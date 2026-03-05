Premier Lig menajeri, 20 mil hız sınırının olduğu bölgede BMW'siyle karıştığı olayın ardından altı ay süreyle araç kullanmaktan men edildi

51 yaşındaki adam, Willesden Sulh Ceza Mahkemesi'ne yazdığı mektupta, 27 Ocak'ta hız sınırı 20 mil olan bir bölgede 29 mil hızla araç kullandığını kabul etti. 16 Şubat'ta ikinci bir mektup göndererek, açık duruşma yapılmaksızın ehliyetine el konulacağını kabul etti. Bir daha kanunları çiğnememeye yemin etti ve yetkilileri ehliyetine el konulmaması gerektiğine ikna etmeye çalışmadı.

Glasner şöyle yazdı: "Yaptıklarımın sorumluluğunu tamamen kabul ediyorum ve bu konunun ciddiyetini anlıyorum. Bunun bir daha olmaması için gerekli önlemleri aldım. Görevimin doğası gereği, bu sorunu çözmek için gerekli adımları atacağım."