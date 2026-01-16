Premier Lig’den Abraham açıklaması! Beşiktaş’ın yıldızının yeni rotası belli oldu

The Telegraph'ın haberine göre Aston Villa, Hollandalı yıldız Malen'e İtalya'ya, Roma'ya transfer olma izni vererek onunla yollarını ayırmış gibi görünüyor. Malen, Serie A ekibine altı aylık bir kiralık sözleşmeyle katılacak ve anlaşmada sezon sonunda 25 milyon sterlinlik bir satın alma zorunluluğu da bulunuyor.

Forvet oyuncusu, Villa'da sadece 12 ay geçirdikten sonra, daha düzenli olarak 9 numara pozisyonunda oynamak istediği için ayrılmaya karar verdi. Malen, bu sezon Villa formasıyla 29 maçta 7 gol attı ve ayrılması, Emery'nin yerine bir oyuncu transfer edeceği anlamına geliyor.

Tam da bu noktada Süper Lig devi Beşiktaş'ta forma giyen Abraham gündemin ilk sırasında yer alıyor.