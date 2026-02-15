Getty Images
Premier Lig kulübünün eski sahibi, Londra'daki 10 milyon sterlinlik malikanesinde maskeli soyguncuları savuşturmak için çıkan kavgada bıçaklandı
Al-Hasawi'nin saldırganları savuşturma cesareti
The Sun gazetesine göre, saldırı bu ayın başlarında gerçekleşti. Al-Hasawi'nin, hırsızlar yatak odasına girdiğinde uyuduğu söyleniyor. Çatışma sırasında 57 yaşındaki adam sol elinden bıçak yaraları ve boynunda başka yaralanmalar aldı. Sosyal medyada dolaşan görüntülerde Al-Hasawi'nin yaraları bandajlı halde hastanede olduğu görülüyor.
Soyguncuların, bu çatışmanın hemen ardından kaçmadan önce Londra'nın Mayfair semtindeki Al-Hasawi'nin mülkünden herhangi bir şey çalabildikleri şu anda bilinmiyor.
Saldırı hakkında polise yapılan çağrı
Al-Hasawi'nin avukatlarının, diğer Orta Doğulu işadamlarının da benzer saldırılardan 'korkuyor' olması nedeniyle, Metropolitan Polisi'nden saldırı hakkında daha fazla bilgiyi kamuoyuna açıklamalarını istedikleri söyleniyor. Metropolitan Polisi, soruşturmanın devam ettiğini vurgularken, Al-Hasawi'nin bu ev baskını sırasında 'hayati tehlike arz eden veya hayatını değiştirecek' herhangi bir yaralanma yaşamadığını garanti etti.
Al-Hasawi'nin Nottingham Forest'ta geçirdiği zaman
Al-Hasawi'nin Forest'ın başında geçirdiği beş yıl özellikle dalgalı geçti; kulüp, Şampiyonluk ligine yükselme umutlarından küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaya kadar geldi. City Ground'da geçirdiği beş yıl boyunca dokuz farklı teknik direktör çalıştırdı.
2017 yılında, kulüpteki son yıllarında birçok protestoyla karşı karşıya kalan Al-Hasawi, Forest'ı Yunan iş adamı Evangelos Marinakis'e sattı ve Marinakis, kulübün 2022 yılında Premier League'e geri dönmesine yardımcı oldu.
Marinakis yönetimindeki Premier Lig başarısına rağmen orman kaosu devam ediyor
Forest, Marinakis'in sahipliği altında Premier Lig hayallerini gerçekleştirmiş olsa da, Marinakis bu sezonun yönetimi konusunda eleştirilere maruz kaldı. Forest, geçen sezonu yedinci sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı ve bu sezona umutla başladı. Ancak, Vitor Pereira'nın 2025-26 sezonunun dördüncü teknik direktörü olarak atanmasından önce, Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou ve Sean Dyche olmak üzere üç teknik direktörle çalıştı.
Bununla birlikte, tünelde oyuncularla buluşması ve hatta City Ground sahasına çıkmasıyla tanınan Marinakis, Forest taraftarları arasında hala çok popüler bir isim. Eski oyuncu Rob Earnshaw, GOAL'e verdiği demeçte, futbolun onun gibi olağanüstü kişiliklere ihtiyacı olduğunu söyledi.
Earnshaw, taraftarların en son Avrupa Ligi oranlarını takip edebilecekleri NordicBet ile yaptığı röportajda, "Marinakis sahaya çıkıp tünelde oyuncuları selamladığında, benim için bunda kesinlikle yanlış bir şey yok" dedi.
"Ayrıca, Yunanistan'da, kulübün sahibiyseniz, soyunma odasına girme, sahaya çıkma hakkınız vardır. Bu, oyunun bir parçasıdır, çünkü siz de oyunun bir parçasısınız - oyuncularla konuşursunuz ve ortadaki adam sizsiniz. Kulübün sahibi olarak, futbol kulübünün içinde neler olup bittiğini daha iyi anlarsınız.
"Bununla hiçbir sorunum yok ve Bay Marinakis'in harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Elbette çok acımasız ve çok kararlı, çok doğrudan biridir, ancak bu futbol kulübünü - son beş/altı yılda - olması gereken yere, Premier Lig'e, Avrupa'da oynayan ve büyük Avrupa geceleri yaşayan, Premier Lig'de oynayan ve Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansı olan bir kulübe dönüştürdü. Bu anlar, her Forest taraftarının gerçekleşmesini istediği anlardır.
"Bundan keyif alıyorum. Onun dahil olmasından keyif alıyorum. Bence bu inanılmaz bir şey ve o çok övgüyü hak ediyor çünkü sadece futbol kulübüne yatırım yapmakla kalmadı, kulübü başarıya ulaştırmak için kendini tamamen adadı. Çok zorlu bir yolculuk, çok zorlu birkaç yıl oldu, ama sıkıcı olsaydı ve kişiliklerimiz olmasaydı Forest olmazdı.
"Futbol kişiliklerle ilgilidir, bu yüzden bunu seviyorum. Sadece orada oturup, tribünden seslerini hiç duymamalıyız. Onlar futbol kulübünün bir parçası ve kişilikleri ortaya çıkıyor. Ben bunu tamamen destekliyorum."
