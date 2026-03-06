Goal.com
Premier Lig'de Wrexham artık hayal değil: Ryan Reynolds ve Rob McElhenney'nin sahibi olduğu Red Dragons, FA Cup'ta Chelsea'yi yenerek büyük sahneye hazır olduklarını gösterebilir

Ryan Reynolds ve Rob McElhenney 2020 yılında Wrexham'ı satın aldıklarında, Galler kulübü Premier Lig'den çok uzaktaydı. O zamanlar Red Dragons, lig dışı en üst seviye olan National League'deydi. Ancak 2023'te EFL'ye döndükten sonra Wrexham'ın yükselişi kelimenin tam anlamıyla eşi benzeri görülmemiş bir hal aldı ve İngiliz futbolunda üst üste üç kez yükselmeyi başaran ilk takım oldu. Şimdi ise dördüncü kez yükselmeyi hedefliyorlar.

Promosyon uzmanı menajer Phil Parkinson'ın liderliğindeki Wrexham, şu anda Şampiyona'da altıncı sırada yer alıyor ve ligin dört play-off pozisyonunun sonuncusunu işgal ediyor. Bu konuda da biraz hareket alanları var, çünkü yedinci sıradaki Southampton'ın dört puan önünde yer alıyorlar. Kuzey Galler'deki pek çok kişi, tehlikeli durumlara bakmak yerine, şaşkınlıkla tablonun üst sıralarına bakıyor olacak.

Bu hafta sonu, Wrexham, 1980'den bu yana ilk kez FA Cup'ın beşinci turuna ulaşarak sezonun en üst sıralarındaki mücadelesine devam etmek için Premier League'e yükselme çabasını bir süreliğine askıya alıyor. Red Dragons'ın en son çeyrek finale yükseldiği yıl ise iki yıl önce, 1978'di ve o yıl takımın terfisiyle sona ermişti.

Ödülleri, Wrexham tarihinin en önemli maçlarından biri olan Club World Cup şampiyonu Chelsea ile oynayacakları maç.

  Millwall v Wrexham AFC - Sky Bet Championship

    Savvy transfers

    Bir kulübü beşinci kademeden ikinci kademeye çıkarmak için, çok iyi transferler yapmanız gerekir. Arada sırada iyi transferler yapmak yeterli değildir, arka arkaya birden fazla yükselme elde etmek istiyorsanız, transferlerinizin çoğunu doğru yapmanız gerekir.

    Şampiyonluk, Avrupa futbolunun en eğlenceli liglerinden biri olarak ün salmış ve artık finansal gücü de olan bir lig olarak Wrexham için daha fazla kapı açmıştır. Yeni kazandıkları küresel şöhret ve Hollywood desteği sayesinde, League Two ve League One'da zaten ilgi çekici bir takımdı, ancak Premier League'e bir sezon kala yükselmek, spor açısından tamamen farklı bir ihtimaldir.

    Wrexham, 2025 yaz transfer dönemini mükemmel bir şekilde geçirdi ve bu, dördüncü kez üst üste yükselme şansının en önemli nedenlerinden biri. En başarılı transfer, Sheffield United'dan Galler milli takımının forveti Kieffer Moore'u 2 milyon sterlin (2,7 milyon dolar) karşılığında kadroya katmak oldu. Moore şu anda 33 yaşında ve yeniden satış değeri pek yok, ancak çok deneyimli ve kendini kanıtlamış bir Championship forveti ve uygun paslar aldığı sürece gol garantisi veriyor. Bu sezon Wrexham'ın en golcü oyuncusu olan Moore, 13 golün 11'ini ligde attı.

    Aslında, Wrexham'ın bu sezon en çok gol atan üç oyuncusu - Moore, Josh Windass (10) ve Nathan Broadhead (7) - yaz transfer döneminde takıma katılmıştı. Ollie Rathbone (7), Sam Smith (6) ve Lewis O'Brien (4) ile birlikte ilk altı sırayı paylaşan oyuncular, 2024 yazında veya sonrasında transfer edilmişti.

    Diğer yandan, defansif orta saha oyuncusu Ben Sheaf ve çok yönlü stoper Callum Doyle, 2025 yaz transfer döneminin sonlarına doğru takıma katıldıklarından beri en çok forma giyen oyuncular arasında yer alırken, yurt dışından transfer edilen tek oyuncu olan İtalyan Empoli takımından Yeni Zelanda milli takımı oyuncusu Liberato Cacace, Premier League ve Avrupa Ligi takımı Nottingham Forest'ı FA Cup'ta yendikleri maçta gol attı.

