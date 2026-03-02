Getty Images Sport
Premier League, Tottenham kalecisi Guglielmo Vicario hakkında 'whoops' yorumunda bulunan tartışmalı sosyal medya videosunu SİLMEK zorunda kaldı
Craven Cottage'da yenilgi
Igor Tudor'un adamları, Harry Wilson ve Alex Iwobi'nin golleriyle Cottagers'ın 2-0 öne geçmesiyle, maçın ilk 34 dakikasında kendilerini zor durumda buldular. Richarlison ikinci yarıda kafayla bir gol geriye çekmeyi başarsa da, Tottenham skoru eşitlemenin bir yolunu bulamadı. Bu sonuç, takımın üst ligdeki dördüncü mağlubiyetini ve ligde 10 maçlık galibiyetsiz serisini getirdi. Kulüp, küme düşme hattının sadece dört puan üzerinde yer alırken, resmi lig hesabı isabetli olmayan bir paylaşımla olaya müdahil olmaya karar vermeden önce taraftarların morali zaten çok kötüydü.
Tartışmalı sosyal medya paylaşımı
X'te 44,9 milyon takipçisi bulunan resmi Premier League hesabı, Pazar akşamı İtalyan kalecinin özellikle dikkatsiz bir anını gösteren 13 saniyelik bir video yayınladı. Görüntülerde Vicario'nun uzun bir serbest vuruş denemesi, topun doğrudan oyun dışına çıkması ve Fulham'ın kale vuruşu ile sonuçlanması yer alıyordu. Rakip taraftar hesaplarının bu tür hataları vurgulaması yaygın bir durum olsa da, ligin kendi platformunun üye kulüplerinden birinin oyuncusunu hedef alan 'şakaya' katılması oldukça sıra dışı bir durum.
Videoya eşlik eden başlık, öfkeyi gerçekten ateşleyen şeydi. Başlıkta "Oyun tam da böyle planlanmıştı..." yazıyordu ve ardından "Vicario'dan ilginç bir serbest vuruş" ifadesi ve gülümseyen bir emoji eklenmişti. Gönderi, "Oops" kelimesi ve ardından bir başka gülen emoji ile sonlandırılmıştı. Pazar gecesi saat 22:55'te yayınlanan gönderi hızla ilgi gördü ve lig yönetimi, bu üsluba memnun olmayan Tottenham yetkililerinin hızlı bir şekilde resmi şikayette bulunmasının ardından Pazartesi sabahı yayını kaldırmadan önce yaklaşık 400.000 kez görüntülendi.
Taraftarlar tarafsızlık eksikliği nedeniyle ligi eleştiriyor
Futbol camiasından gelen tepki neredeyse anında oldu ve çeşitli kulüplerin taraftarları, tarafsız bir yönetim organının neden bir parodi hesabı gibi davrandığını sorguladı. The Daily Mirror'ın bildirdiği gibi, bir gözlemci silinmeden önce şöyle dedi: "Ben Spurs taraftarı bile değilim ama bu sadece... kötü niyetli gibi görünüyor? Rakip takımın hesabı dalga geçiyorsa bunu %100 anlayabilir ve takdir edebilirim ama resmi PL hesabı? Hayır, olmaz." Taraftarlar ligin ana iletişim kanalından daha fazla nezaket talep ederken, bu duygu platform genelinde yankı buldu.
Diğer yanıtlar da klibi yayınlama kararını aynı derecede sert bir şekilde eleştirdi. Bir kullanıcı alaycı bir şekilde "Resmi PL hesabı... aferin çocuklar" dedi. Bir diğeri ise "Resmi PL hesabı tarafından alay konusu olmak çok çılgınca" diye eklerken, bir üçüncü kullanıcı hesabın temel rolünü sorguladı: "Tarafsız ve önyargısız olmanız gerekmiyor mu?" Hoşnutsuz bir taraftarın durumu özetleyen son yorumu ise şöyleydi: "Premier League'in şaka hesabı olmaya çalışmasının uygun olduğunu düşünmüyorum. Bunun üstünde olmalı."
Igor Tudor ve Spurs takımı üzerindeki baskı artıyor
Sonuç olarak, Premier League'in videoyu silme kararı, editoryal yargı hatasını kabul ettiği anlamına geliyor. Lig, genç izleyicilerin ilgisini çekmek için sık sık sosyal medyayı kullanarak önemli anları ve eğlenceli içerikleri paylaşsa da, Vicario ile ilgili "whoops" yorumu birçok kişi için sınırı aştı. Kulüp şu anda hem spor alanında bir krizle hem de ligle halkla ilişkiler savaşıyla uğraşırken, Igor Tudor ve takımı, alt sıralardan uzaklaşmak için bir galibiyet elde etme baskısı altında hiç olmadığı kadar büyük bir baskı altında.
