Getty Images Sport
Premier Lig’den Abraham açıklaması! Beşiktaş’ın yıldızının yeni rotası belli oldu
Aston Villa'nın gündeminde Abraham var
The Telegraph'ın haberine göre Aston Villa, Hollandalı yıldız Malen'e İtalya'ya, Roma'ya transfer olma izni vererek onunla yollarını ayırmış gibi görünüyor. Malen, Serie A ekibine altı aylık bir kiralık sözleşmeyle katılacak ve anlaşmada sezon sonunda 25 milyon sterlinlik bir satın alma zorunluluğu da bulunuyor.
Forvet oyuncusu, Villa'da sadece 12 ay geçirdikten sonra, daha düzenli olarak 9 numara pozisyonunda oynamak istediği için ayrılmaya karar verdi. Malen, bu sezon Villa formasıyla 29 maçta 7 gol attı ve ayrılması, Emery'nin yerine bir oyuncu transfer edeceği anlamına geliyor.
Tam da bu noktada Süper Lig devi Beşiktaş'ta forma giyen Abraham gündemin ilk sırasında yer alıyor.
- Getty Images Sport
Abraham, Premier Lig yolcusu
Aston Villa, Malen'in ayrılığının ardından Chelsea'nin yıldız oyuncusu Tammy Abraham'ı kadrosuna katmayı umuyor. The Times'a göre; Villa, Abraham'a Premier Lig'e dönüşü için dört buçuk yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazır.
Everton da Abraham ile ilgileniyor ancak Villa, oyuncunun imzasını almak için yarışta öne geçmeye hazırlanıyor. Ancak transferin gerçekleşmesi hiç de kolay değil. Abraham şu anda Roma'dan Beşiktaş'a kiralık olarak gönderilmiş durumda ve Türk kulübü sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu zaten kullanmış durumda. Yine de Abraham'ın Premier Lig'de bolca tecrübesi var ve transfer gerçekleşirse Villa'ya daha fazla gol gücü kazandırabilir. Chelsea formasıyla 82 maçta 30 gol atan Abraham, Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa kupalarını kazandıktan sonra Bristol, Swansea ve Aston Villa'da kiralık olarak forma giydi ve 2021'de Roma'ya kalıcı olarak transfer oldu.
Emery'den transfer açıklaması!
Emery'ye Ocak transferleri hakkında soru soruldu ve kulübün oyuncu getirmek için çalıştığını kabul etti. Muhabirlere şunları söyledi: "Kulüp çalışıyor. Bu sorumluluktaki kişiler, olasılıklar hakkında çok fazla bilgi toplamaya çalışıyorlar ve kadromuzda iyileştirmeler yapabiliyorsak bunu yapacağız, ayrıca birileri ayrılıyorsa da tetikteyiz. Bu yılki süreçten, yaz aylarındaki zorluklara ve yaptığımız bazı hatalara rağmen, o anki koşullara rağmen, genel olarak nasıl ilerlediğimizden ve elbette oyuncuların her gün gösterdiği tepkiden, inşa ettiğimiz zihniyetten ve bunun sonucunda elde ettiğimiz sonuçlardan, kolektif ve bireysel olarak iyi performans sergilemekten ve şu anki halimizden çok, çok gurur duyuyorum. Ancak her maç, her müsabaka, her an yeni bir meydan okuma ve aynı fikir, stil, zihniyet ve umarım kolektif ve bireysel olarak gösterdiğimiz performansla yarın bir sonraki adımı atmaya çalışmak için çok, çok talepkar ve çok, çok istikrarlı olmalıyız."
Aston Villa için sırada ne var?
Aston Villa, Abraham'ın etkileyici sezonlarını sürdürmelerine yardımcı olmasını umuyor. Emery'nin takımı şu anda Premier Lig tablosunda üçüncü sırada yer alıyor, Manchester City ile aynı puanda ve lider Arsenal'in sadece altı puan gerisindeler. Villa, Premier Lig'de bir sonraki maçında Everton'ı ağırlayacak ve şampiyonluk umutlarını canlı tutmak için galibiyet hedefleyecek.
Reklam