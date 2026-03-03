Getty Images Sport
Çeviri:
Premier Lig kulüpleri, EFL kulüplerinden akademi yıldızlarını transfer etmek için ödenecek tazminat ücretlerine sınır getirilmesini öneriyor
Premier League, genç oyuncuların transfer ücretlerine sınır getirilmesini istiyor
The Guardian'ın haberine göre, Premier Lig kulüpleri, genç akademi oyuncularını transfer etmek için ödenen tazminat ücretlerine bir üst sınır getirilmesi önerisiyle EFL'ye resmi olarak başvurdu. En üst lig, finansal yapıyı modernize etmeyi ve alt lig takımlarından ülkenin en umut vadeden genç yeteneklerini transfer etmekle ilgili artan maliyetleri sınırlamayı hedefliyor. Bu potansiyel değişiklik, elit kulüplerin giderek rekabetçi hale gelen iç pazarda finansal öngörülebilirlik konusunda güçlü bir istek duyduğunu gösteriyor.
Şu anda, akademiler arasında genç oyuncuların transferi, sabit eğitim tazminatı, maça çıkış bonusu ve satışa ilişkin maddeler gibi karmaşık bir yapıya dayanıyor. Alıcı ve satıcı kulüpler anlaşmaya varamadığında, anlaşmazlık adil bir fiyat belirleyen bağımsız bir mahkeme olan Profesyonel Futbol Tazminat Komitesi'ne havale ediliyor. Ancak, üst düzey kulüpler şu anda bu açık uçlu sistemi sıkı bir üst sınırla değiştirmek için aktif olarak baskı yapıyorlar.
- Getty Images Sport
Brexit'in etkisi, yurt içi yetenek talebini artırıyor
Birçok kişi, bu yeni önerinin zamanlamasının, Birleşik Krallık'ın 2020 yılında Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından futbolcu transferinde yaşanan değişime yakından bağlı olduğunu savunuyor. Brexit'ten bu yana, FIFA ve FA düzenlemeleri, İngiliz kulüplerinin kıtadan 18 yaş altı oyuncuları transfer etmesini önemli ölçüde zorlaştırdı. Avrupalı gençler artık gerekli yönetim organı onaylarına hak kazanamıyor.
Sonuç olarak, en zengin birinci lig kulüplerinin oyuncu keşif çalışmaları büyük ölçüde iç pazara yöneldi ve bu da yerli yeteneklerin değerinin hızla artmasına neden oldu. Premier Lig yöneticileri, sıkı bir ücret sınırı getirerek genç oyuncu geliştirme bütçeleri üzerinde uzun vadeli kontrolü yeniden ele geçirmeyi umarken, eleştirmenler bunun daha küçük kulüpleri ciddi şekilde dezavantajlı duruma düşürebileceği konusunda şiddetle uyarıyor.
EFL kulüpleri finansal etkileri tartışacak
Bu tartışmalı öneri, İngiliz futbolunun finansal sürdürülebilirliği için kritik bir dönemde EFL yöneticilerinin masasına geldi. EFL kulüplerinin temsilcileri, gençlik geliştirme stratejileriyle ilgili çok daha geniş kapsamlı bir tartışmanın parçası olarak bu konuyu ayrıntılı bir şekilde görüşmek üzere Çarşamba günü bir araya gelmeyi planlıyor. Anlaşıldığı kadarıyla, bu ilk aşamada sınırlama önerisi resmi bir oylamaya sunulmayacak.
Bunun yerine, Çarşamba günkü oturum, en değerli akademi oyuncularının ucuza transfer edilmesinden korkan alt lig kulüp sahipleri için önemli bir görüşme platformu olacak. Önerilen sınırlama her iki yönde de geçerli olacak ve Premier Lig kulüplerinin serbest bıraktığı genç oyuncular futbol piramidinde aşağıya düştüğünde bu kulüpleri de etkileyecek. Ancak, bu tazminat ücretlerine kesin bir üst sınır getirilmesinden en çok fayda sağlayacak olanlar elit kulüpler olacak.
- Getty Images Sport
Futbol piramidinin daha kapsamlı bir revizyonu
Akademi ücretleri konusundaki hararetli tartışmaların ötesinde, EFL aktif olarak köklü yapısal değişiklikler döneminden geçiyor. Perşembe günü, kulüplerin Championship playofflarının radikal bir şekilde genişletilmesi konusunda oylama yapması bekleniyor. Bu genişlemeyle, kazançlı sezon sonu turnuvasına altı takımın katılması öngörülüyor. Bu öneri, FA yönetim kurulu tarafından onaylandı ve resmi olarak uygulamaya konulması için gereken üçte iki çoğunluk oyu alması bekleniyor.
Yeni playoff formatı, beşinci sıradaki takımın sekizinci sıradaki takımla, altıncı sıradaki takımın yedinci sıradaki takımla eşleşeceği tek maçlı çeyrek final aşamasını ekleyerek, üçüncü ve dördüncü sıradaki kulüplerle iki maçlı yarı finale kimlerin yükseleceğini belirleyecek. Ayrıca, oyuncu harcamalarını cironun %85'iyle sınırlayan yeni kadro maliyet oranı kurallarının uygulanmasına ilişkin tartışmalar da devam ediyor. Hem Premier League hem de EFL bu müzakereler hakkında yorum yapmayı reddetti.
Reklam