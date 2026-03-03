Premier Lig kulüpleri, EFL kulüplerinden akademi yıldızlarını transfer etmek için ödenecek tazminat ücretlerine sınır getirilmesini öneriyor

The Guardian'ın haberine göre, Premier Lig kulüpleri, genç akademi oyuncularını transfer etmek için ödenen tazminat ücretlerine bir üst sınır getirilmesi önerisiyle EFL'ye resmi olarak başvurdu. En üst lig, finansal yapıyı modernize etmeyi ve alt lig takımlarından ülkenin en umut vadeden genç yeteneklerini transfer etmekle ilgili artan maliyetleri sınırlamayı hedefliyor. Bu potansiyel değişiklik, elit kulüplerin giderek rekabetçi hale gelen iç pazarda finansal öngörülebilirlik konusunda güçlü bir istek duyduğunu gösteriyor.

Şu anda, akademiler arasında genç oyuncuların transferi, sabit eğitim tazminatı, maça çıkış bonusu ve satışa ilişkin maddeler gibi karmaşık bir yapıya dayanıyor. Alıcı ve satıcı kulüpler anlaşmaya varamadığında, anlaşmazlık adil bir fiyat belirleyen bağımsız bir mahkeme olan Profesyonel Futbol Tazminat Komitesi'ne havale ediliyor. Ancak, üst düzey kulüpler şu anda bu açık uçlu sistemi sıkı bir üst sınırla değiştirmek için aktif olarak baskı yapıyorlar.