın sakatlığı, takımın formundaki yıkıcı düşüşün en önemli faktörü oldu.

