Premier Lig'in yıldızlarına şok tehdit! Güvenlik seviyesi artırıldı...

GOAL/GettyRitabrata Banerjee ve Can ÖzerPremier Lig'in yıldızlarına şok tehdit! Güvenlik seviyesi artırıldı...Premier LigLiverpoolM.CityM. UnitedÜst düzey Premier Lig futbolcuları, suç çeteleriyle ilgili tehditlerin ardından üst düzey güvenlik devriyeleri için harcama yapmaya başladı.Article continues belowArticle continues belowArticle continues belowHaberin devamı aşağıdaPremier Lig yıldızları üst düzey güvenlik devriyeleri için harcama yapıyorAraçları hedef alan çetelerle ilgili tehditlere karşı uyarılarCheshire'da ciddi güvenlik endişeleriFollow GOAL on WhatsApp! 🟢📱