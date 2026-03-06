Ancak transferler iki yönlü bir süreçtir. Wrexham, geçtiğimiz yıl taraftarların sevdiği bazı oyuncularına acımasız davranmak zorunda kaldı, çünkü yeterince katkı sağlamayan oyuncuları gönderip, katkı sağlayabilecek oyunculara yer açmaları gerektiğini fark etti.
Ocak ayında kulüp, kaptan James McClean'e veda etti ve McClean, çocukluğundan beri oynadığı Derry City takımına dönmek için İrlanda Ligi'ne geri döndü. McClean en azından bu sezon da kulüpte kaldı ve ayrılmadan önce 16 şampiyonluk maçında forma giydi.
Ancak aynı şey, 2021'de Wrexham'ın hala National League kulübü olduğu dönemde iki lig aşağı inerek takıma katılan Scouse forvet Paul Mullin için söylenemez. Mullin, Reynolds-McElhenney döneminin ilk önemli transferlerinden biriydi ve A listesindeki bu ikili Mullin'i o kadar çok sevdi ki, 2024'te eski oyuncunun Deadpool serisinde "Welshpool" olarak cameo rolünde yer aldı.
Wrexham'da geçirdiği ilk üç sezonda Mullin, 105 gol atarak Red Dragons'ı League One'a yükseltti. Ancak üçüncü lige yükseldikten sonra goller azaldı ve Parkinson'un takımı ikinci sırada bitirirken, 26 maçta sadece üç gol attı. Bu durumun bir kısmı, 2024-25 sezonu başlamadan önce geçirdiği "küçük" sırt ameliyatına bağlandı.
Geçen yaz Mullin'e yeni bir kulüp bulması söylendi ve bu, Kuzey Galler'deki masalsı hikayesinin sonunu getirdi. Wigan Athletic'e kiralanarak League One'da kaldı, ancak bu kiralama Ocak ayında sona erdi ve sezonun geri kalanında Bradford City'ye kiralandı.
Mullin, Wrexham'daki kariyerinin sona ermesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Geçen ay şöyle dedi: "Son 18 ayda bu benim için oldukça zor bir durum oldu. Her şeyi yaptığım ve ameliyat olduğumdan sonra, bu durum birdenbire ortaya çıktı. Aslında her şey o anda sona erdi, bunu kabullenmek zordu ama futbol böyle bir şey. Bu, ne diyeyim, muhtemelen asla 'kabullenemeyeceğim' bir şey, çünkü olanlar yüzünden. Dediğim gibi, benim için oldukça zor bir durumdu, ama futbol böyledir, hayat devam eder."