Premier Lig'in hedefi... Barcelona, yıldızını satışa çıkarıyor

Barcelona Başkanı Juan Laporta, göreve başlama töreninin ardından, kulübün maaş tavanına ilişkin 1:1 kuralına uymak amacıyla yeni transferler yapabilmek için bazı oyuncuları satması gerektiğini vurguladı.

Mark Casado'nun satışı ve Marc-André ter Stegen'in ayrılmasının yanı sıra, Barça'nın spor yönetimi savunma hattında bir transferin gerçekleştirilme olasılığını da değerlendirmek istiyor.

Sport gazetesi, CaughtOffside sitesine atıfta bulunarak, Barcelona'nın Fransız savunma oyuncusu Jules Koundé'nin transfer piyasasında adı geçen isimlerden biri olduğunu bildirdi.

Kondé, Dünya Kupası’nda iyi bir performans sergiliyor ve birçok Premier Lig kulübünün ilgisini çekiyor; bu da uygun bir teklif gelmesi halinde ayrılmasına kapı açabilir.

Barcelona, Kondé’yi elden çıkarmak için istediği fiyatı 65 milyon avroya düşürdü; bu rakam, Premier Lig kulüpleri için cazip olabilir.

Özellikle Chelsea ve Liverpool, Fransız oyuncuya ilgi gösterdi; ancak bunun için Kondé’nin transfer olmaya hazır olması şartı var ki bu durum şu ana kadar netleşmiş değil.