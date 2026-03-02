Premier League, Tottenham kalecisi Guglielmo Vicario hakkında 'whoops' yorumunda bulunan tartışmalı sosyal medya videosunu SİLMEK zorunda kaldı

X'te 44,9 milyon takipçisi bulunan resmi Premier League hesabı, Pazar akşamı İtalyan kalecinin özellikle dikkatsiz bir anını gösteren 13 saniyelik bir video yayınladı. Görüntülerde Vicario'nun uzun bir serbest vuruş denemesi, topun doğrudan oyun dışına çıkması ve Fulham'ın kale vuruşu ile sonuçlanması yer alıyordu. Rakip taraftar hesaplarının bu tür hataları vurgulaması yaygın bir durum olsa da, ligin kendi platformunun üye kulüplerinden birinin oyuncusunu hedef alan 'şakaya' katılması oldukça sıra dışı bir durum.

Videoya eşlik eden başlık, öfkeyi gerçekten ateşleyen şeydi. Başlıkta "Oyun tam da böyle planlanmıştı..." yazıyordu ve ardından "Vicario'dan ilginç bir serbest vuruş" ifadesi ve gülümseyen bir emoji eklenmişti. Gönderi, "Oops" kelimesi ve ardından bir başka gülen emoji ile sonlandırılmıştı. Pazar gecesi saat 22:55'te yayınlanan gönderi hızla ilgi gördü ve lig yönetimi, bu üsluba memnun olmayan Tottenham yetkililerinin hızlı bir şekilde resmi şikayette bulunmasının ardından Pazartesi sabahı yayını kaldırmadan önce yaklaşık 400.000 kez görüntülendi.