  Wrexham AFC v Stevenage FC - Sky Bet League One

    Acımasız muamele

    Ancak transferler iki yönlü bir süreçtir. Wrexham, geçtiğimiz yıl taraftarların sevdiği bazı oyuncularına acımasız davranmak zorunda kaldı, çünkü yeterince katkı sağlamayan oyuncuları gönderip, katkı sağlayabilecek oyunculara yer açmaları gerektiğini fark etti.

    Ocak ayında kulüp, kaptan James McClean'e veda etti ve McClean, çocukluğundan beri oynadığı Derry City takımına dönmek için İrlanda Ligi'ne geri döndü. McClean en azından bu sezon da kulüpte kaldı ve ayrılmadan önce 16 şampiyonluk maçında forma giydi.

    Ancak aynı şey, 2021'de Wrexham'ın hala National League kulübü olduğu dönemde iki lig aşağı inerek takıma katılan Scouse forvet Paul Mullin için söylenemez. Mullin, Reynolds-McElhenney döneminin ilk önemli transferlerinden biriydi ve A listesindeki bu ikili Mullin'i o kadar çok sevdi ki, 2024'te eski oyuncunun Deadpool serisinde "Welshpool" olarak cameo rolünde yer aldı.

    Wrexham'da geçirdiği ilk üç sezonda Mullin, 105 gol atarak Red Dragons'ı League One'a yükseltti. Ancak üçüncü lige yükseldikten sonra goller azaldı ve Parkinson'un takımı ikinci sırada bitirirken, 26 maçta sadece üç gol attı. Bu durumun bir kısmı, 2024-25 sezonu başlamadan önce geçirdiği "küçük" sırt ameliyatına bağlandı.

    Geçen yaz Mullin'e yeni bir kulüp bulması söylendi ve bu, Kuzey Galler'deki masalsı hikayesinin sonunu getirdi. Wigan Athletic'e kiralanarak League One'da kaldı, ancak bu kiralama Ocak ayında sona erdi ve sezonun geri kalanında Bradford City'ye kiralandı.

    Mullin, Wrexham'daki kariyerinin sona ermesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Geçen ay şöyle dedi: "Son 18 ayda bu benim için oldukça zor bir durum oldu. Her şeyi yaptığım ve ameliyat olduğumdan sonra, bu durum birdenbire ortaya çıktı. Aslında her şey o anda sona erdi, bunu kabullenmek zordu ama futbol böyle bir şey. Bu, ne diyeyim, muhtemelen asla 'kabullenemeyeceğim' bir şey, çünkü olanlar yüzünden. Dediğim gibi, benim için oldukça zor bir durumdu, ama futbol böyledir, hayat devam eder."

  Wrexham AFC v Ipswich Town - Sky Bet Championship

    Relegation fears to promotion dreams

    Premier Lig hayaline yönelik beklentileri dengelemek için, Wrexham'a sezon öncesinde, League One ile Championship arasındaki kalite farkının, daha önce fethettikleri liglere kıyasla en büyük fark olduğu sürekli olarak söylendi. Sadece sahaya çıkıp, aynı oyuncuları seçip, aynı taktikleri uygulayıp başarıyı umut edemezlerdi.

    Nitekim, sezonun başında Wrexham'ın geleceği pek parlak görünmüyordu. Sezonun açılış haftasında, ikinci yarıda uzatma dakikalarında iki gol yiyerek Southampton'a 2-1 yenildiler ve ilk 10 maçta sadece iki galibiyet alabildiler, bu da onları ligde 18. sıraya düşürdü.

    Üçüncü galibiyetini 10 kişi ile Oxford United'ı 1-0 yenerek alan Wrexham, 25 şampiyonluk maçından sadece dördünü kaybetti. Bu süre zarfında, tam bir sezon boyunca 81 puanlık bir tempo ile oynadılar, bu da genellikle play-off'lara girmek için fazlasıyla yeterli olan ve bazı durumlarda otomatik olarak yükselmeyi garantileyen bir toplamdır.

    Elbette bu süreçte bazı unutulmaz anlar da yaşandı. Ocak ayında 93. ve 94. dakikalarda attığı gollerle Wrexham, Queens Park Rangers'ı 3-2 yenerek geri dönüşe imza attı ve geçen ay sekiz golün atıldığı heyecan verici bir maçta yükselme rakibi Ipswich Town'u 5-3 mağlup etti. Bunlar, zafere giden bir takımın sık sık karşılaştığı türden dönüm noktalarıdır.

  Wrexham AFC v Watford - Sky Bet Championship

    Sleeping giant awakens

    Wrexham are a football club in a unique situation. They don't really have rivalries with their fellow Welsh sides, even despite returning to the same division as Swansea City, who have onboarded Snoop Dogg as an investor, to draw another parallel between the two teams. Instead, most of the Red Dragons' enemies lie on the other side of the border, with Chester their most-hated foes.

