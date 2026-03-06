Promosyon uzmanı menajer Phil Parkinson'ın liderliğindeki Wrexham, şu anda Şampiyona'da altıncı sırada yer alıyor ve ligin dört play-off pozisyonunun sonuncusunu işgal ediyor. Bu konuda da biraz hareket alanları var, çünkü yedinci sıradaki Southampton'ın dört puan önünde yer alıyorlar. Kuzey Galler'deki pek çok kişi, tehlikeli durumlara bakmak yerine, şaşkınlıkla tablonun üst sıralarına bakıyor olacak.

Bu hafta sonu, Wrexham, 1980'den bu yana ilk kez FA Cup'ın beşinci turuna ulaşarak sezonun en üst sıralarındaki mücadelesine devam etmek için Premier League'e yükselme çabasını bir süreliğine askıya alıyor. Red Dragons'ın en son çeyrek finale yükseldiği yıl ise iki yıl önce, 1978'di ve o yıl takımın terfisiyle sona ermişti.

Ödülleri, Wrexham tarihinin en önemli maçlarından biri olan Club World Cup şampiyonu Chelsea ile oynayacakları maç.