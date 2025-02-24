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Erling Haaland Mohamed SalahGOAL/Getty
Ritabrata Banerjee ve Can Özer

Premier Lig'in yıldızlarına şok tehdit! Güvenlik seviyesi artırıldı...

Premier LigLiverpoolM.CityM. United

Üst düzey Premier Lig futbolcuları, suç çeteleriyle ilgili tehditlerin ardından üst düzey güvenlik devriyeleri için harcama yapmaya başladı.

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Haberin devamı aşağıda
  • Premier Lig yıldızları üst düzey güvenlik devriyeleri için harcama yapıyor
  • Araçları hedef alan çetelerle ilgili tehditlere karşı uyarılar
  • Cheshire'da ciddi güvenlik endişeleri
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