    That means Wrexham have long been the only professional team in their catchment area. During the seventies, eighties and nineties, they competed in the European Cup Winners' Cup whenever they lifted the Welsh Cup, during the time when they could compete in that as well as England's FA Cup. The Racecourse Ground has a record of averaging five-figure attendances all the way back to the 1940s while the club were in the old Division Three North. Wales is a rugby country, but Wrexham is a football town.

    There's a school of thought that Reynolds and McElhenney have merely given back to a community that has long loved its club, even without much success.

    Frank Sinclair played for Wrexham for three years shortly after they were relegated from the Football League in the naughties, and speaking in association with BetGoodwin Football Betting, told GOAL: "It's a brilliant football club. When I was there playing, it was definitely a sleeping giant. I could feel that when you're in and around the Wrexham area, you know how well the club could be supported if they started doing really well. And what the new owners have gone in and done has been incredible because what they have done is capture the imagination of the community and everybody's followed them on and off the pitch. So, it's incredible at the moment what they're doing."

  • FA Kupası görevi

    Şampiyonanın çılgınlığından uzaklaşan Wrexham, şu ana kadar FA Cup'ta iki turu geçmeyi başardı. Reynolds-McElhenney döneminde ilk kez Premier League rakibiyle karşılaştılar ve üçüncü turda Nottingham Forest'ı evinde ağırladılar. Racecourse Ground'da 2-0 öne geçen Wrexham, 2-2'ye geriledi, ancak maçın sonlarında tekrar öne geçti, ancak Callum Hudson-Odoi maçın bitimine üç dakika kala skoru eşitledi. Maç penaltılara gitti ve kaleci Arthur Okonkwo iki penaltı kurtararak ev sahibi takımın penaltılarda 5-3 galip gelmesini sağladı.

    Dördüncü turda Ipswich ile karşılaşan Parkinson'un takımı, Tractor Boys'u sekiz gün içinde iki kez yenerek beşinci tura yükseldi. Chelsea'nin kuzey Galler'i ziyaret edeceği düşünülürse, daha cazip bir eşleşme olamazdı ve Hugh Jackman'a göre, Reynolds da tam olarak bunu istiyordu.

    Reynolds, kendisi ve "Deadpool & Wolverine" filminin başrol oyuncusu ile birlikte kura çekimini izlerken kendini videoya çekti. Kanadalı aktör, Wrexham'ın kendi sahipliğinde oynayacağı ilk göz alıcı maç düşüncesiyle neredeyse (neredeyse) nutku tutulmuş bir şekilde "Vay canına!" diye heyecanla tepki verdi.

  FBL-ENG-PR-CHELSEA-LEEDS

    Devralmadan bu yana en büyük maç

    Wrexham'ın yükselişi sırasında, ilk iki sezon öncesi Amerika Birleşik Devletleri turlarının bir parçası olarak Chelsea ile iki kez karşılaştılar. 2023'te, o dönem Blues'un teknik direktörü olan ve şu anda ABD erkek milli takımının teknik direktörlüğünü yapan Mauricio Pochettino'nun ilk rakibi oldular ve Mullin, Ben Foster, Elliot Lee, Sam Dalby ve Andy Cannon'un yer aldığı Wrexham takımı, Conor Gallagher, Christopher Nkunku ve Ian Maatsen'in golleriyle 5-0 mağlup oldu.

    Ertesi yıl, Wrexham, Enzo Maresca'nın Chelsea teknik direktörü olarak ilk sezon öncesi sınavını verdi. Bu, Red Dragons için çok daha başarılı bir girişim oldu ve Blues, Reece James, Noni Madueke ve Raheem Sterling gibi uluslararası yıldızları sahaya sürmesine rağmen 2-2 berabere kaldı.

    Ancak bu durum farklı. Bu sezon öncesi değil, sezonun sonuna doğru bir dönem. Chelsea, Çarşamba günü Aston Villa'yı 4-1 mağlup ederek üç maç sonra ilk galibiyetini aldı, ancak Cumartesi günü Galler'i ziyaret edecekleri Paris Saint-Germain ile oynayacakları Şampiyonlar Ligi maçına da odaklanmış olabilirler.

    Blues'un önceliğinin gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı garantilemek olduğu bilindiğinden, Wrexham'ın sadece Premier Lig takımlarıyla rekabet edebileceğini göstermekle kalmayıp, kupada da sürpriz yapma şansı var.

    Racecourse Ground stadyumu kesinlikle coşacak. Wrexham, dünyanın en iyileriyle rekabet etmeye hazır olduğunu kanıtlama fırsatını yakaladı. Bu masalın yazılacak yeni bir bölümü var.

