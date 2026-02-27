Getty Images Sport
Premier Lig kulüpleri, Barcelona'nın büyük transfer kazancını beklerken Real Betis'in yıldız kanat oyuncusu için istediği fiyatı öğrendi
İngiltere'nin seçkinleri 'kafalarını kaybetmeye' başlıyor
Abde, Camp Nou'da ilk kez sahneye çıktığında birçok kişinin beklediği gibi belirleyici bir oyuncu haline geliyor. Kanat oyuncusu, bu sezon 26 maçta 9 gol atarken, Real Betis'e 6 asist de yaptı. Bu gelişmiş performans, onu Verdiblanco hücumunun odak noktası haline getirdi ve yeteneğini son üçte somut sonuçlara dönüştürebildiğini kanıtladı. İngiltere'den gelen haberlere göre, önümüzdeki yaz transfer döneminde en çok konuşulan isimlerden biri olabilir. Sport gazetesinin haberine göre, İngiltere'nin elit kulüpleri Faslı oyuncunun performansları karşısında "kafayı yemeye" başladı.
Premier Lig devleri Faslı yıldızı kadrolarına katmak için yarışıyor
Newcastle'ın bu transfer yarışında önde olduğu bildiriliyor, ancak Aston Villa, West Ham ve Everton'dan da sert bir rekabetle karşı karşıya. Tyneside kulübünün scouting çalışmalarında en ileri durumda olduğu ve Abde'yi, önemli yaz transfer dönemi öncesinde geniş alanlarına daha fazla dinamizm katmak için mükemmel bir profil olarak gördüğü söyleniyor.
İlgi sadece Britanya Adaları ile sınırlı değil, Serie A devi Napoli de onun transferi için en büyük rakip olmaya devam ediyor. Analistler, Abde'nin son paslarında küçük tutarsızlıkları gidermesi ve 90 dakika boyunca konsantrasyonunu koruması gerektiğini, ancak fiziksel ve teknik olarak daha zorlu bir lige atılmaya hazır olduğunu düşünüyor. Afrika Uluslar Kupası'ndaki olağanüstü performansı, hızla yükselen ününü daha da artırdı.
Real Betis taleplerini belirledi
Real Betis teknik ekibi, ilk 11'in bu kadar önemli bir oyuncusunu kaybetmek istemese de, kulüp yönetimi durumun gerçekçiliğini kabul ediyor. Endülüs ekibi, spor hedeflerini korumak için Ocak transfer döneminde birkaç teklifi reddettiği bildiriliyor, ancak yaz transfer dönemi farklı bir gerçeklik sunuyor. Kulüp içindeki tartışmalar, oyuncu için önemli bir ekonomik teklifi reddetmenin neredeyse imkansız olacağını gösteriyor.
İngiltere'de şu anda dolaşan fiyat etiketi yaklaşık 40 milyon avro. Ayrıca, olası bir transferde Abde'nin yıllık maaşı 5 ila 6 milyon avro arasında olacak ve Betis'in bu rakamları karşılaması zor olacak. Kulüp, elindeki "mücevher"in farkında olduğu için, hızla La Liga'nın en değerli varlıklarından biri haline gelen bu yetenekten maksimum kar elde etmek için pozisyon alıyor.
Barcelona finansal destek almaya hazırlanıyor
Bu gelişen hikayenin en ilgilenen izleyicisi Barcelona'dır. Katalan devi, eski oyuncusu için hala yüzde 20'lik bir satış hakkı saklı tutmaktadır. Bu yüzde, Vitor Roque'nin Betis'e kiralanmasının sezon ortasında iptal edilmesiyle yapılan görüşmelerin bir parçası olarak yakın zamanda değiştirildi, ancak yine de hassas bir finansal durumun içinde olan kulüp için önemli bir koz olmaya devam ediyor.
Premier Lig'den bir kulüp 40 milyon euroluk fiyatı karşılarsa, Barcelona kasasına anında 8 milyon euro girecek. Sürekli olarak hesaplarını dengelemeye ve La Liga'nın katı maaş sınırı düzenlemelerine uymaya çalışan bir kulüp için Abde'nin yeniden ortaya çıkışı, beklenmedik ama hoş bir transfer kazancı anlamına geliyor. Yaz yaklaşırken, tüm gözler Benito Villamarin'e çevrilecek ve Premier Lig'in hangi ağır topunun ilk hamlesini yapacağı merakla beklenecek.
