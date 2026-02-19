Premier Lig tarihinin en dramatik şampiyonluk yarışı çöküşleri: Steven Gerrard'ın kaymasından Sir Alex Ferguson'un zihin oyunlarına ve Arsenal'in şampiyonluğu elinden kaçırmasına kadar

Kevin Keegan'ın Alex Ferguson'a karşı maç sonrası yaptığı meşhur tiradını izlemek bugün bile biraz zor. Bu tiradda büyük bir tutku var, ama aynı zamanda büyük bir acı da var. Bu, içgüdüsel bir meydan okuma gösterisi, ama aynı zamanda kaybettiği bir savaşta mücadele ettiğini fark etmeye başlayan bir adamın gösterisi.

1995-96 sezonunun büyük bir bölümünde, Keegan'ın Newcastle'ı 1927'den beri ilk lig şampiyonluğunu kazanmaya aday görünüyordu. "The Entertainers" (Eğlenceliler) olarak bilinen takım, heyecan verici futboluyla rakiplerini ezip geçiyordu. Bir noktada, 12 puan farkla liderdi.

Ancak United yavaş yavaş farkı kapatmaya başladı ve Newcastle, Premier League tarihinin en büyük maçında Liverpool'a 4-3 yenildiğinde Keegan yıkılmıştı. Anfield'daki reklam panolarına yaslanmış hali, sezonun en unutulmaz görüntülerinden biri oldu.

Ancak, sadece birkaç hafta sonra, daha da unutulmaz bir an yaşattı. Leeds'te 1-0 galip geldikten sonra Keegan, rakiplerin Newcastle'a karşı United takımına karşı olduğu kadar sert mücadele edip etmeyeceğini kamuoyuna soran Ferguson'a sert çıktı.

"Gerçekten sessiz kaldım, ama size bir şey söyleyeceğim, o sözleri söylediğinde benim gözümde değerini yitirdi," diye Sky Sports'ta öfkeyle konuştu Keegan. "Biz buna başvurmadık, ama sana şunu söyleyeyim, eğer izliyorsa ona şunu söyle, biz hala bu şampiyonluk için mücadele ediyoruz ve o Middlesbrough'a gidip bir şeyler almalı ve... ve... Sana şunu söyleyeyim, dürüstçe, onları yenersek çok sevinirim, ÇOK SEVİNİRİM!"

Keegan için ne yazık ki, United Middlesbrough'a gitti ve bir şeyler elde etti; aslında üç puan. Ve Newcastle son iki maçında berabere kalınca, sonunda şampiyonluğu oldukça rahat bir şekilde kazandılar.

Keegan ve takımı, Ferguson'un zihin oyunları sanatındaki ustalıkla yıkılmıştı.