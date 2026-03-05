Met Police/Getty
Çeviri:
Premier Lig menajeri, 20 mil hız sınırının olduğu bölgede BMW'siyle karıştığı olayın ardından altı ay süreyle araç kullanmaktan men edildi
- Getty Images
Glasner, Londra'nın güneyinde hız yaparken yakalandı.
Avusturyalı teknik direktörün karıştığı son olay, 2025 yılının Temmuz ayında Glasner'in Londra'nın güneyindeki Bermondsey'den arabayla geçerken meydana geldi. Sabah 7:30'dan hemen önce Old Kent Road'da hız kamerası tarafından hız yaparken yakalandı.
Glasner'ın o sırada keyfi zaten bozuktu, çünkü sadece üç gün önce, 2025 FA Cup finalinde Manchester City'yi tarihi bir zaferle mağlup eden Palace, Avrupa Ligi'nden Conference League'e düşürüldüğünü öğrenmişti.
Saray patronu mahkeme duruşması olmadan yasağı kabul etti
51 yaşındaki adam, Willesden Sulh Ceza Mahkemesi'ne yazdığı mektupta, 27 Ocak'ta hız sınırı 20 mil olan bir bölgede 29 mil hızla araç kullandığını kabul etti. 16 Şubat'ta ikinci bir mektup göndererek, açık duruşma yapılmaksızın ehliyetine el konulacağını kabul etti. Bir daha kanunları çiğnememeye yemin etti ve yetkilileri ehliyetine el konulmaması gerektiğine ikna etmeye çalışmadı.
Glasner şöyle yazdı: "Yaptıklarımın sorumluluğunu tamamen kabul ediyorum ve bu konunun ciddiyetini anlıyorum. Bunun bir daha olmaması için gerekli önlemleri aldım. Görevimin doğası gereği, bu sorunu çözmek için gerekli adımları atacağım."
- Getty
Glasner'ın neden araç kullanması yasaklandı?
Eagles patronu, ehliyetinde önceki suçları nedeniyle otomatik olarak yasaklanacaktı. Glasner başlangıçta konuyu çözmek için para cezası ödemeyi denemişti, ancak Metropolitan Polisi hız ihlali nedeniyle dava açılacağını açıkça belirtti. Bir sulh yargıcı altı aylık ehliyet yasağı cezası verdi.
Dava sorumlusu Emily Delroy, Glasner'ın ehliyetine el konulmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Ödeme yapıldı ve ehliyet bilgileri elektronik onay için sağlandı. Ancak, ek ceza puanları ehliyetteki toplam puanın 12 veya daha fazla olmasına neden olacaktı. Geri ödeme talep edildi ve konu, tek bir adalet bildirimi düzenlenmesi için savcılık ekibine sevk edildi."
Sürüş yasağının yanı sıra, Glasner ayrıca 660 sterlin para cezası, 130 sterlin masraf ve 264 sterlin mağdur ek ücreti ödemek zorundadır.
Glasner yaz aylarında Selhurst Park'tan ayrılacak.
Michael Carrick'in Red Devils'ta geçici olarak görev yaptığı Manchester United'ın boş olan kalıcı teknik direktörlük pozisyonu ile adı anılan Glasner, Perşembe günü Palace'ın Londra'daki komşusu Tottenham'a konuk olacağı maçta teknik direktör koltuğuna geri dönecek. Spurs şu anda Premier League'in küme düşme bölgesinin sadece iki sıra ve bir puan üzerinde yer alıyor.
Reklam