Premier Lig kulüpleri, Barcelona'nın büyük transfer kazancını beklerken Real Betis'in yıldız kanat oyuncusu için istediği fiyatı öğrendi

Newcastle'ın bu transfer yarışında önde olduğu bildiriliyor, ancak Aston Villa, West Ham ve Everton'dan da sert bir rekabetle karşı karşıya. Tyneside kulübünün scouting çalışmalarında en ileri durumda olduğu ve Abde'yi, önemli yaz transfer dönemi öncesinde geniş alanlarına daha fazla dinamizm katmak için mükemmel bir profil olarak gördüğü söyleniyor.

İlgi sadece Britanya Adaları ile sınırlı değil, Serie A devi Napoli de onun transferi için en büyük rakip olmaya devam ediyor. Analistler, Abde'nin son paslarında küçük tutarsızlıkları gidermesi ve 90 dakika boyunca konsantrasyonunu koruması gerektiğini, ancak fiziksel ve teknik olarak daha zorlu bir lige atılmaya hazır olduğunu düşünüyor. Afrika Uluslar Kupası'ndaki olağanüstü performansı, hızla yükselen ününü daha da artırdı.