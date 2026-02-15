Premier Lig kulübünün eski sahibi, Londra'daki 10 milyon sterlinlik malikanesinde maskeli soyguncuları savuşturmak için çıkan kavgada bıçaklandı

Forest, Marinakis'in sahipliği altında Premier Lig hayallerini gerçekleştirmiş olsa da, Marinakis bu sezonun yönetimi konusunda eleştirilere maruz kaldı. Forest, geçen sezonu yedinci sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı ve bu sezona umutla başladı. Ancak, Vitor Pereira'nın 2025-26 sezonunun dördüncü teknik direktörü olarak atanmasından önce, Nuno Espirito Santo, Ange Postecoglou ve Sean Dyche olmak üzere üç teknik direktörle çalıştı.

Bununla birlikte, tünelde oyuncularla buluşması ve hatta City Ground sahasına çıkmasıyla tanınan Marinakis, Forest taraftarları arasında hala çok popüler bir isim. Eski oyuncu Rob Earnshaw, GOAL'e verdiği demeçte, futbolun onun gibi olağanüstü kişiliklere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Earnshaw, taraftarların en son Avrupa Ligi oranlarını takip edebilecekleri NordicBet ile yaptığı röportajda, "Marinakis sahaya çıkıp tünelde oyuncuları selamladığında, benim için bunda kesinlikle yanlış bir şey yok" dedi.

"Ayrıca, Yunanistan'da, kulübün sahibiyseniz, soyunma odasına girme, sahaya çıkma hakkınız vardır. Bu, oyunun bir parçasıdır, çünkü siz de oyunun bir parçasısınız - oyuncularla konuşursunuz ve ortadaki adam sizsiniz. Kulübün sahibi olarak, futbol kulübünün içinde neler olup bittiğini daha iyi anlarsınız.

"Bununla hiçbir sorunum yok ve Bay Marinakis'in harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Elbette çok acımasız ve çok kararlı, çok doğrudan biridir, ancak bu futbol kulübünü - son beş/altı yılda - olması gereken yere, Premier Lig'e, Avrupa'da oynayan ve büyük Avrupa geceleri yaşayan, Premier Lig'de oynayan ve Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansı olan bir kulübe dönüştürdü. Bu anlar, her Forest taraftarının gerçekleşmesini istediği anlardır.

"Bundan keyif alıyorum. Onun dahil olmasından keyif alıyorum. Bence bu inanılmaz bir şey ve o çok övgüyü hak ediyor çünkü sadece futbol kulübüne yatırım yapmakla kalmadı, kulübü başarıya ulaştırmak için kendini tamamen adadı. Çok zorlu bir yolculuk, çok zorlu birkaç yıl oldu, ama sıkıcı olsaydı ve kişiliklerimiz olmasaydı Forest olmazdı.

"Futbol kişiliklerle ilgilidir, bu yüzden bunu seviyorum. Sadece orada oturup, tribünden seslerini hiç duymamalıyız. Onlar futbol kulübünün bir parçası ve kişilikleri ortaya çıkıyor. Ben bunu tamamen destekliyorum."